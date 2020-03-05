Facebook'un ilk çalışanları bugün ne yapıyor?



2 milyardan fazla aktif kullanıcısı ile 'sosyal medya devi' lakabını alan Facebook, Harvard Üniversitesi'ndeki bir yurt odasında kurulduğundan beri pek çok değişime sahne oldu. Facebook'un kurucu kadrosunda sadece 2 kişi hala şirketteki görevine devam ediyor. Aralarında bir Türkün de bulunduğu 18 kişi ise yıllar içinde görevlerinden ayrıldı. İşte Facebook'u Facebook yapan isimlerin bugün yer aldıkları projeler...

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ntv.com.tr 05.03.2020 - 10:09

Dustin Moskovitz, oda arkadaşı Zuckerberg ile birlikte Facebook'u kurdu ve Harvard'ı birlikte bırakıp Kaliforniya'ya giderek platform üzerinde çalışmaya başladılar. Moskovitz çalıştığı 5 yıl boyunca Facebook'ta CTO yani Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yapmıştı. Moskovitz, şu anda kurucusu olduğu software şirketi Asana'nın CEO'su.

Chris Hughes da Zuckerberg'in Harvard'dan arkadaşı ve Facebook'un kurucu ortaklarından biri olarak biliniyor. Facebook'un ilk sözcüsü olan Chris Hughes 2007 yılında Facebook’tan ayrıldı. Hughes, Facebook'tan ayrıldıktan sonra Obama'nın 2008 saeçim kampanyasında görev aldı. 2012'de The New Republic'in çoğunluk hissini alan Hughes, derginin Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2006 yılında istediği kar oranını bir türlü yakalayamayan Hughes, dergiyi satışa çıkardı.

Sosyal medya devinin kurucu ortaklarından birisi olan Eduardo Saverin bir dönem Facebook'un mali işlerinden sorumlu yöneticisi (CFO) olarak görev aldı. Facebook'tan aldığı yüklü tazminat ile melek yatırımcı olarak pek çok startup'a yatırım yaptı.

Naomi Gleit kurulduğu günden beri hala Facebook'ta çalışan iki kişiden biri. Pazarlamadan sorumlu olan Gleit platformun dünya üzerindeki herkese ulaşabilmesi amacıyla görev yapıyor.

Facebook'un kurucu başkanı olarak karşımıza çıkan Sean Parker yaklaşık 2 yıl boyunca bu görevi sürdürdü. Parker, Facebook'tan ayrıldıktan sonra Spotify ve Asana'ya yatırım yapan ilk isimlerden biri oldu.

ilk 10 Facebook çalışanından biri olan Kevin Colleran şirketten ayrıldıktan sonra Slow Ventures isimli şirketin direktörü oldu.

Facebook'un ilk fotoğraf uygulamasını oluşturan Scott Marlette 2010'da şirketten ayrıldı. Marlette daha sonra sağlık odaklı startup GoodRx'i kurdu.

Haziran 2005 yılında Facebook'ta çalışmaya başlayan Gilles Mischler, Platformun bilişim altyapısını tasarladı. Mischler 2010 yılında Facebook'tan ayrıldıktan sonra oyun şirketi Playdom'da görev aldı.

Napster'dan Sean Parker tarafından Facebook'a transfer edilen Aaron Sittig, tasarım stratejileri ve ürün mimarisi üzerine çalıştı. 'Like' butonunun mimarı olan Aaron Sittig, Facebook'tan ayrıldıktan sonra Public Studio'ya ortak oldu.

Facebook'ta operasyon direktörü olarak görev alan Nick Heyman şirketten ayrıldıktan sonra DynoVC'nin ortağı oldu.

1 sene Facebook'ta çalıştıktan sonra Steve King kariyerine LocaModa ismindeki markalara çok kanallı pazarlama danışmanlığı sunan bir girişimde devam etti.

Facebook'ta satıştan sorumlu başkan yardımcısı olarak 1 sene görev alan Tricia Black daha sonra Victress Capital'i kurdu. Kadın girişimcilerin işlerini büyütmesine yardımcı oluyor ve yatırım yapıyor.

2005 yılında birkaç ay boyunca Facebook'un kıdemli yazılım mühendisi olarak çalışan Steve Chen saha sonra YouTube'u kurdu.

3 yıl boyunca Facebook'ta çalışan Matt Cohler bu görevden ayrıldıktan sonra Benchmark Capital isimli bir şirketin ortağı oldu. Cohler Uber, Dropbox, Edmodo gibi girişimlere de yatırım yaptı.

Ezra Callahan ürün yönetimi ve iç iletişim uzmanı olarak Facebook'ta çalıştı. Callahan görevinden ayrıldıktan sonra butik otel şirketi Arrive'ın kurucu kadrosunda yer aldı.

2004 - 2006 yılları arasında Facebook'ta görev alan Andrew McCollum Steaming platformu Philo'nun CEO'luk koltuğunun sahibi.

James Pereira Facebook'un ilk 10 çalışanından birisiydi. Pereira Facebook'ta yaklaşık 3 yıl yazılım mühendisi olarak çalıştıktan sonra kariyerine aynı görevi başka şirketlerde yaparak devam etti.

Facebook'un 20'nci çalışanı olan Daniel Neff, şirketten ayrıldıktan sonra Adobe firmasına transfer oldu.

Facebook'un dışarıdan bünyesine kattığı ilk personel olarak bilinen Taner Hakıcıoğlu, 5 yıl Facebook'ta çalışan Taner Haclıcıoğlu, daha sonra video oyun geliştiricisi Blizzard'a geçti. Halıcıoğlu daha sonra UC San Diego'da bilgisayar mühendisliği üzerine ders vermeye başladı.

Facebook'u Harvard Üniversitesi'ndeki yurt odasında kuran Mark Zuckerberg kurucu kadroda olup hala şirkette olan iki isimden biri.

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