FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak? EA SPORTS FC 26 ne kadar, kaç TL? Türkçe spiker eşliğinde FC 26

Heyecanla beklenen FC26 için tarih ve fiyatlar belli oldu. Oyuncuların taleplerinin de dikkate alındığı bu yeni sürümde ultimete sürümlü kullanıcılar oyunu 7 gün öncesinden deneyimleyebilecek. Öte yandan eski adıyla FIFA 26 yani FC26'nın sistem gereksinimkeri duyuruldu. İşte, FC26 satış fiyatı ve çıkacağı platformlar...