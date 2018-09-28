Facebook'tan yeni skandal! (50 milyon kullanıcının gizliliği ihlal edilmiş olabilir)
ntv.com.tr
Facebook'tan yapılan açıklamada, yaklaşık 50 milyon kullanıcının etkilendiği güvenlik ihlalini 25 Eylül tarihinde fark ettiklerini ve araştırmaların devam ettiği duyuruldu.
-
1ABD'li sosyal medya platformu Facebook yaklaşık 50 milyon kişinin güvenlik ihlalinden etkilendiğini duyurdu.
-
2
Şirket yaptığı açıklamada, güvenlik ihlalinin Facebook mühendisleri tarafından Salı günü fark edildiği ve sorunun Perşembe günü çözüldüğünü duyurdu.
-
3Facebook, güvenliği ve gizliliği ihlal edilen kullanıcıların mesajla bilgilendirildiğini bildirdi.
-
4Facebook CEO'su ve kurucusu Mark Zuckerberg,
gerçekleştirdiği telekonferansta, "Bu açığı fark ederek kapattığımız için oldukça mutluyum. Bu olayın yaşanması bile başlı başına bir sorun. Bence bu saldırı kullanıcılarımız ve hizmetlerimizin karşılaştığı zorluklara işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
-
5Söz konusu güvenlik ihlalinin, Facebook'un yabancı ülke seçimlerine, yanlış bilgi akışı, nefret söylemleri ve veri gizliliği ihlalleri ile müdahale ettiği iddialarına karşı mücadele ettiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.
-
6Facebook, yaşanan güvenlik ihlalinin, kullanıcıların kendi profillerinin, diğer kullanocılar tarafından nasıl göründüğünü görmelerini sağlayan, "başkasının gözünden gör" özelliği üzerinden gerçekleştirildiği açıklandı.
-
7Facebook, bu yılın Nisan ayı başında yaklaşık 87 milyon kişiye ait verinin Cambridge Analytica adlı politik danışmanlık şirketi ile uygunsuzca paylaşılmış olabileceğini açıklamış ve Zuckerbeg konuyla ilgili ABD Senatosu'nda verdiği ifadede, "Kullanıcılarımızın verilerini tam olarak koruyamadık" diyerek özür dilemişti.