FIFA 20'nin en iyi oyuncusu belli oldu (Ronaldo mu Messi mi?)
Yapımcı şirket EA Sports, FIFA 20'nin en iyi oyuncularını açıkladı.
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110- ter Stegen: 90
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29- Modric: 90
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38- Salah: 90
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47- van Dijk: 90
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56- Oblak: 91
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65- De Bruyne: 91
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74- Hazard: 91
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83- Neymar: 92
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92- Ronaldo: 93
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101- Messi: 94
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FIFA 20 İLE HAYATIMIZA GİRECEK 5 YENİLİKÖZELLEŞTİRİLEBİLİR MENAJERLER: FIFA 20 ile kullanıcılar artık kadın menajer de seçebilecek ve bu menajer özelleştirilebilecek.
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12DİNAMİK OYUNCU POTANSİYELİ: FIFA 20 ile futbolcuların reyting istatistiği, oyuncuların maçlardaki performansına etki edebilecek.
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13TEPKİLERE DUYARLI MORAL VE PERFORMANS: Bu yenilik ile basın toplantıları, takım rotasyonu, bire bir sohbetler ve daha fazlası oyuncuları doğrudan etkileyebilir hale getirildi.
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14DİNAMİK KULLANICI ARA YÜZÜ: FIFA 20'de Premier Lig, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga Santander, MLS, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ne ait onaylı markaları artık kullanıcı arayüzünde görebileceksiniz.
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15KARİYER ÖZETİ: Bu özellik ile birlikte haber akışı artık maçlarınızdaki önemli kırılma anlarını gösterecek.
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İŞTE FIFA 20'NİN TÜRKİYE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ
EA Sports, FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatını kamuoyu ile paylaştı.
Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.
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Oyun 69.99 dolar karşılığında ön siparişe yönelik olarak satışa çıkarılacak.
FIFA 20 Xbox One fiyatları:
Standart Edition – 427,50 TL
Champions Edition – 558 TL
Ultimate Edition – 627 TL
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18FIFA 20 PS4 Fiyatları:
Standart Edition – 429 TL
Champions Edition – 559 TL
Ultimate Edition – 609 TL
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FIFA 20'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?FIFA 20 Minimum Sistem Gereksinimleri
Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10
AMD Phenom II X4 965 (3.4 GHz) ya da Intel Core i3-2100 (3.1 GHz)
8 GB RAM
AMD Radeon HD 7850 (2GB) ya da NVIDIA GTX 660 (2GB)
50 GB boş alan
512 kbps internet bağlantısı
FIFA 20 Önerilen Sistem Gereksinimleri
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20Windows 10
AMD Athlon X4 870K (4.1 GHz) ya da Intel Core i3 6300T (3.3 GHz)
8 GB RAM
AMD Radeon R9 270X (2 GB) ya da NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB)
50 GB boş alan
Mümkün olan en yüksek hıza sahip internet bağlantısı
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İŞTE SÜPER LİG'İN EN İYİ TAKIMLARI (FIFA 19 AÇIKLADI)
Peki FIFA 19'a göre Süper Lig'in en iyi takımları hangileri?
İşte Süper Lig'in sanal dünyada en iyi skora sahip olan takımı...
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22BB Erzurumspor: 68
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23Antalyaspor: 69
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24Yeni Malatyaspor: 70
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25Akhisar Belediyespor: 70
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26MKE Ankaragücü: 70
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27Trabzonspor: 71
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28Bursaspor: 71
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29Kayserispor: 71
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30Sivasspor: 71
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31Alanyaspor: 71
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32Atiker Konyaspor: 71
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33Çaykur Rizespor: 71
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34Kasimpaşa SK: 71
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35Göztepe SK: 72
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36Medipol Başakşehir FK: 76
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37Fenerbahçe SK: 76
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38Galatasaray SK: 76
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39Beşiktaş JK: 77