FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak? EA SPORTS FC 26 ne kadar, kaç TL? Türkçe spiker eşliğinde FC 26

EA Sports FC 26'yı tanıttı. Oyunun ilk fragman yayımlandı ve Türkiye'deki kullanıcıları en çok heyecanlandıran özellik ise Türkçe spiker özelliği olacak. FC 26 ön siparişe açılırken, fiyatlar ve yeni özellikleri de şekillenmeye başladı. Standart ve ultimate sürümle oyunu oynayacak olan kullanıcılar için FC 26'da yenilenmiş oyun mekaniği, gerçekçi yarlar, football ultimate team gibi özellikler yer alacak. Peki, FC 26 ne zaman satışa çıkıyor?

FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak? EA SPORTS FC 26 ne kadar, kaç TL? Türkçe spiker eşliğinde FC 26 - 1

Heyecanla beklenen FC26 için tarih ve fiyatlar belli oldu. Oyuncuların taleplerinin de dikkate alındığı bu yeni sürümde ultimete sürümlü kullanıcılar oyunu 7 gün öncesinden deneyimleyebilecek. Öte yandan eski adıyla FIFA 26 yani FC26'nın sistem gereksinimkeri duyuruldu. İşte, FC26 satış fiyatı ve çıkacağı platformlar...

TEKNOLOJİ HABERLERİ

FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak? EA SPORTS FC 26 ne kadar, kaç TL? Türkçe spiker eşliğinde FC 26 - 2

FC26 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

EA Sports FC 26, 26 Eylül günü çıkıyor. Fakat Ultimate Edition satın alan kullanıcılar 7 gün erkenden yani 19 Eylül'de oyunun keyfini çıkarabilecekler.

FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak? EA SPORTS FC 26 ne kadar, kaç TL? Türkçe spiker eşliğinde FC 26 - 3

FC26; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch gibi platformlarda olacak.

FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak? EA SPORTS FC 26 ne kadar, kaç TL? Türkçe spiker eşliğinde FC 26 - 4

ÇAPRAZ OYNAMA OLACAK MI?

Yeni sürümde çapraz oynama özelliği olamayacak. Yani konsol oyuncuları sadece konsol oyuncularıyla oynayabilecek ve PC oyuncuları da sadece PC oyuncularıyla oynayabilecek.

FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak? EA SPORTS FC 26 ne kadar, kaç TL? Türkçe spiker eşliğinde FC 26 - 5

FC 26 FİYATI 2025

Steam PC Standard 69,99 Dolar
Steam PC Ultimate 99,99 Dolar
Epic Store PC Standard 2.599 TL
Epic Store PC Ultimate 3.599 TL
PlayStation Standard 2.899 TL
PlayStation Ultimate 3.999 TL
Xbox Standard 69,99 Dolar
Xbox Ultimate 99,99 Dolar
Nintendo Switch 1 Standard 59,99 Dolar
Nintendo Switch 1 Ultimate 79,99 Dolar
Nintendo Switch 2 Standard 69,99 Dolar
Nintendo Switch 2 Ultimate 89,99 Dolar

FC 26 (FIFA 2026) Türkiye'de ne zaman çıkacak? EA SPORTS FC 26 ne kadar, kaç TL? Türkçe spiker eşliğinde FC 26 - 6

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (MİNİMUM)

İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update).
İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600
İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600k
RAM: 8GB
Ekran Kartı (AMD): RX 570
Ekran Kartı (Nvidia): GTX 1050 Ti
DirectX: 12
Online Bağlantı Gereksinimi: 512kbps
Depolama Alanı: 100 GB

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