Finlandiya'da Kuzey Işıkları yine büyüledi

Bir doğa olayı olan Kuzey Işıkları bu kez Finlandiya'da görüldü. Yaklaşık bir saat boyunca ışıklar adeta dans etti. Mart ayının Kuzey Işıklarını görmek için en iyi zaman olduğu ifade edildi.

NTV Haber 05.03.2021 - 07:32

Finlandiya'da Kuzey Işıkları yine büyüledi - 1
Finlandiya semalarında ışıkların dansı vardı. Fotoğraflar ülkenin Laponya bölgesinden.

Kuzey Işıkları, yine görsel bir şölen sundu.
Finlandiya'da Kuzey Işıkları yine büyüledi - 2
Işıkların gökyüzündeki görkemli dansını, yerel bir fotoğrafçı görüntüledi.
Finlandiya'da Kuzey Işıkları yine büyüledi - 3
Toras-Sieppi gölünün üzerinde görüntülenen kuzey ışıklarının dansı bir saatten fazla sürdü.

Martın, kutup ışıklarının görülebildiği en iyi ay olduğu belirtiliyor.
Finlandiya'da Kuzey Işıkları yine büyüledi - 4
Kutup Işıkları'nın görülebildiği ülkeler arasında Finlandiya, Norveç, İzlanda, İskoçya ve Kanada’nın kuzey bölgeleri bulunuyor.
Finlandiya'da Kuzey Işıkları yine büyüledi - 5
Kuzey Işıkları'nı, güneşten gelen ve kutuplardaki manyetik alanlara sürüklenen elektrik yüklü parçacıkların oluşturduğu biliniyor.
Finlandiya'da Kuzey Işıkları yine büyüledi - 6
Kuzey Kutbu'nda yaşayan ilk insanlar, Kuzey Işıkları'nın gökyüzünde "danseden ruhlar" olduğuna inanıyordu.

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