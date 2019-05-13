FIFA 19 her platformda indirime girdi
Popüler oyun FIFA 19'dan kullanıcıları sevindirecek bir haber geldi. Oyun her platformda indirime girdi.
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FIFA 19'un kutulu sürümü, tüm oyun platformaları için indirime girdi.
Haziran ayına kadar devam edecek olan kampanya dahilinde FIFA 19'un kutulu sürümüne sahip olmak isteyenler 149 TL karşılığında oyunu satın alabilecekler.
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İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI)
Peki FIFA 19'a göre Süper Lig'in en iyi takımları hangileri? İşte Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...
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3BB Erzurumspor: 68
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4Antalyaspor: 69
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5Yeni Malatyaspor: 70
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6Akhisar Belediyespor: 70
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7MKE Ankaragücü: 70
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8Trabzonspor: 71
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9Bursaspor: 71
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10Kayserispor: 71
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11Sivasspor: 71
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12Alanyaspor: 71
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13Atiker Konyaspor: 71
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14Çaykur Rizespor: 71
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15Kasimpaşa SK: 71
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16Göztepe SK: 72
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17Medipol Başakşehir FK: 76
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18Fenerbahçe SK: 76
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19Galatasaray SK: 76
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20Beşiktaş JK: 77