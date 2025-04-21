Flört yeteneklerini geliştiren yeni uygulama: Tinder yetkilileri duyurdu

Tinder, yeni interaktif uygulaması The Game Game'i tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların flört etme becerilerini AI robotlarıyla pratik yaparak geliştirmelerini sağlıyor, böylece potansiyel partnerleriyle gerçek dünyada ilk adımlarını atarken daha hazırlıklı olmalarını amaçlıyor.

Flört yeteneklerini geliştiren yeni uygulama: Tinder yetkilileri duyurdu - 1

AI botları, ChatGPT ve OpenAI gibi teknolojiler, son yıllarda gündelik yaşantımızda büyük yer kaplıyor. Gençlerin robotlarla sohbet etmeye giderek alıştığı bu dönemde, Tinder The Game Game ile daha fazla kullanıcı çekmeyi hedefliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Flört yeteneklerini geliştiren yeni uygulama: Tinder yetkilileri duyurdu - 2

The Game Game, kullanıcıların AI botlarıyla flört ederek becerilerini geliştirmelerini ve yeteneklerini gerçek dünyada test etmeden önce geri bildirim almalarını sağlıyor.

Flört yeteneklerini geliştiren yeni uygulama: Tinder yetkilileri duyurdu - 3

The Game Game, tıpkı Kore dizilerindeki gibi, kullanıcıların doğal cazibelerini kullanarak AI karakterlerini etkilemeye çalıştığı tanışma senaryoları yaratıyor. Bu yeniliğin amacı, flört etmeyi daha az korkutucu hale getirmek ve kullanıcıların baskı hissetmeden pratik yapmalarını sağlamak olarak açıklanıyor.

Flört yeteneklerini geliştiren yeni uygulama: Tinder yetkilileri duyurdu - 4

Tinder'ın tek yeni özelliği The Game Game değil. Uygulama, 2024 yılında AI fotoğraf seçici aracını başlatarak, kullanıcıların en iyi fotoğraflarını, diğer kullanıcıların "sağa kaydırması" olasılığına göre seçmesini sağlamıştı.

Flört yeteneklerini geliştiren yeni uygulama: Tinder yetkilileri duyurdu - 5

THE GAME GAME NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar, ekranın sol üst köşesindeki Tinder logosuna tıklayarak The Game Game deneyimine giriş yapabiliyorlar. Burada, kullanıcıların ilgi alanlarına ve yaş aralıklarına göre bir AI karakteri oluşturuluyor ve ardından bir senaryo başlatılıyor.

Sohbetler sesli olarak gerçekleştiriliyor, yani kullanıcılar, flört etme becerilerini test etmek için konfor alanlarından çıkmak zorunda kalıyorlar. 

Flört yeteneklerini geliştiren yeni uygulama: Tinder yetkilileri duyurdu - 6

Deneyim tamamlandığında, AI botu, kullanıcıya gerçek zamanlı geri bildirim sunarak ilerleme kaydedip kaydetmediklerini belirtiyor. Ayrıca, sohbeti olumsuz etkileyen anlar hakkında bilgi veriyor ve bu tür hatalardan nasıl kaçınılacağı konusunda ipuçları sunuyor. Kullanıcılar, sohbetlerini üç alevli bir puanlama sistemiyle değerlendiriliyor. Sohbete, cazibe ve mizah katıldıkça, tam puan alma şansı artıyor. Kullanıcılar ayrıca, aldıkları puanları kaydedip arkadaşlarıyla paylaşarak flört becerilerini sergileyebiliyorlar.

Flört yeteneklerini geliştiren yeni uygulama: Tinder yetkilileri duyurdu - 7

OpenAI'den Sara Cladwell, "OpenAI’ı platformlarda, özellikle Tinder gibi uygulamalarda, insanlara pratik beceriler ve güven kazandırmak amacıyla düşünceli bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

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