Florence Kasırgası uzaydan böyle görüntülendi

ABD'nin Carolina eyaleti kıyılarına yaklaşan Florence Kasırgası korkutmaya devam ederken, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst uzaydan kasırganın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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ABD'nin Carolina eyaletine yaklaşmakta olan Florence Kasırgası, etkisini kaybederek kategori 4'ten 2'ye indi.
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Saatte 140 kilometre hızla esen kasırga yavaşlayarak saatte 110 kilometre hızla esmeye başladı. Fırtına uyarılarına devam eden ABD'li yetkililer, felaketin kapıya yaklaştığı ifadelerini kullanıyor.
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Uzmanlar, kasırganın şiddetinin yavaşlamasının uzun bir süre devam edebileceğini ve yıkıcı selleri beraberinde getirebileceğini söyledi.
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst'in uzaydan çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler de kasırganın boyutlarını ortaya koydu.
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Yetkililer tahliyelerin ardından 10 milyon kişinin fırtına gözetimi altında olduğunu bildirirken, Güney ve Kuzey Carolina ve Virginia, Maryland ve Washington DC'den sonra Georgia'da da olağanüstü hal ilan edildi.