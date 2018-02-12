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FIFA 19’un müzikleri belli oldu

ntv.com.tr

EA Sports'un yeni oyunu FIFA 19'u bekleyenler için yeni bir bilgi geldi. FIFA 19'da yer alacak müzikler üretici firma tarafından yayınlandı.

  • 1

    Popüler futbol oyunu FIFA'yı FIFA yapanlardan arasında oyundaki müzikleri saymak mümkün. Bugüne kadar oyunda yer verdiği müzikler ile kullanıcılarının beğenisini kazanan EA Sports FIFA 19'da yer alacak sarklıları açıkladı. 

  • 2

    Yapılan açıklamaya göre, FIFA 19'da yer alacak şarkılar şu şekilde...

    Childish Gambino - Feels Like Summer 

    Gorillaz - Sorcererz 

    Death Cab for Cutie - Gold Rush 

    LSD (Labrinth, Sia, Diplo) - Genius 

  • 3

    FIFA 19'un minimum sistem gereksinimleri

    FIFA 19'un minimum sistem gereksinimleri

    Popüler oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde...

    Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
    Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
    8BB RAM
    En az 50 GB boş alan
    NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260
    DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)

  • 4

    FIFA 19 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    FIFA 19 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    FIFA 19'un Türkiye fiyatı belli oldu. Oyunun standart sürümünü satın almak isteyen PS4 sahiplerinin 359 TL karşılığında ön sipariş vermesi gerekiyor. Şampiyonlar sürümü 449,99 TL olan FIFA 19’un Ultimate sürümü ise tam tamına 500 TL ön sipariş fiyatına sahip. Bu fiyatı gören oyuncular ise haliyle isyanda!

  • 5

    En önemlisi de FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için bu denli yüksek bir fiyat etiketinin 'saçma' bulunması. Oyuncuların azımsanmayacak bir kısmı FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için yeteri kadar önemli yenilik görmüyor yeni oyunda. Haliyle yüksek fiyatlar oyuncuları FIFA 19'a biraz daha temkinli yaklaştırıyor. 

  • 6

    FIFA 19'DA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

    FIFA 19'DA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

    Geçen 10 yılın ardından Şampiyonlar Ligi lisansı sona eren Konami, bu lisansı en büyük rakibine kaptırdı. UEFA ile ilgili her şey bundan sonra FIFA’dan sorulacak.

  • 7

    Bunun dışında hikaye modu The Journey (Yolculuk) hakkında da ilk bilgiler geldi. Alex Hunter‘ın hikayesi 3. ve son sezonuna hazırlanıyor. Bu kez Alex’in kardeşi Kim Hunter da oynanabilir karakterler arasında yer alacak.

  • 8

    Oyun için duyurulan yeni mod ise Kick Off oldu. Aslında klasik bir mod olan Kick Off tamamen yenileniyor. Rank sistemi getirilen bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebileceksiniz.

  • 9

    Yeni FIFA’da ayrıca Real Player Motion özelliği detaylandırılacak. Oyuncu hareketleri tamamen simule edilerek oyuna aktarılmış durumda.

  • 10

    FIFA 19 çıkış tarihi ise 28 Eylül olarak duyuruldu.
  • 11

    FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI

    FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI

    Popüler oyun FIFA 18'e göre Süper Lig'in en iyi takımı belli oldu. İşte Şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girilen Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...

  • 12

    Kardemir Karabükspor (66) 

  • 13

    Evkur Yeni Malatyaspor (69) 

  • 14

    Antalyaspor (70) 

  • 15

    Kasimpaşa SK (70) 

  • 16

    Alanyaspor (71) 

  • 17

    Akhisar Belediyespor (71) 

  • 18

    Medicana Sivasspor (71) 

  • 19

    Gençlerbirliği SK (71) 

  • 20

    Kayserispor (72) 

  • 21

    Göztepe (72) 

  • 22

    Atiker Konyaspor (72) 

  • 23

    Bursaspor (73) 

  • 24

    Osmanlıspor (73) 

  • 25

    Trabzonspor (74) 

  • 26

    İstanbul Başakşehir FK (76) 

  • 27

    Fenerbahçe SK (77) 

  • 28

    Galatasaray SK (77) 

  • 29

    Beşiktaş JK (79)
  • 30

    Peki FIFA 18'de en yüksek potansiyele sahip Türk futbolcular hangileri? İşte Süper Lig ve diğer liglerde forma giyen en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu...
  • 31

    20 - Umut Bozok

    Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Nimes Olymique

  • 32

    19 - Kaan Ayhan

    Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Fortuna Düsseldorf

  • 33

    18 - İrfan Can Kahveci

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

  • 34

    17 - Nuri Şahin

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

  • 35

    16 - Emre Akbaba

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Alanyaspor

  • 36

    15 - Arda Turan

    Genel Reyting: 81 Potansiyeli: 81

    Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

  • 37

    14 - Orkan Çınar

    Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 81

    Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor

  • 38

    13 - Salih Uçan

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: FC Sion

  • 39

    12- Cenk Tosun

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82 

    Oynadığı Takım: Everton

  • 40

    11 - Okay Yokuşlu

    Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: Trabzonspor

  • 41

    10 - Yunus Mallı

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: VFL Wolfsburg

  • 42

    9 - Emre Çolak

    Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: RC Deportivo de La Coruna

  • 43

    8 - Yusuf Yazıcı

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Trabzonspor

  • 44

    7 - Çağlar Söyüncü

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: SC Freiburg

  • 45

    6 - Ömer Toprak

    Genel Reyting: 82 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

  • 46

    5 - Cengiz Ünder

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83 (Son güncelleme ile Ünder'in potansiyeli 85'e yükseldi)

    Oynadığı Takım: Roma

  • 47

    4 - Hakan Çalhanoğlu

    Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Milan

  • 48

    3 - Enes Ünal

    Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 84 

    Oynadığı Takım: Villareal CF

  • 49

    2 - Oğuzhan Özyakup

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 85

    Oynadığı Takım: Beşiktaş JK

  • 50

    1 - Emre Mor

    Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 87

    Oynadığı Takım: RC Celta de Vigo

  • 51

    Peki FIFA 18'in Süper Lig'de oynayan en iyi oyuncuları kimler? İşte FIFA 18'in en güçlü Süper Lİg oyuncuları...
  • 52

    Emmanuel Badu - Bursaspor


  • 53

    Maicon - Antalyaspor


  • 54

    Selçuk İnan - Galatasaray


  • 55

    Alper Potuk - Fenerbahçe

  • 56

    Fernando - Galatasaray


  • 57

    Jeremy Menez - Antalyaspor


  • 58

    Jan Durica - Trabzonspor


  • 59

    Adriano - Beşiktaş


  • 60

    Theo Bongonda - Trabzonspor


  • 61

    Gökhan Töre - Beşiktaş


  • 62

    Miguel Lopes - Akhisar Belediyespor


  • 63

    Robin Van Persie - Fenerbahçe


  • 64

    Souza - Fenerbahçe


  • 65

    Pablo Batalla - Bursaspor


  • 66

    Anderson Talisca - Beşiktaş


  • 67

    Emre Belözoğlu - Medipol Başakşehir


  • 68

    Volkan Babacan - Medipol Başakşehir


  • 69

    Mariano - Galatasaray


  • 70

    Juraj Kucka - Trabzonspor


  • 71

    Edin Visca - Medipol Başakşehir


  • 72

    Vagner Love - Beşiktaş


  • 73

    Bafetimbi Gomis - Galatasaray


  • 74

    Fabricio - Beşiktaş


  • 75

    Sofiane Feghouli - Galatasaray


  • 76

    Negredo - Beşiktaş


  • 77

    Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş


  • 78

    Carlos Idriss Kameni - Fenerbahçe


  • 79

    Atiba Hutchinson - Beşiktaş


  • 80

    Mehmet Topal - Fenerbahçe


  • 81

    Jeremain Lens - Beşiktaş


  • 82

    Younes Belhanda - Galatasaray

  • 83

    Samuel Etoo - Antalyaspor


  • 84

    Martin Skrtel - Fenerbahçe


  • 85

    Mathieu Valbuena - Fenerbahçe

  • 86

    Giuliano - Fenerbahçe


  • 87

    Samir Nasir - Antalyaspor


  • 88

    Gary Medel - Beşiktaş


  • 89

    Fernando Muslera - Galatasaray


  • 90

    Quaresma - Beşiktaş


  • 91

    Pepe - Beşiktaş
  • 92

    En iyi 40'ta Beşiktaş'tan 11, Fenerbahçe'den 8, Galatasaray'dan ise 7 oyuncu yer aldı.
  • 93

    İşte FIFA 18'in en iyi futbolcuları...
  • 94

    100- BERNARDO SILVA | Manchester City

  • 95

    99- SAMI KHEDIRA | Juventus

  • 96

    98- SADIO MANE | LIVERPOOL

  • 97

    97- DANI ALVES | Manchester City

  • 98

    96- MARCO ASENSIO | Real Madrid

  • 99

    95- FALCAO | Monaco

  • 100

    94- MAURO ICARDI | Inter

  • 101

    93- DELE ALLI | Tottenham

  • 102

    92- BERND LENO | Bayer Leverkusen

  • 103

    91- CLAUDIO MARCHISIO | Juventus

  • 104

    90- STEPHANE RUFFIER | Saint-Etienne

  • 105

    89- ILKAY GUNDOGAN | Manchester City

  • 106

    88- DANIJEL SUBASIC | Monaco

  • 107

    87- RAPHAEL VARANE | Real Madrid

  • 108

    86- KAMIL GLIK | Monaco

  • 109

    85- ANDREA BARZAGLI | Juventus

  • 110

    84- VINCENT KOMPANY | Manchester City

  • 111

    83- HENRIKH MKHITARYAN | Manchester United

  • 112

    82- YANNICK CARRASCO | Atletico Madrid

  • 113

    81- MARC-ANDRE TER STEGEN | Barcelona

  • 114

    80- JAN VERTONGHEN | Tottenham

  • 115

    79- ANGEL DI MARIA | PSG

  • 116

    78- FILIPE LUIS | Atletico Madrid

  • 117

    77- LORENZO INSIGNE | Napoli

  • 118

    76- CESAR AZPILICUETA | Chelsea

  • 119

    75- MIRALEM PJANIC | Juventus

  • 120

    74- JORDI ALBA | Barcelona

  • 121

    73- KEYLOR NAVAS | Real Madrid

  • 122

    72- BLAISE MATUIDI | Juventus
  • 123

    71- CASEMIRO | Real Madrid

  • 124

    70- ALEXANDRE LACAZETTE | Arsenal

  • 125

    69- MIRANDA | Inter Milan

  • 126

    68- PEPE | Besiktas

  • 127

    67- DAVID ALABA | Bayern Munich

  • 128

    66- PETR CECH | Arsenal

  • 129

    65- JAVI MARTINEZ | Bayern Munich

  • 130

    64- MARCO REUS | Borussia Dortmund

  • 131

    63- DIEGO COSTA | Chelsea

  • 132

    62- SOKRATIS | Borussia Dortmund

  • 133

    61- FRANCK RIBERY | Bayern Munich

  • 134

    60- DAVID LUIZ | Chelsea

  • 135

    59- SERGIO BUSQUETS | Barcelona

  • 136

    58- JAMES RODRIGUEZ | Bayern Munich


  • 137

    57- TOBY ALDERWEIRELD | Tottenham


  • 138

    56- KARIM BENZEMA | Real Madrid


  • 139

    55- CESC FABREGAS | Chelsea


  • 140

    54- ISCO | Real Madrid

  • 141

    53- HARRY KANE | Tottenham


  • 142

    52- ALEX SANDRO | Juventus

  • 143

    51- PHILIPPE COUTINHO | Liverpool


  • 144

    50- RADJA NAINGGOLAN | Roma

  • 145

    49- DRIES MERTENS | Napoli


  • 146

    48- ROMELU LUKAKU | Manchester United


  • 147

    47- THOMAS MULLER | Bayern Munich


  • 148

    46- SAMIR HANDANOVIC | Inter


  • 149

    45- ANDRES INIESTA | Barcelona


  • 150

    44- IVAN RAKITIC | Barcelona


  • 151

    43- DAVID SILVA | Manchester City


  • 152

    42. GERARD PIQUE | Barcelona


  • 153

    41. MAREK HAMSIK | Napoli


  • 154

    40. CHRISTIAN ERIKSEN | TOTTENHAM

  • 155

    39- ARTURO VIDAL | BAYERN MÜNİH

  • 156

    38- MARCELO | REAL MADRİD

  • 157

    37- EDINSON CAVANI | PSG

  • 158

    36- PAUL POGBA | MANCHESTER UNITED

  • 159

    35- N'GOLO KANTE | CHELSEA

  • 160

    34- MARCO VERRATTI | PSG

  • 161

    33- JEROME BOATENG | BAYERN MÜNİH

  • 162

    32- MESUT ÖZİL | ARSENAL

  • 163

    31- JAN OBLAK | ATLETICO MADRID

  • 164

    30- ZLATAN IBRAHIMOVIC | MANCHESTER UNITED


  • 165

    29- PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | BORUSSIA DORTMUND

  • 166

    28- HUGO LLORIS | TOTTENHAM

  • 167

    27- DIEGO GODIN | ATLETICO MADRID

  • 168

    26- MATS HUMMELS | BAYERN MUNİH

  • 169

    25- THIAGO SILVA | PSG

  • 170

    24- ARJEN ROBBEN | BAYERN MÜNİH

  • 171

    23- LEONARDI BONUCCI | MİLAN

  • 172

    22- THIAGO | BAYERN MÜNİH

  • 173

    21- PAULO DYBALA | JUVENTUS

  • 174

    20- ANTOINE GRIEZMANN | ATLETICO MADRID

  • 175

    19- THIBAUT COURTOIS | CHELSEA

  • 176

    18- SERGIO AGUERO | MANCHESTER CITY

  • 177

    17- GARETH BALE | REAL MADRID

  • 178

    16- GIORGIO CHIELLINI | JUVENTUS

  • 179

    15- KEVIN DE BRUYNE | MANCHESTER CITY

  • 180

    14- ALEXIS SANCHEZ | ARSENAL

  • 181

    13- GIANLUIGI BUFFON | JUVENTUS

  • 182

    12- LUKA MODRIC | REAL MADRID

  • 183

    11- DAVID DE GEA | MANCHESTER UNITED

  • 184

    10- GONZALO HIGUAIN | JUVENTUS

  • 185

    9- TONI KROOS | REAL MADRID

  • 186

    8- EDEN HAZARD | CHELSEA

  • 187

    7- SERGIO RAMOS | REAL MADRID

  • 188

    6- ROBERT LEWANDWOSKI | BAYERN MÜNİH

  • 189

    5- MANUEL NEUER | BAYERN MÜNİH

  • 190

    4- LUIS SUAREZ | BARCELONA

  • 191

    3- NEYMAR | PSG

  • 192

    2- LIONEL MESSI | BARCELONA

  • 193

    1- CRISTIANO RONALDO | REAL MADRID
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