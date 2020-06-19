FIFA 21 duyuruldu! İşte Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

19.06.2020 - 07:43
Yapımcı firma EA Sports tarafından yapılan açıklama ile FIFA 21 ile ilgili bir süredir merak edilen sorular yanıt buldu.
Firma FIFA 21 ve NFL 21’i PlayStation 4 veya Xbox One’a alacak kişilerin herhangi bir ek ücret gerektirmeden Xbox Series X veya PlayStation 5’te de kullanabileceğini duyurdu.
Aynı açıklamaya göre, PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak oyun, 9 Ekim 2020’de raflardaki yerini alacak.
FIFA 21'in Ultimate sürümde alanlar ise 6 Ekim’de oynamaya başlayabilecek. FIFA 21'in Türkiye fiyatı ise şöyle...
FIFA 21 Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)
FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)
FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)
FIFA 21 Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)
FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)
FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)
FIFA 21 Standart Sürüm: 419,99 TL
FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL
FIFA 21 Ultimate Sürüm: 599,99 TL