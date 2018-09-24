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Facebook Tinder’a rakip oldu

Sosyal medya devi Facebook, çöpçatanlık özelliğini kullanıma sundu.

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    Son zamanlarda Snapchat'e neredeyse tamamen benzeyen özellikleri platforma entegre etmesi ile gündemde kalan Facebook'un bu seferki hedefi çöpçatanlık uygulaması Tinder!
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    Bir süredir online çöpçatanlık uygulaması Tinder'dakine benzer bir hizmet için yoğun mesai harcayan sosyal medya devi bu özelliği sonunda kullanıma sundu.
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    Test sürecini sona erdiren Facebook, uygulamayı ilk olarak Kolombiya‘daki Facebook kullanıcılarının hizmetine sundu.
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    Peki Facebook’un çöpçatanlık özelliği nasıl çalışıyor?

    Facebook kullanıcılarına arkadaş olabilecekleri (henüz tanımadıkları) kişileri öneriyor. 

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    Bu eşleşme sürecinde ortak beğeniler, ortak arkadaşlar gibi etkenler önemli role sahip.

    Eğer iki taraf da onay verirse eşleşme gerçekleşiyor. 

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    Uygulamanın kısa süre içerisinde Türkiye de dahil olmak üzere tüm Facebook kullanıcılarının erişimine açılması bekleniyor.
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