FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Merakla beklenen popüler oyun FIFA 20 tanıtıldı. FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
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Oyunun yapımcısı EA Sports, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan kısa video ile E3 2019 Fuarı’nda tanıttığı FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatını kamuoyu ile paylaştı.
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2Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.
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Oyun 69.99 dolar karşılığında ön siparişe yönelik olarak satışa çıkarılacak.
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İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI)
Peki FIFA 19'a göre Süper Lig'in en iyi takımları hangileri?
İşte Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...
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5BB Erzurumspor: 68
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6Antalyaspor: 69
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7Yeni Malatyaspor: 70
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8Akhisar Belediyespor: 70
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9MKE Ankaragücü: 70
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10Trabzonspor: 71
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11Bursaspor: 71
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12Kayserispor: 71
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13Sivasspor: 71
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14Alanyaspor: 71
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15Atiker Konyaspor: 71
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16Çaykur Rizespor: 71
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17Kasimpaşa SK: 71
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18Göztepe SK: 72
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19Medipol Başakşehir FK: 76
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20Fenerbahçe SK: 76
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21Galatasaray SK: 76
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22Beşiktaş JK: 77