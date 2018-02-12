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FIFA 19'un Türkiye fiyatına indirim geldi

ntv.com.tr

Daha satışa çıkmadan yüksek fiyatı nedeniyle oyuncuların eleştirisine maruz kalan FIFA 19, daha satışa sunulmadan fiyatında indirime gidildi. İşte FIFA 19'un yeni Türkiye fiyatı...

  • 1

    EA, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdiği tanıtım sırasında FIFA 19'un Türkiye fiyatlarını Standart Sürüm 359 TL, Şampiyonlar Sürümü 449 TL ve Ultimate Sürüm 499 TL olacak şekilde açıklamıştı. Üç aydır bu fiyatlardan ön sipariş alınan oyunun çıkışından hemen önce çok büyük bir indirime gidildi. Yeni fiyatlar şu şekilde:

    FIFA 19 Standart Sürüm (PS Store): 209 TL
    FIFA 19 Şampiyonlar Sürümü (PS Store): 269 TL
    FIFA 19 Ultimate Sürüm (PS Store): 299 TL

  • 2

    Buna karşın oyunun Xbox Store ve Origin fiyatlarında ise henüz herhangi bir değişiklik yapılmış değil. Standart sürümün satışları Xbox tarafında 358.50 TL, Origin platformunda ise 59.99 euro fiyatları üzerinden devam ediyor. 

    Oyunun tam sürümü 20 Eylül'de Origin Access üyeleri için, 28 Eylül'de de PS4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak.
  • 3

    FIFA 19 EFSANELERİN GÜÇLERİNİ AÇIKLADI (LİSTEDE HAGİ VE ROBERTO CARLOS DA VAR)

    FIFA 19 EFSANELERİN GÜÇLERİNİ AÇIKLADI (LİSTEDE HAGİ VE ROBERTO CARLOS DA VAR)

    Geçtiğimiz hafta içerisinde oyundaki reytingleri en yüksek olan 100 futbolcuyu açıklamaya başlayan EA Sports, bu kez de oyunda yer alacak bütün efsane futbolcuları bizlerle paylaştı. 

    İşte EA Games'in paylaştığı oyuncular ve oyundaki güçleri...

  • 4

  • 5

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  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

    FIFA 19'UN EN İYİ FUTBOLCULARI KİMLER?

    FIFA 19'UN EN İYİ FUTBOLCULARI KİMLER?

    Oyun severler EA Games'in FIFA 19'daki en iyi 100 oyuncuyu açıklamasını bekliyor. Bu beklentiyi cevapsız bırakmayan firma beklenenden erken davranarak en iyi 100'de yer alan 20 oyuncunun oyundaki yeteneklerini açıkladı.

    EA Games 81 ila 100 arasında yer alan oyuncuları resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

  • 20

    FIFA 19’UN MÜZİKLERİ BELLİ OLDU

    FIFA 19’UN MÜZİKLERİ BELLİ OLDU

    Popüler futbol oyunu FIFA'yı FIFA yapanlardan arasında oyundaki müzikleri saymak mümkün. Bugüne kadar oyunda yer verdiği müzikler ile kullanıcılarının beğenisini kazanan EA Sports FIFA 19'da yer alacak sarklıları açıkladı. 

  • 21

    Yapılan açıklamaya göre, FIFA 19'da yer alacak şarkılar şu şekilde...

    Childish Gambino - Feels Like Summer 

    Gorillaz - Sorcererz 

    Death Cab for Cutie - Gold Rush 

    LSD (Labrinth, Sia, Diplo) - Genius 

  • 22

    FIFA 19'un minimum sistem gereksinimleri

    FIFA 19'un minimum sistem gereksinimleri

    Popüler oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde...

    Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
    Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
    8BB RAM
    En az 50 GB boş alan
    NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260
    DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)

  • 23

    FIFA 19 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    FIFA 19 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    FIFA 19'un Türkiye fiyatı belli oldu. Oyunun standart sürümünü satın almak isteyen PS4 sahiplerinin 359 TL karşılığında ön sipariş vermesi gerekiyor. Şampiyonlar sürümü 449,99 TL olan FIFA 19’un Ultimate sürümü ise tam tamına 500 TL ön sipariş fiyatına sahip. Bu fiyatı gören oyuncular ise haliyle isyanda!

  • 24

    En önemlisi de FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için bu denli yüksek bir fiyat etiketinin 'saçma' bulunması. Oyuncuların azımsanmayacak bir kısmı FIFA 18'den FIFA 19'a geçmek için yeteri kadar önemli yenilik görmüyor yeni oyunda. Haliyle yüksek fiyatlar oyuncuları FIFA 19'a biraz daha temkinli yaklaştırıyor. 

  • 25

    FIFA 19'DA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

    FIFA 19'DA HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK?

    Geçen 10 yılın ardından Şampiyonlar Ligi lisansı sona eren Konami, bu lisansı en büyük rakibine kaptırdı. UEFA ile ilgili her şey bundan sonra FIFA’dan sorulacak.

  • 26

    Bunun dışında hikaye modu The Journey (Yolculuk) hakkında da ilk bilgiler geldi. Alex Hunter‘ın hikayesi 3. ve son sezonuna hazırlanıyor. Bu kez Alex’in kardeşi Kim Hunter da oynanabilir karakterler arasında yer alacak.

  • 27

    Oyun için duyurulan yeni mod ise Kick Off oldu. Aslında klasik bir mod olan Kick Off tamamen yenileniyor. Rank sistemi getirilen bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebileceksiniz.

  • 28

    Yeni FIFA’da ayrıca Real Player Motion özelliği detaylandırılacak. Oyuncu hareketleri tamamen simule edilerek oyuna aktarılmış durumda.

  • 29

    FIFA 19 çıkış tarihi ise 28 Eylül olarak duyuruldu.
  • 30

    FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI

    FIFA 18'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARI

    Popüler oyun FIFA 18'e göre Süper Lig'in en iyi takımı belli oldu. İşte Şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girilen Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...

  • 31

    Kardemir Karabükspor (66) 

  • 32

    Evkur Yeni Malatyaspor (69) 

  • 33

    Antalyaspor (70) 

  • 34

    Kasimpaşa SK (70) 

  • 35

    Alanyaspor (71) 

  • 36

    Akhisar Belediyespor (71) 

  • 37

    Medicana Sivasspor (71) 

  • 38

    Gençlerbirliği SK (71) 

  • 39

    Kayserispor (72) 

  • 40

    Göztepe (72) 

  • 41

    Atiker Konyaspor (72) 

  • 42

    Bursaspor (73) 

  • 43

    Osmanlıspor (73) 

  • 44

    Trabzonspor (74) 

  • 45

    İstanbul Başakşehir FK (76) 

  • 46

    Fenerbahçe SK (77) 

  • 47

    Galatasaray SK (77) 

  • 48

    Beşiktaş JK (79)
  • 49

    Peki FIFA 18'de en yüksek potansiyele sahip Türk futbolcular hangileri? İşte Süper Lig ve diğer liglerde forma giyen en yüksek potansiyele sahip 20 Türk futbolcu...
  • 50

    20 - Umut Bozok

    Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Nimes Olymique

  • 51

    19 - Kaan Ayhan

    Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Fortuna Düsseldorf

  • 52

    18 - İrfan Can Kahveci

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

  • 53

    17 - Nuri Şahin

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

  • 54

    16 - Emre Akbaba

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 80

    Oynadığı Takım: Alanyaspor

  • 55

    15 - Arda Turan

    Genel Reyting: 81 Potansiyeli: 81

    Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir SK

  • 56

    14 - Orkan Çınar

    Genel Reyting: 72 Potansiyeli: 81

    Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor

  • 57

    13 - Salih Uçan

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: FC Sion

  • 58

    12- Cenk Tosun

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82 

    Oynadığı Takım: Everton

  • 59

    11 - Okay Yokuşlu

    Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: Trabzonspor

  • 60

    10 - Yunus Mallı

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: VFL Wolfsburg

  • 61

    9 - Emre Çolak

    Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 82

    Oynadığı Takım: RC Deportivo de La Coruna

  • 62

    8 - Yusuf Yazıcı

    Genel Reyting: 75 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Trabzonspor

  • 63

    7 - Çağlar Söyüncü

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: SC Freiburg

  • 64

    6 - Ömer Toprak

    Genel Reyting: 82 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Borussia Dortmund

  • 65

    5 - Cengiz Ünder

    Genel Reyting: 74 Potansiyeli: 83 (Son güncelleme ile Ünder'in potansiyeli 85'e yükseldi)

    Oynadığı Takım: Roma

  • 66

    4 - Hakan Çalhanoğlu

    Genel Reyting: 79 Potansiyeli: 83

    Oynadığı Takım: Milan

  • 67

    3 - Enes Ünal

    Genel Reyting: 76 Potansiyeli: 84 

    Oynadığı Takım: Villareal CF

  • 68

    2 - Oğuzhan Özyakup

    Genel Reyting: 80 Potansiyeli: 85

    Oynadığı Takım: Beşiktaş JK

  • 69

    1 - Emre Mor

    Genel Reyting: 69 Potansiyeli: 87

    Oynadığı Takım: RC Celta de Vigo

  • 70

    Peki FIFA 18'in Süper Lig'de oynayan en iyi oyuncuları kimler? İşte FIFA 18'in en güçlü Süper Lİg oyuncuları...
  • 71

    Emmanuel Badu - Bursaspor


  • 72

    Maicon - Antalyaspor


  • 73

    Selçuk İnan - Galatasaray


  • 74

    Alper Potuk - Fenerbahçe

  • 75

    Fernando - Galatasaray


  • 76

    Jeremy Menez - Antalyaspor


  • 77

    Jan Durica - Trabzonspor


  • 78

    Adriano - Beşiktaş


  • 79

    Theo Bongonda - Trabzonspor


  • 80

    Gökhan Töre - Beşiktaş


  • 81

    Miguel Lopes - Akhisar Belediyespor


  • 82

    Robin Van Persie - Fenerbahçe


  • 83

    Souza - Fenerbahçe


  • 84

    Pablo Batalla - Bursaspor


  • 85

    Anderson Talisca - Beşiktaş


  • 86

    Emre Belözoğlu - Medipol Başakşehir


  • 87

    Volkan Babacan - Medipol Başakşehir


  • 88

    Mariano - Galatasaray


  • 89

    Juraj Kucka - Trabzonspor


  • 90

    Edin Visca - Medipol Başakşehir


  • 91

    Vagner Love - Beşiktaş


  • 92

    Bafetimbi Gomis - Galatasaray


  • 93

    Fabricio - Beşiktaş


  • 94

    Sofiane Feghouli - Galatasaray


  • 95

    Negredo - Beşiktaş


  • 96

    Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş


  • 97

    Carlos Idriss Kameni - Fenerbahçe


  • 98

    Atiba Hutchinson - Beşiktaş


  • 99

    Mehmet Topal - Fenerbahçe


  • 100

    Jeremain Lens - Beşiktaş


  • 101

    Younes Belhanda - Galatasaray

  • 102

    Samuel Etoo - Antalyaspor


  • 103

    Martin Skrtel - Fenerbahçe


  • 104

    Mathieu Valbuena - Fenerbahçe

  • 105

    Giuliano - Fenerbahçe


  • 106

    Samir Nasir - Antalyaspor


  • 107

    Gary Medel - Beşiktaş


  • 108

    Fernando Muslera - Galatasaray


  • 109

    Quaresma - Beşiktaş


  • 110

    Pepe - Beşiktaş
  • 111

    En iyi 40'ta Beşiktaş'tan 11, Fenerbahçe'den 8, Galatasaray'dan ise 7 oyuncu yer aldı.
  • 112

    İşte FIFA 18'in en iyi futbolcuları...
  • 113

    100- BERNARDO SILVA | Manchester City

  • 114

    99- SAMI KHEDIRA | Juventus

  • 115

    98- SADIO MANE | LIVERPOOL

  • 116

    97- DANI ALVES | Manchester City

  • 117

    96- MARCO ASENSIO | Real Madrid

  • 118

    95- FALCAO | Monaco

  • 119

    94- MAURO ICARDI | Inter

  • 120

    93- DELE ALLI | Tottenham

  • 121

    92- BERND LENO | Bayer Leverkusen

  • 122

    91- CLAUDIO MARCHISIO | Juventus

  • 123

    90- STEPHANE RUFFIER | Saint-Etienne

  • 124

    89- ILKAY GUNDOGAN | Manchester City

  • 125

    88- DANIJEL SUBASIC | Monaco

  • 126

    87- RAPHAEL VARANE | Real Madrid

  • 127

    86- KAMIL GLIK | Monaco

  • 128

    85- ANDREA BARZAGLI | Juventus

  • 129

    84- VINCENT KOMPANY | Manchester City

  • 130

    83- HENRIKH MKHITARYAN | Manchester United

  • 131

    82- YANNICK CARRASCO | Atletico Madrid

  • 132

    81- MARC-ANDRE TER STEGEN | Barcelona

  • 133

    80- JAN VERTONGHEN | Tottenham

  • 134

    79- ANGEL DI MARIA | PSG

  • 135

    78- FILIPE LUIS | Atletico Madrid

  • 136

    77- LORENZO INSIGNE | Napoli

  • 137

    76- CESAR AZPILICUETA | Chelsea

  • 138

    75- MIRALEM PJANIC | Juventus

  • 139

    74- JORDI ALBA | Barcelona

  • 140

    73- KEYLOR NAVAS | Real Madrid

  • 141

    72- BLAISE MATUIDI | Juventus
  • 142

    71- CASEMIRO | Real Madrid

  • 143

    70- ALEXANDRE LACAZETTE | Arsenal

  • 144

    69- MIRANDA | Inter Milan

  • 145

    68- PEPE | Besiktas

  • 146

    67- DAVID ALABA | Bayern Munich

  • 147

    66- PETR CECH | Arsenal

  • 148

    65- JAVI MARTINEZ | Bayern Munich

  • 149

    64- MARCO REUS | Borussia Dortmund

  • 150

    63- DIEGO COSTA | Chelsea

  • 151

    62- SOKRATIS | Borussia Dortmund

  • 152

    61- FRANCK RIBERY | Bayern Munich

  • 153

    60- DAVID LUIZ | Chelsea

  • 154

    59- SERGIO BUSQUETS | Barcelona

  • 155

    58- JAMES RODRIGUEZ | Bayern Munich


  • 156

    57- TOBY ALDERWEIRELD | Tottenham


  • 157

    56- KARIM BENZEMA | Real Madrid


  • 158

    55- CESC FABREGAS | Chelsea


  • 159

    54- ISCO | Real Madrid

  • 160

    53- HARRY KANE | Tottenham


  • 161

    52- ALEX SANDRO | Juventus

  • 162

    51- PHILIPPE COUTINHO | Liverpool


  • 163

    50- RADJA NAINGGOLAN | Roma

  • 164

    49- DRIES MERTENS | Napoli


  • 165

    48- ROMELU LUKAKU | Manchester United


  • 166

    47- THOMAS MULLER | Bayern Munich


  • 167

    46- SAMIR HANDANOVIC | Inter


  • 168

    45- ANDRES INIESTA | Barcelona


  • 169

    44- IVAN RAKITIC | Barcelona


  • 170

    43- DAVID SILVA | Manchester City


  • 171

    42. GERARD PIQUE | Barcelona


  • 172

    41. MAREK HAMSIK | Napoli


  • 173

    40. CHRISTIAN ERIKSEN | TOTTENHAM

  • 174

    39- ARTURO VIDAL | BAYERN MÜNİH

  • 175

    38- MARCELO | REAL MADRİD

  • 176

    37- EDINSON CAVANI | PSG

  • 177

    36- PAUL POGBA | MANCHESTER UNITED

  • 178

    35- N'GOLO KANTE | CHELSEA

  • 179

    34- MARCO VERRATTI | PSG

  • 180

    33- JEROME BOATENG | BAYERN MÜNİH

  • 181

    32- MESUT ÖZİL | ARSENAL

  • 182

    31- JAN OBLAK | ATLETICO MADRID

  • 183

    30- ZLATAN IBRAHIMOVIC | MANCHESTER UNITED


  • 184

    29- PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | BORUSSIA DORTMUND

  • 185

    28- HUGO LLORIS | TOTTENHAM

  • 186

    27- DIEGO GODIN | ATLETICO MADRID

  • 187

    26- MATS HUMMELS | BAYERN MUNİH

  • 188

    25- THIAGO SILVA | PSG

  • 189

    24- ARJEN ROBBEN | BAYERN MÜNİH

  • 190

    23- LEONARDI BONUCCI | MİLAN

  • 191

    22- THIAGO | BAYERN MÜNİH

  • 192

    21- PAULO DYBALA | JUVENTUS

  • 193

    20- ANTOINE GRIEZMANN | ATLETICO MADRID

  • 194

    19- THIBAUT COURTOIS | CHELSEA

  • 195

    18- SERGIO AGUERO | MANCHESTER CITY

  • 196

    17- GARETH BALE | REAL MADRID

  • 197

    16- GIORGIO CHIELLINI | JUVENTUS

  • 198

    15- KEVIN DE BRUYNE | MANCHESTER CITY

  • 199

    14- ALEXIS SANCHEZ | ARSENAL

  • 200

    13- GIANLUIGI BUFFON | JUVENTUS

  • 201

    12- LUKA MODRIC | REAL MADRID

  • 202

    11- DAVID DE GEA | MANCHESTER UNITED

  • 203

    10- GONZALO HIGUAIN | JUVENTUS

  • 204

    9- TONI KROOS | REAL MADRID

  • 205

    8- EDEN HAZARD | CHELSEA

  • 206

    7- SERGIO RAMOS | REAL MADRID

  • 207

    6- ROBERT LEWANDWOSKI | BAYERN MÜNİH

  • 208

    5- MANUEL NEUER | BAYERN MÜNİH

  • 209

    4- LUIS SUAREZ | BARCELONA

  • 210

    3- NEYMAR | PSG

  • 211

    2- LIONEL MESSI | BARCELONA

  • 212

    1- CRISTIANO RONALDO | REAL MADRID
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