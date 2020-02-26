Facebook’tan corona virüsü atağı

Yeni tip corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 42’nin üzerinde ülkede ve bölgede görülen virüs nedeniyle 2770 kişi hayatını kaybetti. 81 bin 264 kişide teşhis edilen virüs tüm dünyada panik ve korkuya neden olurken, bu durumdan kendine çıkar sağlamak isteyen firma ve kişiler de çoğalmaya başladı.