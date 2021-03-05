Finlandiya'da Kuzey Işıkları yine büyüledi

Bir doğa olayı olan Kuzey Işıkları bu kez Finlandiya'da görüldü. Yaklaşık bir saat boyunca ışıklar adeta dans etti. Mart ayının Kuzey Işıklarını görmek için en iyi zaman olduğu ifade edildi. Finlandiya semalarında ışıkların dansı vardı. Fotoğraflar ülkenin Laponya bölgesinden.Kuzey Işıkları, yine görsel bir şölen sundu. Işıkların gökyüzündeki görkemli dansını, yerel bir fotoğrafçı görüntüledi. Toras-Sieppi gölünün üzerinde görüntülenen kuzey ışıklarının dansı bir saatten fazla sürdü. Martın, kutup ışıklarının görülebildiği en iyi ay olduğu belirtiliyor. Kutup Işıkları'nın görülebildiği ülkeler arasında Finlandiya, Norveç, İzlanda, İskoçya ve Kanada’nın kuzey bölgeleri bulunuyor. Kuzey Işıkları'nı, güneşten gelen ve kutuplardaki manyetik alanlara sürüklenen elektrik yüklü parçacıkların oluşturduğu biliniyor. Kuzey Kutbu'nda yaşayan ilk insanlar, Kuzey Işıkları'nın gökyüzünde "danseden ruhlar" olduğuna inanıyordu.