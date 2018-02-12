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FIFA 19'dan 'Ronaldo' paylaşımı (Transfer tüyosu)

ntv.com.tr

Yapımcı firma EA Sports, FIFA 19'u Ronaldo ile duyurdu. Firmanın paylaştığı fotoğraf ayrılık sinayli veren yıldız ıyuncunun önümüzdeki sezon forma giyeceği takım hakkında da fikir verdi.

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    FIFA 19'un tanıtımını Ronaldo görseli ile yapan yapımcı şirket EA Sports, Real Madrid'de kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Ronaldo'nun geleceğine de ışık tutmuş oldu.
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    FIFA 19'u yıldız oyuncu Ronaldo ile tanıtan firma, bu görselde Ronaldo'nun Real Madrid formasını giydiği reme yer verdi.

    Real Madrid ile anlaşması olan firmanın bu tercihi Ronaldo'nun ayrılık sinyali vermesine rağmen önümüzdeki sezon da Madrid temsilcisinin formasını giyeceği şeklinde yorumlandı.

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    14 Haziran - 15 Temmuz tarihlerinde Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA 18 Dünya Kupasına sayılı zaman kalan popüler futbol oyunu FIFA 18 'in Dünya Kupası eklentisi geçtiğimiz günlerde kullanıma sunuldu.
  • 4

    FIFA 18 SİMÜLASYONU DÜNYA KUPASI'NI KAZANACAK ÜLKEYİ AÇIKLADI

    FIFA 18 SİMÜLASYONU DÜNYA KUPASI'NI KAZANACAK ÜLKEYİ AÇIKLADI

    Yapımcı EA Sports, Dünya Kupası'na kadar beklemeyip, oyuncular için bu gerçekçi mod üzerinden bir simülasyon gerçekleştirdi ve 2018 Dünya Kupası'nın kazananını açıkladı. 

    Simülasyon sonuçlarına göre, Dünya Kupası'nda finale Fransa ile Almanya kaldı, mücadelenin kazanan tarafı 5-4'lük skor ile Almanya oldu.

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    2014'TE BİLMİŞTİ

    2014'TE BİLMİŞTİ

    Oyunun yapımcısı EA Sports 2014 Dünya Kupası'nın sonunda Almanya'nın kazanacağını da yine FIFA oyunu üzerinden işaret etmiş ve haklı çıkmıştı. 

  • 6

    FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI

    FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI

    Popüler oyun FIFA 18'e göre Süper Lig'in en iyi takımı belli oldu. İşte Şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girilen Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...

  • 7

    Kardemir Karabükspor (66) 

  • 8

    Evkur Yeni Malatyaspor (69) 

  • 9

    Antalyaspor (70) 

  • 10

    Kasimpaşa SK (70) 

  • 11

    Alanyaspor (71) 

  • 12

    Akhisar Belediyespor (71) 

  • 13

    Medicana Sivasspor (71) 

  • 14

    Gençlerbirliği SK (71) 

  • 15

    Kayserispor (72) 

  • 16

    Göztepe (72) 

  • 17

    Atiker Konyaspor (72) 

  • 18

    Bursaspor (73) 

  • 19

    Osmanlıspor (73) 

  • 20

    Trabzonspor (74) 

  • 21

    İstanbul Başakşehir FK (76) 

  • 22

    Fenerbahçe SK (77) 

  • 23

    Galatasaray SK (77) 

  • 24

    Beşiktaş JK (79)
  • 25

    Peki FIFA 18'de en yüksek potansiyele sahip Türk futbolcular hangileri? İşte Süper Lig ve diğer liglerde forma giyen en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu...
  • 26

    20 - Umut Bozok

    Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Nimes Olymique

  • 27

    19 - Kaan Ayhan

    Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Fortuna Düsseldorf

  • 28

    18 - İrfan Can Kahveci

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

  • 29

    17 - Nuri Şahin

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

  • 30

    16 - Emre Akbaba

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Alanyaspor

  • 31

    15 - Arda Turan

    Genel Reyting: 81 Potansiyeli: 81

    Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

  • 32

    14 - Orkan Çınar

    Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 81

    Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor

  • 33

    13 - Salih Uçan

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: FC Sion

  • 34

    12- Cenk Tosun

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82 

    Oynadığı Takım: Everton

  • 35

    11 - Okay Yokuşlu

    Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: Trabzonspor

  • 36

    10 - Yunus Mallı

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: VFL Wolfsburg

  • 37

    9 - Emre Çolak

    Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: RC Deportivo de La Coruna

  • 38

    8 - Yusuf Yazıcı

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Trabzonspor

  • 39

    7 - Çağlar Söyüncü

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: SC Freiburg

  • 40

    6 - Ömer Toprak

    Genel Reyting: 82 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

  • 41

    5 - Cengiz Ünder

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83 (Son güncelleme ile Ünder'in potansiyeli 85'e yükseldi)

    Oynadığı Takım: Roma

  • 42

    4 - Hakan Çalhanoğlu

    Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Milan

  • 43

    3 - Enes Ünal

    Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 84 

    Oynadığı Takım: Villareal CF

  • 44

    2 - Oğuzhan Özyakup

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 85

    Oynadığı Takım: Beşiktaş JK

  • 45

    1 - Emre Mor

    Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 87

    Oynadığı Takım: RC Celta de Vigo

  • 46

    Peki FIFA 18'in Süper Lig'de oynayan en iyi oyuncuları kimler? İşte FIFA 18'in en güçlü Süper Lİg oyuncuları...
  • 47

    Emmanuel Badu - Bursaspor


  • 48

    Maicon - Antalyaspor


  • 49

    Selçuk İnan - Galatasaray


  • 50

    Alper Potuk - Fenerbahçe

  • 51

    Fernando - Galatasaray


  • 52

    Jeremy Menez - Antalyaspor


  • 53

    Jan Durica - Trabzonspor


  • 54

    Adriano - Beşiktaş


  • 55

    Theo Bongonda - Trabzonspor


  • 56

    Gökhan Töre - Beşiktaş


  • 57

    Miguel Lopes - Akhisar Belediyespor


  • 58

    Robin Van Persie - Fenerbahçe


  • 59

    Souza - Fenerbahçe


  • 60

    Pablo Batalla - Bursaspor


  • 61

    Anderson Talisca - Beşiktaş


  • 62

    Emre Belözoğlu - Medipol Başakşehir


  • 63

    Volkan Babacan - Medipol Başakşehir


  • 64

    Mariano - Galatasaray


  • 65

    Juraj Kucka - Trabzonspor


  • 66

    Edin Visca - Medipol Başak��ehir


  • 67

    Vagner Love - Beşiktaş


  • 68

    Bafetimbi Gomis - Galatasaray


  • 69

    Fabricio - Beşiktaş


  • 70

    Sofiane Feghouli - Galatasaray


  • 71

    Negredo - Beşiktaş


  • 72

    Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş


  • 73

    Carlos Idriss Kameni - Fenerbahçe


  • 74

    Atiba Hutchinson - Beşiktaş


  • 75

    Mehmet Topal - Fenerbahçe


  • 76

    Jeremain Lens - Beşiktaş


  • 77

    Younes Belhanda - Galatasaray

  • 78

    Samuel Etoo - Antalyaspor


  • 79

    Martin Skrtel - Fenerbahçe


  • 80

    Mathieu Valbuena - Fenerbahçe

  • 81

    Giuliano - Fenerbahçe


  • 82

    Samir Nasir - Antalyaspor


  • 83

    Gary Medel - Beşiktaş


  • 84

    Fernando Muslera - Galatasaray


  • 85

    Quaresma - Beşiktaş


  • 86

    Pepe - Beşiktaş
  • 87

    En iyi 40'ta Beşiktaş'tan 11, Fenerbahçe'den 8, Galatasaray'dan ise 7 oyuncu yer aldı.
  • 88

    İşte FIFA 18'in en iyi futbolcuları...
  • 89

    100- BERNARDO SILVA | Manchester City

  • 90

    99- SAMI KHEDIRA | Juventus

  • 91

    98- SADIO MANE | LIVERPOOL

  • 92

    97- DANI ALVES | Manchester City

  • 93

    96- MARCO ASENSIO | Real Madrid

  • 94

    95- FALCAO | Monaco

  • 95

    94- MAURO ICARDI | Inter

  • 96

    93- DELE ALLI | Tottenham

  • 97

    92- BERND LENO | Bayer Leverkusen

  • 98

    91- CLAUDIO MARCHISIO | Juventus

  • 99

    90- STEPHANE RUFFIER | Saint-Etienne

  • 100

    89- ILKAY GUNDOGAN | Manchester City

  • 101

    88- DANIJEL SUBASIC | Monaco

  • 102

    87- RAPHAEL VARANE | Real Madrid

  • 103

    86- KAMIL GLIK | Monaco

  • 104

    85- ANDREA BARZAGLI | Juventus

  • 105

    84- VINCENT KOMPANY | Manchester City

  • 106

    83- HENRIKH MKHITARYAN | Manchester United

  • 107

    82- YANNICK CARRASCO | Atletico Madrid

  • 108

    81- MARC-ANDRE TER STEGEN | Barcelona

  • 109

    80- JAN VERTONGHEN | Tottenham

  • 110

    79- ANGEL DI MARIA | PSG

  • 111

    78- FILIPE LUIS | Atletico Madrid

  • 112

    77- LORENZO INSIGNE | Napoli

  • 113

    76- CESAR AZPILICUETA | Chelsea

  • 114

    75- MIRALEM PJANIC | Juventus

  • 115

    74- JORDI ALBA | Barcelona

  • 116

    73- KEYLOR NAVAS | Real Madrid

  • 117

    72- BLAISE MATUIDI | Juventus
  • 118

    71- CASEMIRO | Real Madrid

  • 119

    70- ALEXANDRE LACAZETTE | Arsenal

  • 120

    69- MIRANDA | Inter Milan

  • 121

    68- PEPE | Besiktas

  • 122

    67- DAVID ALABA | Bayern Munich

  • 123

    66- PETR CECH | Arsenal

  • 124

    65- JAVI MARTINEZ | Bayern Munich

  • 125

    64- MARCO REUS | Borussia Dortmund

  • 126

    63- DIEGO COSTA | Chelsea

  • 127

    62- SOKRATIS | Borussia Dortmund

  • 128

    61- FRANCK RIBERY | Bayern Munich

  • 129

    60- DAVID LUIZ | Chelsea

  • 130

    59- SERGIO BUSQUETS | Barcelona

  • 131

    58- JAMES RODRIGUEZ | Bayern Munich


  • 132

    57- TOBY ALDERWEIRELD | Tottenham


  • 133

    56- KARIM BENZEMA | Real Madrid


  • 134

    55- CESC FABREGAS | Chelsea


  • 135

    54- ISCO | Real Madrid

  • 136

    53- HARRY KANE | Tottenham


  • 137

    52- ALEX SANDRO | Juventus

  • 138

    51- PHILIPPE COUTINHO | Liverpool


  • 139

    50- RADJA NAINGGOLAN | Roma

  • 140

    49- DRIES MERTENS | Napoli


  • 141

    48- ROMELU LUKAKU | Manchester United


  • 142

    47- THOMAS MULLER | Bayern Munich


  • 143

    46- SAMIR HANDANOVIC | Inter


  • 144

    45- ANDRES INIESTA | Barcelona


  • 145

    44- IVAN RAKITIC | Barcelona


  • 146

    43- DAVID SILVA | Manchester City


  • 147

    42. GERARD PIQUE | Barcelona


  • 148

    41. MAREK HAMSIK | Napoli


  • 149

    40. CHRISTIAN ERIKSEN | TOTTENHAM

  • 150

    39- ARTURO VIDAL | BAYERN MÜNİH

  • 151

    38- MARCELO | REAL MADRİD

  • 152

    37- EDINSON CAVANI | PSG

  • 153

    36- PAUL POGBA | MANCHESTER UNITED

  • 154

    35- N'GOLO KANTE | CHELSEA

  • 155

    34- MARCO VERRATTI | PSG

  • 156

    33- JEROME BOATENG | BAYERN MÜNİH

  • 157

    32- MESUT ÖZİL | ARSENAL

  • 158

    31- JAN OBLAK | ATLETICO MADRID

  • 159

    30- ZLATAN IBRAHIMOVIC | MANCHESTER UNITED


  • 160

    29- PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | BORUSSIA DORTMUND

  • 161

    28- HUGO LLORIS | TOTTENHAM

  • 162

    27- DIEGO GODIN | ATLETICO MADRID

  • 163

    26- MATS HUMMELS | BAYERN MUNİH

  • 164

    25- THIAGO SILVA | PSG

  • 165

    24- ARJEN ROBBEN | BAYERN MÜNİH

  • 166

    23- LEONARDI BONUCCI | MİLAN

  • 167

    22- THIAGO | BAYERN MÜNİH

  • 168

    21- PAULO DYBALA | JUVENTUS

  • 169

    20- ANTOINE GRIEZMANN | ATLETICO MADRID

  • 170

    19- THIBAUT COURTOIS | CHELSEA

  • 171

    18- SERGIO AGUERO | MANCHESTER CITY

  • 172

    17- GARETH BALE | REAL MADRID

  • 173

    16- GIORGIO CHIELLINI | JUVENTUS

  • 174

    15- KEVIN DE BRUYNE | MANCHESTER CITY

  • 175

    14- ALEXIS SANCHEZ | ARSENAL

  • 176

    13- GIANLUIGI BUFFON | JUVENTUS

  • 177

    12- LUKA MODRIC | REAL MADRID

  • 178

    11- DAVID DE GEA | MANCHESTER UNITED

  • 179

    10- GONZALO HIGUAIN | JUVENTUS

  • 180

    9- TONI KROOS | REAL MADRID

  • 181

    8- EDEN HAZARD | CHELSEA

  • 182

    7- SERGIO RAMOS | REAL MADRID

  • 183

    6- ROBERT LEWANDWOSKI | BAYERN MÜNİH

  • 184

    5- MANUEL NEUER | BAYERN MÜNİH

  • 185

    4- LUIS SUAREZ | BARCELONA

  • 186

    3- NEYMAR | PSG

  • 187

    2- LIONEL MESSI | BARCELONA

  • 188

    1- CRISTIANO RONALDO | REAL MADRID
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