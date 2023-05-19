Facebook'tan "stalker"lara kötü haber: Profiline girdiğiniz kişilere arkadaşlık isteği gönderiyor

Facebook kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı.
Başka kullanıcıların profillerine girenler, daha sonra bu kişilere istekleri dışında arkadaşlık isteği gönderildiğini fark etti.
Şirket adına açıklama yapan bir yetkili, sorunu doğruladı.
Yetkili, istek dışı yapılan bu arkadaşlık isteklerine engel olmak için bir çalışma yaptıklarını da açıkladı.
Peki isteğiniz dışında bir Facebook kullanıcısına arkadaşlık isteği gönderdiğinizi nasıl anlayacaksınız?
Facebook'a giriş yaptıktan sonra, facebook.com/friends bölümüne gelmeniz gerekiyor.
Bu bölümde size gelen arkadaşlık isteklerini görebiliyorsunuz.
"Gönderilen isteklere bak" seçeneğine tıklayarak kimlere arkadaşlık isteği gönderdiğinizi kontrol edebilirsiniz.
Sorun düzeltilmesine rağmen sosyal medyada Facebook'a tepkiler giderek arttı.
İstekleri dışında arkadaşlık isteği gönderilmesine tepki gösteren kullanıcılar "Buraya kadarmış. Başka bir hayatta görüşürüz Facebook" yorumunu yaptı.
Facebook geçtiğimiz yıl da benzer bir sorunla kullanıcılarının canını sıkmıştı.
Kullanıcılar, takip etmedikleri sayfaların çok sayıda paylaşımını ana sayfalarında görmüştü.
Daha önce de Cambridge Analytica skandalıyla gündeme gelen Facebook, milyonlarca kullanıcısının bilgisini istekleri dışında kullanmakla suçlanmıştı.
Açılan davalar sonucunda 24 Mayıs 2007 ile Aralık 2022 arasında Facebook kullanan, ABD'de yaşayan kullanıcılara toplam 725 milyon dolar ödenmesine hükmedilmişti.