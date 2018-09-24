Facebook Tinder’a rakip oldu
Sosyal medya devi Facebook, çöpçatanlık özelliğini kullanıma sundu.
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1Son zamanlarda Snapchat'e neredeyse tamamen benzeyen özellikleri platforma entegre etmesi ile gündemde kalan Facebook'un bu seferki hedefi çöpçatanlık uygulaması Tinder!
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2Bir süredir online çöpçatanlık uygulaması Tinder'dakine benzer bir hizmet için yoğun mesai harcayan sosyal medya devi bu özelliği sonunda kullanıma sundu.
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3Test sürecini sona erdiren Facebook, uygulamayı ilk olarak Kolombiya‘daki Facebook kullanıcılarının hizmetine sundu.
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Peki Facebook’un çöpçatanlık özelliği nasıl çalışıyor?
Facebook kullanıcılarına arkadaş olabilecekleri (henüz tanımadıkları) kişileri öneriyor.
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Bu eşleşme sürecinde ortak beğeniler, ortak arkadaşlar gibi etkenler önemli role sahip.
Eğer iki taraf da onay verirse eşleşme gerçekleşiyor.
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6Uygulamanın kısa süre içerisinde Türkiye de dahil olmak üzere tüm Facebook kullanıcılarının erişimine açılması bekleniyor.