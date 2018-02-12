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FIFA 19'un minimum sistem gereksinimleri belli oldu

ntv.com.tr

EA Sports'un FIFA 19'u bekleyenler için yeni bir bilgi geldi. FIFA 19'un minimum sistem gereksinimleri belli oldu.

  • 1

    EA Sports'un heyecanla beklenen oyunu FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı.

    Popüler oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde...

  • 2

    Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
    Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
    8BB RAM
    En az 50 GB boş alan
    NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260
    DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)
  • 3

    FIFA 19 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    FIFA 19 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    FIFA 19'un Türkiye fiyatı belli oldu. Oyunun standart sürümünü satın almak isteyen PS4 sahiplerinin 359 TL karşılığında ön sipariş vermesi gerekiyor. Şampiyonlar sürümü 449,99 TL olan FIFA 19’un Ultimate sürümü ise tam tamına 500 TL ön sipariş fiyatına sahip. Bu fiyatı gören oyuncular ise haliyle isyanda!

  • 4

    En önemlisi de FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için bu denli yüksek bir fiyat etiketinin 'saçma' bulunması. Oyuncuların azımsanmayacak bir kısmı FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için yeteri kadar önemli yenilik görmüyor yeni oyunda. Haliyle yüksek fiyatlar oyuncuları FIFA 19'a biraz daha temkinli yaklaştırıyor. 

  • 5

    FIFA 19'DA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

    FIFA 19'DA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

    Geçen 10 yılın ardından Şampiyonlar Ligi lisansı sona eren Konami, bu lisansı en büyük rakibine kaptırdı. UEFA ile ilgili her şey bundan sonra FIFA’dan sorulacak.

  • 6

    Bunun dışında hikaye modu The Journey (Yolculuk) hakkında da ilk bilgiler geldi. Alex Hunter‘ın hikayesi 3. ve son sezonuna hazırlanıyor. Bu kez Alex’in kardeşi Kim Hunter da oynanabilir karakterler arasında yer alacak.

  • 7

    Oyun için duyurulan yeni mod ise Kick Off oldu. Aslında klasik bir mod olan Kick Off tamamen yenileniyor. Rank sistemi getirilen bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebileceksiniz.

  • 8

    Yeni FIFA’da ayrıca Real Player Motion özelliği detaylandırılacak. Oyuncu hareketleri tamamen simule edilerek oyuna aktarılmış durumda.

  • 9

    FIFA 19 çıkış tarihi ise 28 Eylül olarak duyuruldu.
  • 10

    FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI

    FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI

    Popüler oyun FIFA 18'e göre Süper Lig'in en iyi takımı belli oldu. İşte Şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girilen Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...

  • 11

    Kardemir Karabükspor (66) 

  • 12

    Evkur Yeni Malatyaspor (69) 

  • 13

    Antalyaspor (70) 

  • 14

    Kasimpaşa SK (70) 

  • 15

    Alanyaspor (71) 

  • 16

    Akhisar Belediyespor (71) 

  • 17

    Medicana Sivasspor (71) 

  • 18

    Gençlerbirliği SK (71) 

  • 19

    Kayserispor (72) 

  • 20

    Göztepe (72) 

  • 21

    Atiker Konyaspor (72) 

  • 22

    Bursaspor (73) 

  • 23

    Osmanlıspor (73) 

  • 24

    Trabzonspor (74) 

  • 25

    İstanbul Başakşehir FK (76) 

  • 26

    Fenerbahçe SK (77) 

  • 27

    Galatasaray SK (77) 

  • 28

    Beşiktaş JK (79)
  • 29

    Peki FIFA 18'de en yüksek potansiyele sahip Türk futbolcular hangileri? İşte Süper Lig ve diğer liglerde forma giyen en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu...
  • 30

    20 - Umut Bozok

    Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Nimes Olymique

  • 31

    19 - Kaan Ayhan

    Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Fortuna Düsseldorf

  • 32

    18 - İrfan Can Kahveci

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

  • 33

    17 - Nuri Şahin

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

  • 34

    16 - Emre Akbaba

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Alanyaspor

  • 35

    15 - Arda Turan

    Genel Reyting: 81 Potansiyeli: 81

    Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

  • 36

    14 - Orkan Çınar

    Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 81

    Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor

  • 37

    13 - Salih Uçan

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: FC Sion

  • 38

    12- Cenk Tosun

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82 

    Oynadığı Takım: Everton

  • 39

    11 - Okay Yokuşlu

    Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: Trabzonspor

  • 40

    10 - Yunus Mallı

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: VFL Wolfsburg

  • 41

    9 - Emre Çolak

    Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: RC Deportivo de La Coruna

  • 42

    8 - Yusuf Yazıcı

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Trabzonspor

  • 43

    7 - Çağlar Söyüncü

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: SC Freiburg

  • 44

    6 - Ömer Toprak

    Genel Reyting: 82 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

  • 45

    5 - Cengiz Ünder

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83 (Son güncelleme ile Ünder'in potansiyeli 85'e yükseldi)

    Oynadığı Takım: Roma

  • 46

    4 - Hakan Çalhanoğlu

    Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Milan

  • 47

    3 - Enes Ünal

    Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 84 

    Oynadığı Takım: Villareal CF

  • 48

    2 - Oğuzhan Özyakup

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 85

    Oynadığı Takım: Beşiktaş JK

  • 49

    1 - Emre Mor

    Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 87

    Oynadığı Takım: RC Celta de Vigo

  • 50

    Peki FIFA 18'in Süper Lig'de oynayan en iyi oyuncuları kimler? İşte FIFA 18'in en güçlü Süper Lİg oyuncuları...
  • 51

    Emmanuel Badu - Bursaspor


  • 52

    Maicon - Antalyaspor


  • 53

    Selçuk İnan - Galatasaray


  • 54

    Alper Potuk - Fenerbahçe

  • 55

    Fernando - Galatasaray


  • 56

    Jeremy Menez - Antalyaspor


  • 57

    Jan Durica - Trabzonspor


  • 58

    Adriano - Beşiktaş


  • 59

    Theo Bongonda - Trabzonspor


  • 60

    Gökhan Töre - Beşiktaş


  • 61

    Miguel Lopes - Akhisar Belediyespor


  • 62

    Robin Van Persie - Fenerbahçe


  • 63

    Souza - Fenerbahçe


  • 64

    Pablo Batalla - Bursaspor


  • 65

    Anderson Talisca - Beşiktaş


  • 66

    Emre Belözoğlu - Medipol Başakşehir


  • 67

    Volkan Babacan - Medipol Başakşehir


  • 68

    Mariano - Galatasaray


  • 69

    Juraj Kucka - Trabzonspor


  • 70

    Edin Visca - Medipol Başakşehir


  • 71

    Vagner Love - Beşiktaş


  • 72

    Bafetimbi Gomis - Galatasaray


  • 73

    Fabricio - Beşiktaş


  • 74

    Sofiane Feghouli - Galatasaray


  • 75

    Negredo - Beşiktaş


  • 76

    Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş


  • 77

    Carlos Idriss Kameni - Fenerbahçe


  • 78

    Atiba Hutchinson - Beşiktaş


  • 79

    Mehmet Topal - Fenerbahçe


  • 80

    Jeremain Lens - Beşiktaş


  • 81

    Younes Belhanda - Galatasaray

  • 82

    Samuel Etoo - Antalyaspor


  • 83

    Martin Skrtel - Fenerbahçe


  • 84

    Mathieu Valbuena - Fenerbahçe

  • 85

    Giuliano - Fenerbahçe


  • 86

    Samir Nasir - Antalyaspor


  • 87

    Gary Medel - Beşiktaş


  • 88

    Fernando Muslera - Galatasaray


  • 89

    Quaresma - Beşiktaş


  • 90

    Pepe - Beşiktaş
  • 91

    En iyi 40'ta Beşiktaş'tan 11, Fenerbahçe'den 8, Galatasaray'dan ise 7 oyuncu yer aldı.
  • 92

    İşte FIFA 18'in en iyi futbolcuları...
  • 93

    100- BERNARDO SILVA | Manchester City

  • 94

    99- SAMI KHEDIRA | Juventus

  • 95

    98- SADIO MANE | LIVERPOOL

  • 96

    97- DANI ALVES | Manchester City

  • 97

    96- MARCO ASENSIO | Real Madrid

  • 98

    95- FALCAO | Monaco

  • 99

    94- MAURO ICARDI | Inter

  • 100

    93- DELE ALLI | Tottenham

  • 101

    92- BERND LENO | Bayer Leverkusen

  • 102

    91- CLAUDIO MARCHISIO | Juventus

  • 103

    90- STEPHANE RUFFIER | Saint-Etienne

  • 104

    89- ILKAY GUNDOGAN | Manchester City

  • 105

    88- DANIJEL SUBASIC | Monaco

  • 106

    87- RAPHAEL VARANE | Real Madrid

  • 107

    86- KAMIL GLIK | Monaco

  • 108

    85- ANDREA BARZAGLI | Juventus

  • 109

    84- VINCENT KOMPANY | Manchester City

  • 110

    83- HENRIKH MKHITARYAN | Manchester United

  • 111

    82- YANNICK CARRASCO | Atletico Madrid

  • 112

    81- MARC-ANDRE TER STEGEN | Barcelona

  • 113

    80- JAN VERTONGHEN | Tottenham

  • 114

    79- ANGEL DI MARIA | PSG

  • 115

    78- FILIPE LUIS | Atletico Madrid

  • 116

    77- LORENZO INSIGNE | Napoli

  • 117

    76- CESAR AZPILICUETA | Chelsea

  • 118

    75- MIRALEM PJANIC | Juventus

  • 119

    74- JORDI ALBA | Barcelona

  • 120

    73- KEYLOR NAVAS | Real Madrid

  • 121

    72- BLAISE MATUIDI | Juventus
  • 122

    71- CASEMIRO | Real Madrid

  • 123

    70- ALEXANDRE LACAZETTE | Arsenal

  • 124

    69- MIRANDA | Inter Milan

  • 125

    68- PEPE | Besiktas

  • 126

    67- DAVID ALABA | Bayern Munich

  • 127

    66- PETR CECH | Arsenal

  • 128

    65- JAVI MARTINEZ | Bayern Munich

  • 129

    64- MARCO REUS | Borussia Dortmund

  • 130

    63- DIEGO COSTA | Chelsea

  • 131

    62- SOKRATIS | Borussia Dortmund

  • 132

    61- FRANCK RIBERY | Bayern Munich

  • 133

    60- DAVID LUIZ | Chelsea

  • 134

    59- SERGIO BUSQUETS | Barcelona

  • 135

    58- JAMES RODRIGUEZ | Bayern Munich


  • 136

    57- TOBY ALDERWEIRELD | Tottenham


  • 137

    56- KARIM BENZEMA | Real Madrid


  • 138

    55- CESC FABREGAS | Chelsea


  • 139

    54- ISCO | Real Madrid

  • 140

    53- HARRY KANE | Tottenham


  • 141

    52- ALEX SANDRO | Juventus

  • 142

    51- PHILIPPE COUTINHO | Liverpool


  • 143

    50- RADJA NAINGGOLAN | Roma

  • 144

    49- DRIES MERTENS | Napoli


  • 145

    48- ROMELU LUKAKU | Manchester United


  • 146

    47- THOMAS MULLER | Bayern Munich


  • 147

    46- SAMIR HANDANOVIC | Inter


  • 148

    45- ANDRES INIESTA | Barcelona


  • 149

    44- IVAN RAKITIC | Barcelona


  • 150

    43- DAVID SILVA | Manchester City


  • 151

    42. GERARD PIQUE | Barcelona


  • 152

    41. MAREK HAMSIK | Napoli


  • 153

    40. CHRISTIAN ERIKSEN | TOTTENHAM

  • 154

    39- ARTURO VIDAL | BAYERN MÜNİH

  • 155

    38- MARCELO | REAL MADRİD

  • 156

    37- EDINSON CAVANI | PSG

  • 157

    36- PAUL POGBA | MANCHESTER UNITED

  • 158

    35- N'GOLO KANTE | CHELSEA

  • 159

    34- MARCO VERRATTI | PSG

  • 160

    33- JEROME BOATENG | BAYERN MÜNİH

  • 161

    32- MESUT ÖZİL | ARSENAL

  • 162

    31- JAN OBLAK | ATLETICO MADRID

  • 163

    30- ZLATAN IBRAHIMOVIC | MANCHESTER UNITED


  • 164

    29- PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | BORUSSIA DORTMUND

  • 165

    28- HUGO LLORIS | TOTTENHAM

  • 166

    27- DIEGO GODIN | ATLETICO MADRID

  • 167

    26- MATS HUMMELS | BAYERN MUNİH

  • 168

    25- THIAGO SILVA | PSG

  • 169

    24- ARJEN ROBBEN | BAYERN MÜNİH

  • 170

    23- LEONARDI BONUCCI | MİLAN

  • 171

    22- THIAGO | BAYERN MÜNİH

  • 172

    21- PAULO DYBALA | JUVENTUS

  • 173

    20- ANTOINE GRIEZMANN | ATLETICO MADRID

  • 174

    19- THIBAUT COURTOIS | CHELSEA

  • 175

    18- SERGIO AGUERO | MANCHESTER CITY

  • 176

    17- GARETH BALE | REAL MADRID

  • 177

    16- GIORGIO CHIELLINI | JUVENTUS

  • 178

    15- KEVIN DE BRUYNE | MANCHESTER CITY

  • 179

    14- ALEXIS SANCHEZ | ARSENAL

  • 180

    13- GIANLUIGI BUFFON | JUVENTUS

  • 181

    12- LUKA MODRIC | REAL MADRID

  • 182

    11- DAVID DE GEA | MANCHESTER UNITED

  • 183

    10- GONZALO HIGUAIN | JUVENTUS

  • 184

    9- TONI KROOS | REAL MADRID

  • 185

    8- EDEN HAZARD | CHELSEA

  • 186

    7- SERGIO RAMOS | REAL MADRID

  • 187

    6- ROBERT LEWANDWOSKI | BAYERN MÜNİH

  • 188

    5- MANUEL NEUER | BAYERN MÜNİH

  • 189

    4- LUIS SUAREZ | BARCELONA

  • 190

    3- NEYMAR | PSG

  • 191

    2- LIONEL MESSI | BARCELONA

  • 192

    1- CRISTIANO RONALDO | REAL MADRID
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