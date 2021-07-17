Farklı galaksilerdeki yıldız oluşumları, ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi

Yıldızların gaz bulutlarında doğdukları biliniyor, ancak yıldız oluşumunu neyin başlattığı ve bir bütün olarak galaksilerin buna nasıl etki ettiği gizemini koruldu. Bu süreci anlamak için Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Avrupa Güney Gözlemevi’nden (ESO) araştırmacılarla birlikte galaksileri “yıldız doğumları'”için taradı. Bilim insanları, ilk tek tek farklı galaksilerdeki yıldız oluşumlarını görüntülemeyi başardı.

ntv.com.tr 17.07.2021 - 12:55 | Son Güncelleme : 17.07.2021 - 13:07

Farklı galaksilerdeki yıldız oluşumları, ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi - 1
Bilim insanları, Samanyolu’nun yakınındaki gezegenleri çarpıcı bir şekilde görüntüledi. Çevrelerindeki gaz ısınırken genç yıldızların yerlerini gösteren fotoğraflar Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskopu (VLT) ile elde edildi. Görüntüler, gökadaların farklı bileşenlerini farklı renklerde göstererek gökbilimcilerin genç yıldızların ve çevrelerindeki gazların yerlerini tam olarak belirlemesine olanak tanıyor.
Farklı galaksilerdeki yıldız oluşumları, ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi - 2

90 GALAKSİ TARANDI

Yıldız oluşumuna ilişkin bütünsel bir bakış açısı elde etmek isteyen uzmanlar, yakındaki 90 galakside 30 bin sıcak gaz bulutsusu ve 100 bin soğuk gaz bölgesini keşfetti. 

Farklı galaksilerdeki yıldız oluşumları, ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi - 3

GELECEKTEKİ ÇALIŞMALARA YARDIMCI OLACAK

Bu verilerin, çeşitli büyüklükteki yıldızların nasıl oluştuğu ve büyümek için gazı nasıl kullandıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için gelecekteki gökbilimci ekipleri tarafından kullanılabileceği umuluyor. 

Farklı galaksilerdeki yıldız oluşumları, ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi - 4

ESO'da bir astronom olan Eric Emsellem, "İlk kez, farklı gökada türlerini iyi temsil eden bir örnek üzerinden, çok çeşitli konumlar ve ortamlar üzerinde tek tek yıldızların nasıl oluştuğunu gösterdik” dedi.

Farklı galaksilerdeki yıldız oluşumları, ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi - 5

Bununla birlikte, uzmanlar ALMA teleskopuyla çalışmanın daha ince ayrıntıların elde edilmesine yardımcı olduğunu, çünkü bu teleskopun 'özellikle soğuk gaz bulutlarını haritalamak için çok uygun olduğunu' söyledi.

Farklı galaksilerdeki yıldız oluşumları, ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi - 6

ALMA, Şili'nin kuzeyinde Atacama Çölü'nde yüksek bir platoda bulunan astronomik interferometre özellikli radyo teleskoplarını içeriyor.

Bu soğuk bulutlar ise yıldızların oluştuğu hammaddeyi sağlayan galaksilerin parçalarını oluşturuyor.

Farklı galaksilerdeki yıldız oluşumları, ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi - 7

Ardından, gökbilimciler, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskopu (VLT) ile ALMA’dan gelen görüntüleri ile birleştirerek, yıldız oluşumunun gerçekleştiği galaktik bölgeleri inceledi.

Çalışmanın yazarları, “Sonuçta ortaya çıkan görüntüler, komşu galaksilerimizdeki yıldız doğumevlerine olağanüstü renkli bir bakış açısı sunuyor” diye yazdı.

Farklı galaksilerdeki yıldız oluşumları, ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi - 8

ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

Diğer taraftan Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nden araştırmacı Kathryn Kreckel, yıldızlarla ilgili çok fazla çözülmesi gereken gizem olduğunu ve yeni çalışmanın bu konuda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kreckel’in belirttiğine göre, bu gizemler arasında, yıldızların genellikle bir galaksinin belirli bölgelerinde doğup doğmadığı bulunuyor. Araştırmacılar, ayrıca yıldızlar doğduktan sonra, evrimin yeni nesil yıldızların oluşumunu nasıl etkilediğini bilmek istiyorlar.

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