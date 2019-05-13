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FIFA 20 ile hayatımıza girecek 5 yenilik

Yapımcı şirket EA Sports, yayınladığı güncelleme notları ile FIFA 20’de yer alacak bazı değişiklikleri açıkladı. İşte FIFA 20 ile hayatımıza girecek 5 yenilik...

  • 1

    ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR MENAJERLER: FIFA 20 ile kullanıcılar artık kadın menajer de seçebilecek ve bu menajer özelleştirilebilecek.
  • 2

    DİNAMİK OYUNCU POTANSİYELİ: FIFA 20 ile futbolcuların reyting istatistiği, oyuncuların maçlardaki performansına etki edebilecek.
  • 3

    TEPKİLERE DUYARLI MORAL VE PERFORMANS: Bu yenilik ile basın toplantıları, takım rotasyonu, bire bir sohbetler ve daha fazlası oyuncuları doğrudan etkileyebilir hale getirildi.
  • 4

    DİNAMİK KULLANICI ARA YÜZÜ: FIFA 20'de Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga Santander, MLS, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ne ait onaylı markaları artık kullanıcı arayüzünde görebileceksiniz.
  • 5

    KARİYER ÖZETİ: Bu özellik ile birlikte haber akışı artık maçlarınızdaki önemli kırılma anlarını gösterecek.
  • 6

    İŞTE FIFA 20'NİN TÜRKİYE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

    İŞTE FIFA 20'NİN TÜRKİYE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

    EA Sports, FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatını kamuoyu ile paylaştı.

    Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.

  • 7

    Oyun 69.99 dolar karşılığında ön siparişe yönelik olarak satışa çıkarılacak.

    FIFA 20 Xbox One fiyatları:

    Standart Edition – 427,50 TL
    Champions Edition – 558 TL
    Ultimate Edition – 627 TL

  • 8

    FIFA 20 PS4 Fiyatları:

    Standart Edition – 429 TL
    Champions Edition – 559 TL
    Ultimate Edition – 609 TL
  • 9

    FIFA 20'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

    FIFA 20'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
    FIFA 20 Minimum Sistem Gereksinimleri

    Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10
    AMD Phenom II X4 965 (3.4 GHz) ya da Intel Core i3-2100 (3.1 GHz)
    8 GB RAM
    AMD Radeon HD 7850 (2GB) ya da NVIDIA GTX 660 (2GB)
    50 GB boş alan
    512 kbps internet bağlantısı
    FIFA 20 Önerilen Sistem Gereksinimleri
  • 10

    Windows 10
    AMD Athlon X4 870K (4.1 GHz) ya da Intel Core i3 6300T (3.3 GHz)
    8 GB RAM
    AMD Radeon R9 270X (2 GB) ya da NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB)
    50 GB boş alan
    Mümkün olan en yüksek hıza sahip internet bağlantısı
  • 11

    İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI)

    İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI)

    Peki FIFA 19'a göre Süper Lig'in en iyi takımları hangileri?

    İşte Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı... 

  • 12

    BB Erzurumspor: 68
  • 13

    Antalyaspor: 69

  • 14

    Yeni Malatyaspor: 70

  • 15

    Akhisar Belediyespor: 70

  • 16

    MKE Ankaragücü: 70

  • 17

    Trabzonspor: 71

  • 18

    Bursaspor: 71

  • 19

    Kayserispor: 71

  • 20

    Sivasspor: 71
  • 21

    Alanyaspor: 71

  • 22

    Atiker Konyaspor: 71
  • 23

    Çaykur Rizespor: 71

  • 24

    Kasimpaşa SK: 71

  • 25

    Göztepe SK: 72
  • 26

    Medipol Başakşehir FK: 76

  • 27

    Fenerbahçe SK: 76

  • 28

    Galatasaray SK: 76

  • 29

    Beşiktaş JK: 77
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