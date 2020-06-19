FIFA 21 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

FIFA 21 için bekleyiş sona erdi. FIFA 21'in çıkış tarihi belli oldu. Peki FIFA 21 kullanıcılarına hangi özellikleri sunacak? İşte FIFA 21'in Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi...

19.06.2020 - 07:43

FIFA 21 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi - 1

Yapımcı firma EA Sports tarafından yapılan açıklama ile FIFA 21 ile ilgili bir süredir merak edilen sorular yanıt buldu. 

FIFA 21 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi - 2

Firma FIFA 21 ve NFL 21’i PlayStation 4 veya Xbox One’a alacak kişilerin herhangi bir ek ücret gerektirmeden Xbox Series X veya  PlayStation 5’te de kullanabileceğini duyurdu.  

FIFA 21 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi - 3

Aynı açıklamaya göre, PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak oyun, 9 Ekim 2020’de raflardaki yerini alacak.  

FIFA 21 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi - 4

FIFA 21'in Ultimate sürümde alanlar ise 6 Ekim’de oynamaya başlayabilecek. FIFA 21'in Türkiye fiyatı ise şöyle... 

FIFA 21 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi - 5

FIFA 21 PS4 Fiyatı 

FIFA 21 Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL) 

FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL) 

FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL) 

FIFA 21 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi - 6

FIFA 21 Xbox One Fiyatı 

FIFA 21 Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL) 

FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL) 

FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL) 

FIFA 21 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi - 7

FIFA 21 PC (Steam) Fiyatı 

FIFA 21 Standart Sürüm: 419,99 TL 

FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL 

FIFA 21 Ultimate Sürüm: 599,99 TL 

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