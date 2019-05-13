FIFA 20 ile hayatımıza girecek 5 yenilik
Yapımcı şirket EA Sports, yayınladığı güncelleme notları ile FIFA 20’de yer alacak bazı değişiklikleri açıkladı. İşte FIFA 20 ile hayatımıza girecek 5 yenilik...
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1ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR MENAJERLER: FIFA 20 ile kullanıcılar artık kadın menajer de seçebilecek ve bu menajer özelleştirilebilecek.
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2DİNAMİK OYUNCU POTANSİYELİ: FIFA 20 ile futbolcuların reyting istatistiği, oyuncuların maçlardaki performansına etki edebilecek.
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3TEPKİLERE DUYARLI MORAL VE PERFORMANS: Bu yenilik ile basın toplantıları, takım rotasyonu, bire bir sohbetler ve daha fazlası oyuncuları doğrudan etkileyebilir hale getirildi.
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4DİNAMİK KULLANICI ARA YÜZÜ: FIFA 20'de Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga Santander, MLS, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ne ait onaylı markaları artık kullanıcı arayüzünde görebileceksiniz.
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5KARİYER ÖZETİ: Bu özellik ile birlikte haber akışı artık maçlarınızdaki önemli kırılma anlarını gösterecek.
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İŞTE FIFA 20'NİN TÜRKİYE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ
EA Sports, FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatını kamuoyu ile paylaştı.
Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.
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Oyun 69.99 dolar karşılığında ön siparişe yönelik olarak satışa çıkarılacak.
FIFA 20 Xbox One fiyatları:
Standart Edition – 427,50 TL
Champions Edition – 558 TL
Ultimate Edition – 627 TL
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8FIFA 20 PS4 Fiyatları:
Standart Edition – 429 TL
Champions Edition – 559 TL
Ultimate Edition – 609 TL
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FIFA 20'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?FIFA 20 Minimum Sistem Gereksinimleri
Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10
AMD Phenom II X4 965 (3.4 GHz) ya da Intel Core i3-2100 (3.1 GHz)
8 GB RAM
AMD Radeon HD 7850 (2GB) ya da NVIDIA GTX 660 (2GB)
50 GB boş alan
512 kbps internet bağlantısı
FIFA 20 Önerilen Sistem Gereksinimleri
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10Windows 10
AMD Athlon X4 870K (4.1 GHz) ya da Intel Core i3 6300T (3.3 GHz)
8 GB RAM
AMD Radeon R9 270X (2 GB) ya da NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB)
50 GB boş alan
Mümkün olan en yüksek hıza sahip internet bağlantısı
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İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI)
Peki FIFA 19'a göre Süper Lig'in en iyi takımları hangileri?
İşte Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...
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12BB Erzurumspor: 68
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13Antalyaspor: 69
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14Yeni Malatyaspor: 70
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15Akhisar Belediyespor: 70
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16MKE Ankaragücü: 70
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17Trabzonspor: 71
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18Bursaspor: 71
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19Kayserispor: 71
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20Sivasspor: 71
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21Alanyaspor: 71
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22Atiker Konyaspor: 71
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23Çaykur Rizespor: 71
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24Kasimpaşa SK: 71
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25Göztepe SK: 72
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26Medipol Başakşehir FK: 76
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27Fenerbahçe SK: 76
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28Galatasaray SK: 76
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29Beşiktaş JK: 77