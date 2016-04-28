Facebook'tan Game of Thrones sürprizi
ntv.com.tr
2019'da son sezonu ile ekranlara gelecek son yılların fenomen dizisi Game of Thrones (Taht Oyunları) ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.
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1Facebook Watch isimli platformu ile Netflix ve Amazon gibi firmalara rakip olmaya hazırlanan sosyal medya devi Facebook gözünü fenomen dizi Game of Thrones'a dikti.
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2ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, Game of Thrones gibi birçok efsanevi dizinin yapımcı olan HBO ile bir ön anlaşma imzaladı
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3Dizilerin online kullanım haklarına sahip olmak için HBO ile anlaştığı iddia edilen Facebook'un ilerleyen dönemde platforma ücretli (premium) model opsiyonu da getireceği belirtiliyor.
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GAME OF THRONES KARAKTERLERİ KİTAPTA NASIL GÖRÜNÜYOR?
Tüm dünyada milyonlarca takipçisi bulunan Game of Thrones dizisi 6. sezonuna hızlı bir giriş yaptı.
Dizi yeni sezonda kitabın önüne geçti.
Kitaptan yarı bağımsız hale gelen diziye yeni eklenecek karakterlerin nasıl olacağı merak konusu.
Peki sevilen dizi Game of Thrones'taki karakterlerinin kitaptaki tasvirleri nasıl?
Tyrion Lannister
Kaynak: ntv.com.tr
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Jon SnowJon Snow
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Arya Stark
Arya Stark
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Jaime LannisterJaime Lannister
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8
Jorah MormontJorah Mormont
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Petyr Baelish (Serçe Parmak)Petyr Baelish (Serçe Parmak)
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Margaery TyrellMargaery Tyrell
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MelisandreMelisandre
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Oberyn MartellOberyn Martell
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Ramsay Bolton
Ramsay Bolton
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Cersei LannisterCersei Lannister
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Robb StarkRobb Stark
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Roose BoltonRoose Bolton
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Sansa StarkSansa Stark
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Theon GreyjoyTheon Greyjoy
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Bran StarkBran Stark
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Tywin LannisterTywin Lannister
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YgritteYgritte
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Brienne Tarth
Brienne Tarth
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Samwell TarlySamwell Tarly
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Barristan SelmyBarristan Selmy
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Daenerys TargaryenDaenerys Targaryen (Khaleesi)
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Daario NaharisDaario Naharis
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Davos SeaworthDavos Seaworth
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Sandor Clegane (Tazı)Sandor Clegane (Tazı)
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VarysVarys
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Joffrey BaratheonJoffrey Baratheon
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HodorHodor