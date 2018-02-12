FIFA 19'un Türkiye fiyatına indirim geldi

EA, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdiği tanıtım sırasında FIFA 19'un Türkiye fiyatlarını Standart Sürüm 359 TL, Şampiyonlar Sürümü 449 TL ve Ultimate Sürüm 499 TL olacak şekilde açıklamıştı. Üç aydır bu fiyatlardan ön sipariş alınan oyunun çıkışından hemen önce çok büyük bir indirime gidildi. Yeni fiyatlar şu şekilde:

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Buna karşın oyunun Xbox Store ve Origin fiyatlarında ise henüz herhangi bir değişiklik yapılmış değil. Standart sürümün satışları Xbox tarafında 358.50 TL, Origin platformunda ise 59.99 euro fiyatları üzerinden devam ediyor.



Oyunun tam sürümü 20 Eylül'de Origin Access üyeleri için, 28 Eylül'de de PS4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak.