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Facebook'tan Game of Thrones sürprizi

ntv.com.tr

2019'da son sezonu ile ekranlara gelecek son yılların fenomen dizisi Game of Thrones (Taht Oyunları) ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.

  • 1

    Facebook Watch isimli platformu ile Netflix ve Amazon gibi firmalara rakip olmaya hazırlanan sosyal medya devi Facebook gözünü fenomen dizi Game of Thrones'a dikti.
  • 2

    ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, Game of Thrones gibi birçok efsanevi dizinin yapımcı olan HBO ile bir ön anlaşma imzaladı
  • 3

    Dizilerin online kullanım haklarına sahip olmak için HBO ile anlaştığı iddia edilen Facebook'un ilerleyen dönemde platforma ücretli (premium) model opsiyonu da getireceği belirtiliyor.
  • 4

    GAME OF THRONES KARAKTERLERİ KİTAPTA NASIL GÖRÜNÜYOR?

    GAME OF THRONES KARAKTERLERİ KİTAPTA NASIL GÖRÜNÜYOR?

    Tüm dünyada milyonlarca takipçisi bulunan Game of Thrones dizisi 6. sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

    Dizi yeni sezonda kitabın önüne geçti.

    Kitaptan yarı bağımsız hale gelen diziye yeni eklenecek karakterlerin nasıl olacağı merak konusu.

    Peki sevilen dizi Game of Thrones'taki karakterlerinin kitaptaki tasvirleri nasıl?

    Tyrion Lannister

    Kaynak: ntv.com.tr

  • 5

    Jon Snow

    Jon Snow
    Jon Snow
  • 6

    Arya Stark

    Arya Stark

    Arya Stark

  • 7

    Jaime Lannister

    Jaime Lannister
    Jaime Lannister
  • 8

    Jorah Mormont

    Jorah Mormont
    Jorah Mormont
  • 9

    Petyr Baelish (Serçe Parmak)

    Petyr Baelish (Serçe Parmak)
    Petyr Baelish (Serçe Parmak)
  • 10

    Margaery Tyrell

    Margaery Tyrell
    Margaery Tyrell
  • 11

    Melisandre

    Melisandre
    Melisandre
  • 12

    Oberyn Martell

    Oberyn Martell
    Oberyn Martell
  • 13

    Ramsay Bolton

    Ramsay Bolton

    Ramsay Bolton

  • 14

    Cersei Lannister

    Cersei Lannister
    Cersei Lannister
  • 15

    Robb Stark

    Robb Stark
    Robb Stark
  • 16

    Roose Bolton

    Roose Bolton
    Roose Bolton
  • 17

    Sansa Stark

    Sansa Stark
    Sansa Stark
  • 18

    Theon Greyjoy

    Theon Greyjoy
    Theon Greyjoy
  • 19

    Bran Stark

    Bran Stark
    Bran Stark
  • 20

    Tywin Lannister

    Tywin Lannister
    Tywin Lannister
  • 21

    Ygritte

    Ygritte
    Ygritte
  • 22

    Brienne Tarth

    Brienne Tarth

    Brienne Tarth

  • 23

    Samwell Tarly

    Samwell Tarly
    Samwell Tarly
  • 24

    Barristan Selmy

    Barristan Selmy
    Barristan Selmy
  • 25

    Daenerys Targaryen

    Daenerys Targaryen
    Daenerys Targaryen (Khaleesi)
  • 26

    Daario Naharis

    Daario Naharis
    Daario Naharis
  • 27

    Davos Seaworth

    Davos Seaworth
    Davos Seaworth
  • 28

    Sandor Clegane (Tazı)

    Sandor Clegane (Tazı)
    Sandor Clegane (Tazı)
  • 29

    Varys

    Varys
    Varys
  • 30

    Joffrey Baratheon

    Joffrey Baratheon
    Joffrey Baratheon
  • 31

    Hodor

    Hodor
    Hodor
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