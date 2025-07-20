FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak? EA SPORTS FC 26 ne kadar, kaç TL? Türkçe spiker eşliğinde FC 26
EA Sports FC 26'yı tanıttı. Oyunun ilk fragman yayımlandı ve Türkiye'deki kullanıcıları en çok heyecanlandıran özellik ise Türkçe spiker özelliği olacak. FC 26 ön siparişe açılırken, fiyatlar ve yeni özellikleri de şekillenmeye başladı. Standart ve ultimate sürümle oyunu oynayacak olan kullanıcılar için FC 26'da yenilenmiş oyun mekaniği, gerçekçi yarlar, football ultimate team gibi özellikler yer alacak. Peki, FC 26 ne zaman satışa çıkıyor?
Heyecanla beklenen FC26 için tarih ve fiyatlar belli oldu. Oyuncuların taleplerinin de dikkate alındığı bu yeni sürümde ultimete sürümlü kullanıcılar oyunu 7 gün öncesinden deneyimleyebilecek. Öte yandan eski adıyla FIFA 26 yani FC26'nın sistem gereksinimkeri duyuruldu. İşte, FC26 satış fiyatı ve çıkacağı platformlar...