Facebook'tan 30 bin işletmeye 100 milyon dolar yardım (Kimler faydalanabilecek?)

ntv.com.tr 30.03.2020 - 10:02
2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) salgını dünya genelinde 30 binin üzerinde hayata mal olmuş durumda.
Neredeyse dünya üzerindeki her ülkede görülen salgın nedeniyle pek çok işletme zor günler yaşıyor. Facebook bu durumdaki işletmeler için bir yardım paketini hayata geçiriyor.
Business Insider’da yer alan habere göre, 30 ülkedeki 30 bin küçük işletmeye 100 milyon dolarlık yardımda buluncak.
Facebook COO’su Sheryl Sandberg tarafından yapılan açıklamaya göre, bu proje kapsamında seçilen küçük işletmelere antik bağışı ve reklam kredisi verilecek.
Facebook işletmelerden gelecek başvuruların önümüzdeki hafta alınmaya başlanacağını açıkladı.
Şirket, bir bölümü nakit olarak yapılacak bu yardımı alabilmek için nasıl başvuru yapılabileceğini gösteren açıklamasını ise önümüzdeki günlerde yapacak.
Ancak işletmenizin Facebook’un tarif ettiği ‘küçük işletme’ kriterlerine sahip olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Zira şirketten henüz resmi bir açıklama gelmese de bu programdan faydalanabilmek için ilk istenilecek özelliğin bu olmasına kesin gözüyle bakılıyor.