FIFA 19'un Türkiye fiyatına 12 saatliğine indirim geldi
ntv.com.tr
Daha satışa çıkmadan yüksek fiyatı nedeniyle oyuncuların eleştirisine maruz kalan FIFA 19, daha satışa sunulmadan fiyatında indirime gidildi. İşte FIFA 19'un yeni Türkiye fiyatı...
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EA, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdiği tanıtım sırasında FIFA 19'un Türkiye fiyatlarını Standart Sürüm 359 TL, Şampiyonlar Sürümü 449 TL ve Ultimate Sürüm 499 TL olacak şekilde açıklamıştı.
Üç aydır bu fiyatlardan ön sipariş alınan oyunun çıkışından hemen önce çok büyük bir indirime gidildi. Yeni fiyatlar şu şekilde:
FIFA 19 Standart Sürüm (PS Store): 209 TL
FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü (PS Store): 269 TL
FIFA 19 Ultimate Sürüm (PS Store): 299 TL
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İNDİRİM SADECE 12 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 12 saatin ardından FIFA 19 fiyatları üzerinde yapılan indirim, iptal edilmiş gibi görünüyor. Zira PS Store üzerinde fiyatlar yeniden güncellendi ve oyunun fiyatı yeniden eski haline getirildi.
Oyunun tam sürümü 20 Eylül'de Origin Access üyeleri için, 28 Eylül'de de PS4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak.
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FIFA 19 EFSANELERİN GÜÇLERİNİ AÇIKLADI (LİSTEDE HAGİ VE ROBERTO CARLOS DA VAR)
Geçtiğimiz hafta içerisinde oyundaki reytingleri en yüksek olan 100 futbolcuyu açıklamaya başlayan EA Sports, bu kez de oyunda yer alacak bütün efsane futbolcuları bizlerle paylaştı.
İşte EA Games'in paylaştığı oyuncular ve oyundaki güçleri...
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FIFA 19'UN EN İYİ FUTBOLCULARI KİMLER?
Oyun severler EA Games'in FIFA 19'daki en iyi 100 oyuncuyu açıklamasını bekliyor. Bu beklentiyi cevapsız bırakmayan firma beklenenden erken davranarak en iyi 100'de yer alan 20 oyuncunun oyundaki yeteneklerini açıkladı.
EA Games 81 ila 100 arasında yer alan oyuncuları resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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FIFA 19’UN MÜZİKLERİ BELLİ OLDU
Popüler futbol oyunu FIFA'yı FIFA yapanlardan arasında oyundaki müzikleri saymak mümkün. Bugüne kadar oyunda yer verdiği müzikler ile kullanıcılarının beğenisini kazanan EA Sports FIFA 19'da yer alacak sarklıları açıkladı.
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Yapılan açıklamaya göre, FIFA 19'da yer alacak şarkılar şu şekilde...
Childish Gambino - Feels Like Summer
Gorillaz - Sorcererz
Death Cab for Cutie - Gold Rush
LSD (Labrinth, Sia, Diplo) - Genius
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FIFA 19'un minimum sistem gereksinimleri
Popüler oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde...
Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
8BB RAM
En az 50 GB boş alan
NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260
DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)
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FIFA 19 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
FIFA 19'un Türkiye fiyatı belli oldu. Oyunun standart sürümünü satın almak isteyen PS4 sahiplerinin 359 TL karşılığında ön sipariş vermesi gerekiyor. Şampiyonlar sürümü 449,99 TL olan FIFA 19’un Ultimate sürümü ise tam tamına 500 TL ön sipariş fiyatına sahip. Bu fiyatı gören oyuncular ise haliyle isyanda!
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En önemlisi de FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için bu denli yüksek bir fiyat etiketinin 'saçma' bulunması. Oyuncuların azımsanmayacak bir kısmı FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için yeteri kadar önemli yenilik görmüyor yeni oyunda. Haliyle yüksek fiyatlar oyuncuları FIFA 19'a biraz daha temkinli yaklaştırıyor.
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FIFA 19'DA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?
Geçen 10 yılın ardından Şampiyonlar Ligi lisansı sona eren Konami, bu lisansı en büyük rakibine kaptırdı. UEFA ile ilgili her şey bundan sonra FIFA’dan sorulacak.
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Bunun dışında hikaye modu The Journey (Yolculuk) hakkında da ilk bilgiler geldi. Alex Hunter‘ın hikayesi 3. ve son sezonuna hazırlanıyor. Bu kez Alex’in kardeşi Kim Hunter da oynanabilir karakterler arasında yer alacak.
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Oyun için duyurulan yeni mod ise Kick Off oldu. Aslında klasik bir mod olan Kick Off tamamen yenileniyor. Rank sistemi getirilen bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebileceksiniz.
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Yeni FIFA’da ayrıca Real Player Motion özelliği detaylandırılacak. Oyuncu hareketleri tamamen simule edilerek oyuna aktarılmış durumda.
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29FIFA 19 çıkış tarihi ise 28 Eylül olarak duyuruldu.
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FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI
Popüler oyun FIFA 18'e göre Süper Lig'in en iyi takımı belli oldu. İşte Şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girilen Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...
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Kardemir Karabükspor (66)
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Evkur Yeni Malatyaspor (69)
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Antalyaspor (70)
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Kasimpaşa SK (70)
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Alanyaspor (71)
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Akhisar Belediyespor (71)
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Medicana Sivasspor (71)
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Gençlerbirliği SK (71)
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Kayserispor (72)
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Göztepe (72)
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Atiker Konyaspor (72)
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Bursaspor (73)
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Osmanlıspor (73)
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Trabzonspor (74)
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İstanbul Başakşehir FK (76)
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Fenerbahçe SK (77)
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Galatasaray SK (77)
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48Beşiktaş JK (79)
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49Peki FIFA 18'de en yüksek potansiyele sahip Türk futbolcular hangileri? İşte Süper Lig ve diğer liglerde forma giyen en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu...
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20 - Umut Bozok
Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Nimes Olymique
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19 - Kaan Ayhan
Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Fortuna Düsseldorf
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18 - İrfan Can Kahveci
Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK
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17 - Nuri Şahin
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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16 - Emre Akbaba
Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 80
Oynadığı Takım: Alanyaspor
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15 - Arda Turan
Genel Reyting: 81 Potansiyeli: 81
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK
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14 - Orkan Çınar
Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 81
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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13 - Salih Uçan
Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: FC Sion
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58
12- Cenk Tosun
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: Everton
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59
11 - Okay Yokuşlu
Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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60
10 - Yunus Mallı
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: VFL Wolfsburg
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61
9 - Emre Çolak
Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 82
Oynadığı Takım: RC Deportivo de La Coruna
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62
8 - Yusuf Yazıcı
Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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63
7 - Çağlar Söyüncü
Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: SC Freiburg
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64
6 - Ömer Toprak
Genel Reyting: 82 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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65
5 - Cengiz Ünder
Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83 (Son güncelleme ile Ünder'in potansiyeli 85'e yükseldi)
Oynadığı Takım: Roma
-
66
4 - Hakan Çalhanoğlu
Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 83
Oynadığı Takım: Milan
-
67
3 - Enes Ünal
Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 84
Oynadığı Takım: Villareal CF
-
68
2 - Oğuzhan Özyakup
Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 85
Oynadığı Takım: Beşiktaş JK
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69
1 - Emre Mor
Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 87
Oynadığı Takım: RC Celta de Vigo
-
70Peki FIFA 18'in Süper Lig'de oynayan en iyi oyuncuları kimler? İşte FIFA 18'in en güçlü Süper Lİg oyuncuları...
-
71Emmanuel Badu - Bursaspor
-
72Maicon - Antalyaspor
-
73Selçuk İnan - Galatasaray
-
74Alper Potuk - Fenerbahçe
-
75Fernando - Galatasaray
-
76Jeremy Menez - Antalyaspor
-
77Jan Durica - Trabzonspor
-
78Adriano - Beşiktaş
-
79Theo Bongonda - Trabzonspor
-
80Gökhan Töre - Beşiktaş
-
81Miguel Lopes - Akhisar Belediyespor
-
82Robin Van Persie - Fenerbahçe
-
83Souza - Fenerbahçe
-
84Pablo Batalla - Bursaspor
-
85Anderson Talisca - Beşiktaş
-
86Emre Belözoğlu - Medipol Başakşehir
-
87Volkan Babacan - Medipol Başakşehir
-
88Mariano - Galatasaray
-
89Juraj Kucka - Trabzonspor
-
90Edin Visca - Medipol Başakşehir
-
91Vagner Love - Beşiktaş
-
92Bafetimbi Gomis - Galatasaray
-
93Fabricio - Beşiktaş
-
94Sofiane Feghouli - Galatasaray
-
95Negredo - Beşiktaş
-
96Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş
-
97Carlos Idriss Kameni - Fenerbahçe
-
98Atiba Hutchinson - Beşiktaş
-
99Mehmet Topal - Fenerbahçe
-
100Jeremain Lens - Beşiktaş
-
101Younes Belhanda - Galatasaray
-
102Samuel Etoo - Antalyaspor
-
103Martin Skrtel - Fenerbahçe
-
104Mathieu Valbuena - Fenerbahçe
-
105Giuliano - Fenerbahçe
-
106Samir Nasir - Antalyaspor
-
107Gary Medel - Beşiktaş
-
108Fernando Muslera - Galatasaray
-
109Quaresma - Beşiktaş
-
110Pepe - Beşiktaş
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111En iyi 40'ta Beşiktaş'tan 11, Fenerbahçe'den 8, Galatasaray'dan ise 7 oyuncu yer aldı.
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112İşte FIFA 18'in en iyi futbolcuları...
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113100- BERNARDO SILVA | Manchester City
-
11499- SAMI KHEDIRA | Juventus
-
11598- SADIO MANE | LIVERPOOL
-
11697- DANI ALVES | Manchester City
-
11796- MARCO ASENSIO | Real Madrid
-
11895- FALCAO | Monaco
-
11994- MAURO ICARDI | Inter
-
12093- DELE ALLI | Tottenham
-
12192- BERND LENO | Bayer Leverkusen
-
12291- CLAUDIO MARCHISIO | Juventus
-
12390- STEPHANE RUFFIER | Saint-Etienne
-
12489- ILKAY GUNDOGAN | Manchester City
-
12588- DANIJEL SUBASIC | Monaco
-
12687- RAPHAEL VARANE | Real Madrid
-
12786- KAMIL GLIK | Monaco
-
12885- ANDREA BARZAGLI | Juventus
-
12984- VINCENT KOMPANY | Manchester City
-
13083- HENRIKH MKHITARYAN | Manchester United
-
13182- YANNICK CARRASCO | Atletico Madrid
-
13281- MARC-ANDRE TER STEGEN | Barcelona
-
13380- JAN VERTONGHEN | Tottenham
-
13479- ANGEL DI MARIA | PSG
-
13578- FILIPE LUIS | Atletico Madrid
-
13677- LORENZO INSIGNE | Napoli
-
13776- CESAR AZPILICUETA | Chelsea
-
13875- MIRALEM PJANIC | Juventus
-
13974- JORDI ALBA | Barcelona
-
14073- KEYLOR NAVAS | Real Madrid
-
14172- BLAISE MATUIDI | Juventus
-
14271- CASEMIRO | Real Madrid
-
14370- ALEXANDRE LACAZETTE | Arsenal
-
14469- MIRANDA | Inter Milan
-
14568- PEPE | Besiktas
-
14667- DAVID ALABA | Bayern Munich
-
14766- PETR CECH | Arsenal
-
14865- JAVI MARTINEZ | Bayern Munich
-
14964- MARCO REUS | Borussia Dortmund
-
15063- DIEGO COSTA | Chelsea
-
15162- SOKRATIS | Borussia Dortmund
-
15261- FRANCK RIBERY | Bayern Munich
-
15360- DAVID LUIZ | Chelsea
-
15459- SERGIO BUSQUETS | Barcelona
-
15558- JAMES RODRIGUEZ | Bayern Munich
-
15657- TOBY ALDERWEIRELD | Tottenham
-
15756- KARIM BENZEMA | Real Madrid
-
15855- CESC FABREGAS | Chelsea
-
15954- ISCO | Real Madrid
-
16053- HARRY KANE | Tottenham
-
16152- ALEX SANDRO | Juventus
-
16251- PHILIPPE COUTINHO | Liverpool
-
16350- RADJA NAINGGOLAN | Roma
-
16449- DRIES MERTENS | Napoli
-
16548- ROMELU LUKAKU | Manchester United
-
16647- THOMAS MULLER | Bayern Munich
-
16746- SAMIR HANDANOVIC | Inter
-
16845- ANDRES INIESTA | Barcelona
-
16944- IVAN RAKITIC | Barcelona
-
17043- DAVID SILVA | Manchester City
-
17142. GERARD PIQUE | Barcelona
-
17241. MAREK HAMSIK | Napoli
-
17340. CHRISTIAN ERIKSEN | TOTTENHAM
-
17439- ARTURO VIDAL | BAYERN MÜNİH
-
17538- MARCELO | REAL MADRİD
-
17637- EDINSON CAVANI | PSG
-
17736- PAUL POGBA | MANCHESTER UNITED
-
17835- N'GOLO KANTE | CHELSEA
-
17934- MARCO VERRATTI | PSG
-
18033- JEROME BOATENG | BAYERN MÜNİH
-
18132- MESUT ÖZİL | ARSENAL
-
18231- JAN OBLAK | ATLETICO MADRID
-
18330- ZLATAN IBRAHIMOVIC | MANCHESTER UNITED
-
18429- PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | BORUSSIA DORTMUND
-
18528- HUGO LLORIS | TOTTENHAM
-
18627- DIEGO GODIN | ATLETICO MADRID
-
18726- MATS HUMMELS | BAYERN MUNİH
-
18825- THIAGO SILVA | PSG
-
18924- ARJEN ROBBEN | BAYERN MÜNİH
-
19023- LEONARDI BONUCCI | MİLAN
-
19122- THIAGO | BAYERN MÜNİH
-
19221- PAULO DYBALA | JUVENTUS
-
19320- ANTOINE GRIEZMANN | ATLETICO MADRID
-
19419- THIBAUT COURTOIS | CHELSEA
-
19518- SERGIO AGUERO | MANCHESTER CITY
-
19617- GARETH BALE | REAL MADRID
-
19716- GIORGIO CHIELLINI | JUVENTUS
-
19815- KEVIN DE BRUYNE | MANCHESTER CITY
-
19914- ALEXIS SANCHEZ | ARSENAL
-
20013- GIANLUIGI BUFFON | JUVENTUS
-
20112- LUKA MODRIC | REAL MADRID
-
20211- DAVID DE GEA | MANCHESTER UNITED
-
20310- GONZALO HIGUAIN | JUVENTUS
-
2049- TONI KROOS | REAL MADRID
-
2058- EDEN HAZARD | CHELSEA
-
2067- SERGIO RAMOS | REAL MADRID
-
2076- ROBERT LEWANDWOSKI | BAYERN MÜNİH
-
2085- MANUEL NEUER | BAYERN MÜNİH
-
2094- LUIS SUAREZ | BARCELONA
-
2103- NEYMAR | PSG
-
2112- LIONEL MESSI | BARCELONA
-
2121- CRISTIANO RONALDO | REAL MADRID