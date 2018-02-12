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FIFA 19 efsanelerin güçlerini açıkladı (Listede Hagi ve Roberto Carlos da var)

ntv.com.tr

Geçtiğimiz hafta FIFA 19'un en iyi 100 futbolcusundan 20'sini açıklayan EA Sports 'İkon' futbolcular ve reytingleri açıklandı. Listede bir dönem Galatasaray forması giyen Hagi ve Fenerbahçe için ter döken Roberto Carlos da yer aldı.

  • 1

    Geçtiğimiz hafta içerisinde oyundaki reytingleri en yüksek olan 100 futbolcuyu açıklamaya başlayan EA Sports, bu kez de oyunda yer alacak bütün efsane futbolcuları bizlerle paylaştı. 

    İşte EA Games'in paylaştığı oyuncular ve oyundaki güçleri...

  • 2

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  • 17

    FIFA 19'UN EN İYİ FUTBOLCULARI KİMLER?

    FIFA 19'UN EN İYİ FUTBOLCULARI KİMLER?

    Oyun severler EA Games'in FIFA 19'daki en iyi 100 oyuncuyu açıklamasını bekliyor. Bu beklentiyi cevapsız bırakmayan firma beklenenden erken davranarak en iyi 100'de yer alan 20 oyuncunun oyundaki yeteneklerini açıkladı.

    EA Games 81 ila 100 arasında yer alan oyuncuları resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

  • 18

    FIFA 19’UN MÜZİKLERİ BELLİ OLDU

    FIFA 19’UN MÜZİKLERİ BELLİ OLDU

    Popüler futbol oyunu FIFA'yı FIFA yapanlardan arasında oyundaki müzikleri saymak mümkün. Bugüne kadar oyunda yer verdiği müzikler ile kullanıcılarının beğenisini kazanan EA Sports FIFA 19'da yer alacak sarklıları açıkladı. 

  • 19

    Yapılan açıklamaya göre, FIFA 19'da yer alacak şarkılar şu şekilde...

    Childish Gambino - Feels Like Summer 

    Gorillaz - Sorcererz 

    Death Cab for Cutie - Gold Rush 

    LSD (Labrinth, Sia, Diplo) - Genius 

  • 20

    FIFA 19'un minimum sistem gereksinimleri

    FIFA 19'un minimum sistem gereksinimleri

    Popüler oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde...

    Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
    Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
    8BB RAM
    En az 50 GB boş alan
    NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260
    DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)

  • 21

    FIFA 19 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    FIFA 19 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    FIFA 19'un Türkiye fiyatı belli oldu. Oyunun standart sürümünü satın almak isteyen PS4 sahiplerinin 359 TL karşılığında ön sipariş vermesi gerekiyor. Şampiyonlar sürümü 449,99 TL olan FIFA 19’un Ultimate sürümü ise tam tamına 500 TL ön sipariş fiyatına sahip. Bu fiyatı gören oyuncular ise haliyle isyanda!

  • 22

    En önemlisi de FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için bu denli yüksek bir fiyat etiketinin 'saçma' bulunması. Oyuncuların azımsanmayacak bir kısmı FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için yeteri kadar önemli yenilik görmüyor yeni oyunda. Haliyle yüksek fiyatlar oyuncuları FIFA 19'a biraz daha temkinli yaklaştırıyor. 

  • 23

    FIFA 19'DA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

    FIFA 19'DA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

    Geçen 10 yılın ardından Şampiyonlar Ligi lisansı sona eren Konami, bu lisansı en büyük rakibine kaptırdı. UEFA ile ilgili her şey bundan sonra FIFA’dan sorulacak.

  • 24

    Bunun dışında hikaye modu The Journey (Yolculuk) hakkında da ilk bilgiler geldi. Alex Hunter‘ın hikayesi 3. ve son sezonuna hazırlanıyor. Bu kez Alex’in kardeşi Kim Hunter da oynanabilir karakterler arasında yer alacak.

  • 25

    Oyun için duyurulan yeni mod ise Kick Off oldu. Aslında klasik bir mod olan Kick Off tamamen yenileniyor. Rank sistemi getirilen bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebileceksiniz.

  • 26

    Yeni FIFA’da ayrıca Real Player Motion özelliği detaylandırılacak. Oyuncu hareketleri tamamen simule edilerek oyuna aktarılmış durumda.

  • 27

    FIFA 19 çıkış tarihi ise 28 Eylül olarak duyuruldu.
  • 28

    FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI

    FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI

    Popüler oyun FIFA 18'e göre Süper Lig'in en iyi takımı belli oldu. İşte Şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girilen Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...

  • 29

    Kardemir Karabükspor (66) 

  • 30

    Evkur Yeni Malatyaspor (69) 

  • 31

    Antalyaspor (70) 

  • 32

    Kasimpaşa SK (70) 

  • 33

    Alanyaspor (71) 

  • 34

    Akhisar Belediyespor (71) 

  • 35

    Medicana Sivasspor (71) 

  • 36

    Gençlerbirliği SK (71) 

  • 37

    Kayserispor (72) 

  • 38

    Göztepe (72) 

  • 39

    Atiker Konyaspor (72) 

  • 40

    Bursaspor (73) 

  • 41

    Osmanlıspor (73) 

  • 42

    Trabzonspor (74) 

  • 43

    İstanbul Başakşehir FK (76) 

  • 44

    Fenerbahçe SK (77) 

  • 45

    Galatasaray SK (77) 

  • 46

    Beşiktaş JK (79)
  • 47

    Peki FIFA 18'de en yüksek potansiyele sahip Türk futbolcular hangileri? İşte Süper Lig ve diğer liglerde forma giyen en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu...
  • 48

    20 - Umut Bozok

    Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Nimes Olymique

  • 49

    19 - Kaan Ayhan

    Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Fortuna Düsseldorf

  • 50

    18 - İrfan Can Kahveci

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

  • 51

    17 - Nuri Şahin

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

  • 52

    16 - Emre Akbaba

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Alanyaspor

  • 53

    15 - Arda Turan

    Genel Reyting: 81 Potansiyeli: 81

    Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

  • 54

    14 - Orkan Çınar

    Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 81

    Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor

  • 55

    13 - Salih Uçan

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: FC Sion

  • 56

    12- Cenk Tosun

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82 

    Oynadığı Takım: Everton

  • 57

    11 - Okay Yokuşlu

    Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: Trabzonspor

  • 58

    10 - Yunus Mallı

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: VFL Wolfsburg

  • 59

    9 - Emre Çolak

    Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: RC Deportivo de La Coruna

  • 60

    8 - Yusuf Yazıcı

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Trabzonspor

  • 61

    7 - Çağlar Söyüncü

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: SC Freiburg

  • 62

    6 - Ömer Toprak

    Genel Reyting: 82 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

  • 63

    5 - Cengiz Ünder

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83 (Son güncelleme ile Ünder'in potansiyeli 85'e yükseldi)

    Oynadığı Takım: Roma

  • 64

    4 - Hakan Çalhanoğlu

    Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Milan

  • 65

    3 - Enes Ünal

    Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 84 

    Oynadığı Takım: Villareal CF

  • 66

    2 - Oğuzhan Özyakup

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 85

    Oynadığı Takım: Beşiktaş JK

  • 67

    1 - Emre Mor

    Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 87

    Oynadığı Takım: RC Celta de Vigo

  • 68

    Peki FIFA 18'in Süper Lig'de oynayan en iyi oyuncuları kimler? İşte FIFA 18'in en güçlü Süper Lİg oyuncuları...
  • 69

    Emmanuel Badu - Bursaspor


  • 70

    Maicon - Antalyaspor


  • 71

    Selçuk İnan - Galatasaray


  • 72

    Alper Potuk - Fenerbahçe

  • 73

    Fernando - Galatasaray


  • 74

    Jeremy Menez - Antalyaspor


  • 75

    Jan Durica - Trabzonspor


  • 76

    Adriano - Beşiktaş


  • 77

    Theo Bongonda - Trabzonspor


  • 78

    Gökhan Töre - Beşiktaş


  • 79

    Miguel Lopes - Akhisar Belediyespor


  • 80

    Robin Van Persie - Fenerbahçe


  • 81

    Souza - Fenerbahçe


  • 82

    Pablo Batalla - Bursaspor


  • 83

    Anderson Talisca - Beşiktaş


  • 84

    Emre Belözoğlu - Medipol Başakşehir


  • 85

    Volkan Babacan - Medipol Başakşehir


  • 86

    Mariano - Galatasaray


  • 87

    Juraj Kucka - Trabzonspor


  • 88

    Edin Visca - Medipol Başakşehir


  • 89

    Vagner Love - Beşiktaş


  • 90

    Bafetimbi Gomis - Galatasaray


  • 91

    Fabricio - Beşiktaş


  • 92

    Sofiane Feghouli - Galatasaray


  • 93

    Negredo - Beşiktaş


  • 94

    Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş


  • 95

    Carlos Idriss Kameni - Fenerbahçe


  • 96

    Atiba Hutchinson - Beşiktaş


  • 97

    Mehmet Topal - Fenerbahçe


  • 98

    Jeremain Lens - Beşiktaş


  • 99

    Younes Belhanda - Galatasaray

  • 100

    Samuel Etoo - Antalyaspor


  • 101

    Martin Skrtel - Fenerbahçe


  • 102

    Mathieu Valbuena - Fenerbahçe

  • 103

    Giuliano - Fenerbahçe


  • 104

    Samir Nasir - Antalyaspor


  • 105

    Gary Medel - Beşiktaş


  • 106

    Fernando Muslera - Galatasaray


  • 107

    Quaresma - Beşiktaş


  • 108

    Pepe - Beşiktaş
  • 109

    En iyi 40'ta Beşiktaş'tan 11, Fenerbahçe'den 8, Galatasaray'dan ise 7 oyuncu yer aldı.
  • 110

    İşte FIFA 18'in en iyi futbolcuları...
  • 111

    100- BERNARDO SILVA | Manchester City

  • 112

    99- SAMI KHEDIRA | Juventus

  • 113

    98- SADIO MANE | LIVERPOOL

  • 114

    97- DANI ALVES | Manchester City

  • 115

    96- MARCO ASENSIO | Real Madrid

  • 116

    95- FALCAO | Monaco

  • 117

    94- MAURO ICARDI | Inter

  • 118

    93- DELE ALLI | Tottenham

  • 119

    92- BERND LENO | Bayer Leverkusen

  • 120

    91- CLAUDIO MARCHISIO | Juventus

  • 121

    90- STEPHANE RUFFIER | Saint-Etienne

  • 122

    89- ILKAY GUNDOGAN | Manchester City

  • 123

    88- DANIJEL SUBASIC | Monaco

  • 124

    87- RAPHAEL VARANE | Real Madrid

  • 125

    86- KAMIL GLIK | Monaco

  • 126

    85- ANDREA BARZAGLI | Juventus

  • 127

    84- VINCENT KOMPANY | Manchester City

  • 128

    83- HENRIKH MKHITARYAN | Manchester United

  • 129

    82- YANNICK CARRASCO | Atletico Madrid

  • 130

    81- MARC-ANDRE TER STEGEN | Barcelona

  • 131

    80- JAN VERTONGHEN | Tottenham

  • 132

    79- ANGEL DI MARIA | PSG

  • 133

    78- FILIPE LUIS | Atletico Madrid

  • 134

    77- LORENZO INSIGNE | Napoli

  • 135

    76- CESAR AZPILICUETA | Chelsea

  • 136

    75- MIRALEM PJANIC | Juventus

  • 137

    74- JORDI ALBA | Barcelona

  • 138

    73- KEYLOR NAVAS | Real Madrid

  • 139

    72- BLAISE MATUIDI | Juventus
  • 140

    71- CASEMIRO | Real Madrid

  • 141

    70- ALEXANDRE LACAZETTE | Arsenal

  • 142

    69- MIRANDA | Inter Milan

  • 143

    68- PEPE | Besiktas

  • 144

    67- DAVID ALABA | Bayern Munich

  • 145

    66- PETR CECH | Arsenal

  • 146

    65- JAVI MARTINEZ | Bayern Munich

  • 147

    64- MARCO REUS | Borussia Dortmund

  • 148

    63- DIEGO COSTA | Chelsea

  • 149

    62- SOKRATIS | Borussia Dortmund

  • 150

    61- FRANCK RIBERY | Bayern Munich

  • 151

    60- DAVID LUIZ | Chelsea

  • 152

    59- SERGIO BUSQUETS | Barcelona

  • 153

    58- JAMES RODRIGUEZ | Bayern Munich


  • 154

    57- TOBY ALDERWEIRELD | Tottenham


  • 155

    56- KARIM BENZEMA | Real Madrid


  • 156

    55- CESC FABREGAS | Chelsea


  • 157

    54- ISCO | Real Madrid

  • 158

    53- HARRY KANE | Tottenham


  • 159

    52- ALEX SANDRO | Juventus

  • 160

    51- PHILIPPE COUTINHO | Liverpool


  • 161

    50- RADJA NAINGGOLAN | Roma

  • 162

    49- DRIES MERTENS | Napoli


  • 163

    48- ROMELU LUKAKU | Manchester United


  • 164

    47- THOMAS MULLER | Bayern Munich


  • 165

    46- SAMIR HANDANOVIC | Inter


  • 166

    45- ANDRES INIESTA | Barcelona


  • 167

    44- IVAN RAKITIC | Barcelona


  • 168

    43- DAVID SILVA | Manchester City


  • 169

    42. GERARD PIQUE | Barcelona


  • 170

    41. MAREK HAMSIK | Napoli


  • 171

    40. CHRISTIAN ERIKSEN | TOTTENHAM

  • 172

    39- ARTURO VIDAL | BAYERN MÜNİH

  • 173

    38- MARCELO | REAL MADRİD

  • 174

    37- EDINSON CAVANI | PSG

  • 175

    36- PAUL POGBA | MANCHESTER UNITED

  • 176

    35- N'GOLO KANTE | CHELSEA

  • 177

    34- MARCO VERRATTI | PSG

  • 178

    33- JEROME BOATENG | BAYERN MÜNİH

  • 179

    32- MESUT ÖZİL | ARSENAL

  • 180

    31- JAN OBLAK | ATLETICO MADRID

  • 181

    30- ZLATAN IBRAHIMOVIC | MANCHESTER UNITED


  • 182

    29- PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | BORUSSIA DORTMUND

  • 183

    28- HUGO LLORIS | TOTTENHAM

  • 184

    27- DIEGO GODIN | ATLETICO MADRID

  • 185

    26- MATS HUMMELS | BAYERN MUNİH

  • 186

    25- THIAGO SILVA | PSG

  • 187

    24- ARJEN ROBBEN | BAYERN MÜNİH

  • 188

    23- LEONARDI BONUCCI | MİLAN

  • 189

    22- THIAGO | BAYERN MÜNİH

  • 190

    21- PAULO DYBALA | JUVENTUS

  • 191

    20- ANTOINE GRIEZMANN | ATLETICO MADRID

  • 192

    19- THIBAUT COURTOIS | CHELSEA

  • 193

    18- SERGIO AGUERO | MANCHESTER CITY

  • 194

    17- GARETH BALE | REAL MADRID

  • 195

    16- GIORGIO CHIELLINI | JUVENTUS

  • 196

    15- KEVIN DE BRUYNE | MANCHESTER CITY

  • 197

    14- ALEXIS SANCHEZ | ARSENAL

  • 198

    13- GIANLUIGI BUFFON | JUVENTUS

  • 199

    12- LUKA MODRIC | REAL MADRID

  • 200

    11- DAVID DE GEA | MANCHESTER UNITED

  • 201

    10- GONZALO HIGUAIN | JUVENTUS

  • 202

    9- TONI KROOS | REAL MADRID

  • 203

    8- EDEN HAZARD | CHELSEA

  • 204

    7- SERGIO RAMOS | REAL MADRID

  • 205

    6- ROBERT LEWANDWOSKI | BAYERN MÜNİH

  • 206

    5- MANUEL NEUER | BAYERN MÜNİH

  • 207

    4- LUIS SUAREZ | BARCELONA

  • 208

    3- NEYMAR | PSG

  • 209

    2- LIONEL MESSI | BARCELONA

  • 210

    1- CRISTIANO RONALDO | REAL MADRID
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