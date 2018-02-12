FIFA 19 Türk kullanıcılara para iadesi yapacak
ntv.com.tr
Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 12 saat boyunca oldukça hesaplı bir fiyatla satılan, daha sonra eski fiyatına dönen FIFA 19 için kullanıcıları yakından ilgilendiren bir haber geldi.
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1Geçtiğimiz günlerde FIFA 19, 12 saat boyunca standart fiyatı olan 359 TL'den, 209 TL'ye düşmüş, bu indirim kısa sürede sosyal medya sayesinde hayli konuşulmuştu.
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2Söz konusu indirimin bir hata sonucu yapıldığı ortaya çıkmış ve oyun yaklaşık 12 saat sonra eski fiyatına dönmüştü. Ancak binlerce kullanıcı oyunu indirimli fiyatı ile satın almıştı.
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3Yapımcı firmanın bu hatadan sonra nasıl bir politika izleyeceği belli oldu. Sony, 12 Eylül'de oyun indirime girmeden önce satın alan bütün oyunculara fiyat farkını iade etme kararı aldı.
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FIFA 19'UN EN İYİ İNGİLİZ TAKIMLARI BELLİ OLDU
ARSENAL
Attacking: 85
Mid: 82
Defense: 81
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5
AFC BOURNEMOUTHAttacking: 77
Mid: 75
Def: 76
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6
BRIGHTONAttacking: 76
Mid: 76
Def: 75
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7
CARDİFF CİTYAttacking: 73
Mid: 74
Def: 73
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8
BURNLEYAttacking: 77
Mid: 77
Def: 78
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9
CHELSEAAttacking: 84
Mid: 85
Def: 82
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10
CRYSTAL PALACEAttacking: 79
Mid: 76
Def: 75
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11
EVERTONAttacking: 80
Mid: 79
Def: 78
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12
FULHAMAttacking: 76
Mid: 77
Def: 74
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13
HUDDERSFİELDAttacking: 75
Mid: 75
Def: 75
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14
LEİCESTER CİTYAttacking: 79
Mid: 77
Def: 77
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15
LİVERPOOLAttacking: 85
Mid: 82
Def: 81
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16
MANCHESTER CİTYAttacking: 85
Mid: 87
Def: 83
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17
MANCHESTER UNİTEDAttacking: 84
Mid: 84
Def: 81
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18
NEWCASTLE UNİTEDAttacking: 76
Mid: 76
Def: 76
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19
SOUTHHAMPTONAttacking: 76
Mid: 77
Def: 77
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20
TOTTENHAMAttacking: 89
Mid: 83
Def: 82
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21
WATERFORDAttacking: 77
Mid: 78
Def: 76
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22
WEST HAMAttacking: 79
Mid: 78
Def: 76
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WOLVESAttacking: 75
Mid: 80
Def: 75
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FIFA 19 EFSANELERİN GÜÇLERİNİ AÇIKLADI (LİSTEDE HAGİ VE ROBERTO CARLOS DA VAR)
Geçtiğimiz hafta içerisinde oyundaki reytingleri en yüksek olan 100 futbolcuyu açıklamaya başlayan EA Sports, bu kez de oyunda yer alacak bütün efsane futbolcuları bizlerle paylaştı.
İşte EA Games'in paylaştığı oyuncular ve oyundaki güçleri...
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FIFA 19'UN EN İYİ FUTBOLCULARI KİMLER?
Oyun severler EA Games'in FIFA 19'daki en iyi 100 oyuncuyu açıklamasını bekliyor. Bu beklentiyi cevapsız bırakmayan firma beklenenden erken davranarak en iyi 100'de yer alan 20 oyuncunun oyundaki yeteneklerini açıkladı.
EA Games 81 ila 100 arasında yer alan oyuncuları resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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FIFA 19'UN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Popüler oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde...
Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
8BB RAM
En az 50 GB boş alan
NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260
DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)
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FIFA 19 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
FIFA 19'un Türkiye fiyatı belli oldu. Oyunun standart sürümünü satın almak isteyen PS4 sahiplerinin 359 TL karşılığında ön sipariş vermesi gerekiyor. Şampiyonlar sürümü 449,99 TL olan FIFA 19’un Ultimate sürümü ise tam tamına 500 TL ön sipariş fiyatına sahip. Bu fiyatı gören oyuncular ise haliyle isyanda!
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En önemlisi de FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için bu denli yüksek bir fiyat etiketinin 'saçma' bulunması. Oyuncuların azımsanmayacak bir kısmı FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için yeteri kadar önemli yenilik görmüyor yeni oyunda. Haliyle yüksek fiyatlar oyuncuları FIFA 19'a biraz daha temkinli yaklaştırıyor.
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FIFA 19'DA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?
Geçen 10 yılın ardından Şampiyonlar Ligi lisansı sona eren Konami, bu lisansı en büyük rakibine kaptırdı. UEFA ile ilgili her şey bundan sonra FIFA’dan sorulacak.
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Bunun dışında hikaye modu The Journey (Yolculuk) hakkında da ilk bilgiler geldi. Alex Hunter‘ın hikayesi 3. ve son sezonuna hazırlanıyor. Bu kez Alex’in kardeşi Kim Hunter da oynanabilir karakterler arasında yer alacak.
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Oyun için duyurulan yeni mod ise Kick Off oldu. Aslında klasik bir mod olan Kick Off tamamen yenileniyor. Rank sistemi getirilen bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebileceksiniz.
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Yeni FIFA’da ayrıca Real Player Motion özelliği detaylandırılacak. Oyuncu hareketleri tamamen simule edilerek oyuna aktarılmış durumda.
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48FIFA 19 çıkış tarihi ise 28 Eylül olarak duyuruldu.
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FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI
Popüler oyun FIFA 18'e göre Süper Lig'in en iyi takımı belli oldu. İşte Şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girilen Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...
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Kardemir Karabükspor (66)
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Evkur Yeni Malatyaspor (69)
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Antalyaspor (70)
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Kasimpaşa SK (70)
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Alanyaspor (71)
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Akhisar Belediyespor (71)
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Medicana Sivasspor (71)
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Gençlerbirliği SK (71)
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Kayserispor (72)
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Göztepe (72)
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60
Atiker Konyaspor (72)
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61
Bursaspor (73)
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62
Osmanlıspor (73)
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63
Trabzonspor (74)
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64
İstanbul Başakşehir FK (76)
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65
Fenerbahçe SK (77)
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66
Galatasaray SK (77)
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67Beşiktaş JK (79)
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68Peki FIFA 18'de en yüksek potansiyele sahip Türk futbolcular hangileri? İşte Süper Lig ve diğer liglerde forma giyen en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu...
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69
20 - Umut Bozok
Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Nimes Olymique
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70
19 - Kaan Ayhan
Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Fortuna Düsseldorf
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71
18 - İrfan Can Kahveci
Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK
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72
17 - Nuri Şahin
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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73
16 - Emre Akbaba
Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Alanyaspor
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74
15 - Arda Turan
Genel Reyting: 81 Potansiyeli: 81
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK
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75
14 - Orkan Çınar
Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 81
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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76
13 - Salih Uçan
Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: FC Sion
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77
12- Cenk Tosun
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: Everton
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78
11 - Okay Yokuşlu
Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: Trabzonspor
-
79
10 - Yunus Mallı
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: VFL Wolfsburg
-
80
9 - Emre Çolak
Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: RC Deportivo de La Coruna
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81
8 - Yusuf Yazıcı
Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: Trabzonspor
-
82
7 - Çağlar Söyüncü
Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: SC Freiburg
-
83
6 - Ömer Toprak
Genel Reyting: 82 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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84
5 - Cengiz Ünder
Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83 (Son güncelleme ile Ünder'in potansiyeli 85'e yükseldi)
Oynadığı Takım: Roma
-
85
4 - Hakan Çalhanoğlu
Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: Milan
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86
3 - Enes Ünal
Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 84
Oynadığı Takım: Villareal CF
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87
2 - Oğuzhan Özyakup
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 85
Oynadığı Takım: Beşiktaş JK
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88
1 - Emre Mor
Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 87
Oynadığı Takım: RC Celta de Vigo