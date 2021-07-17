Farklı galaksilerdeki yıldız oluşumları, ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi

ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

Diğer taraftan Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nden araştırmacı Kathryn Kreckel, yıldızlarla ilgili çok fazla çözülmesi gereken gizem olduğunu ve yeni çalışmanın bu konuda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kreckel’in belirttiğine göre, bu gizemler arasında, yıldızların genellikle bir galaksinin belirli bölgelerinde doğup doğmadığı bulunuyor. Araştırmacılar, ayrıca yıldızlar doğduktan sonra, evrimin yeni nesil yıldızların oluşumunu nasıl etkilediğini bilmek istiyorlar.