Facebook'tan "stalker"lara kötü haber: Profiline girdiğiniz kişilere arkadaşlık isteği gönderiyor

Meta'nın arkadaşlık uygulaması Facebook, son günlerde bir yaşanan bir sorunla tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada "stalker" (Gizlice takip eden) olarak tanımlanan kişiler, bir kullanıcının profiline baktığında farkında olmadan arkadaşlık isteği gönderiliyor. Meta yetkilileri de sorunu kabul ederek düzeltmek için bir güncelleme yapıldığını açıkladı.

Facebook'tan "stalker"lara kötü haber: Profiline girdiğiniz kişilere arkadaşlık isteği gönderiyor - 1

Facebook kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. 

Başka kullanıcıların profillerine girenler, daha sonra bu kişilere istekleri dışında arkadaşlık isteği gönderildiğini fark etti. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Facebook'tan "stalker"lara kötü haber: Profiline girdiğiniz kişilere arkadaşlık isteği gönderiyor - 2

Şirket adına açıklama yapan bir yetkili, sorunu doğruladı.

Yetkili, istek dışı yapılan bu arkadaşlık isteklerine engel olmak için bir çalışma yaptıklarını da açıkladı. 

Facebook'tan "stalker"lara kötü haber: Profiline girdiğiniz kişilere arkadaşlık isteği gönderiyor - 3

Peki isteğiniz dışında bir Facebook kullanıcısına arkadaşlık isteği gönderdiğinizi nasıl anlayacaksınız?

Facebook'a giriş yaptıktan sonra,  facebook.com/friends bölümüne gelmeniz gerekiyor.

Facebook'tan "stalker"lara kötü haber: Profiline girdiğiniz kişilere arkadaşlık isteği gönderiyor - 4

Bu bölümde size gelen arkadaşlık isteklerini görebiliyorsunuz.

"Gönderilen isteklere bak" seçeneğine tıklayarak kimlere arkadaşlık isteği gönderdiğinizi kontrol edebilirsiniz. 

Facebook'tan "stalker"lara kötü haber: Profiline girdiğiniz kişilere arkadaşlık isteği gönderiyor - 5

Sorun düzeltilmesine rağmen sosyal medyada Facebook'a tepkiler giderek arttı.

İstekleri dışında arkadaşlık isteği gönderilmesine tepki gösteren kullanıcılar "Buraya kadarmış. Başka bir hayatta görüşürüz Facebook" yorumunu yaptı. 

Facebook'tan "stalker"lara kötü haber: Profiline girdiğiniz kişilere arkadaşlık isteği gönderiyor - 6

Facebook geçtiğimiz yıl da benzer bir sorunla kullanıcılarının canını sıkmıştı.

Kullanıcılar, takip etmedikleri sayfaların çok sayıda paylaşımını ana sayfalarında görmüştü.

Facebook'tan "stalker"lara kötü haber: Profiline girdiğiniz kişilere arkadaşlık isteği gönderiyor - 7

Daha önce de Cambridge Analytica skandalıyla gündeme gelen Facebook, milyonlarca kullanıcısının bilgisini istekleri dışında kullanmakla suçlanmıştı.

Açılan davalar sonucunda 24 Mayıs 2007 ile Aralık 2022 arasında Facebook kullanan, ABD'de yaşayan kullanıcılara toplam 725 milyon dolar ödenmesine hükmedilmişti.

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