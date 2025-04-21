Flört yeteneklerini geliştiren yeni uygulama: Tinder yetkilileri duyurdu

THE GAME GAME NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar, ekranın sol üst köşesindeki Tinder logosuna tıklayarak The Game Game deneyimine giriş yapabiliyorlar. Burada, kullanıcıların ilgi alanlarına ve yaş aralıklarına göre bir AI karakteri oluşturuluyor ve ardından bir senaryo başlatılıyor.

Sohbetler sesli olarak gerçekleştiriliyor, yani kullanıcılar, flört etme becerilerini test etmek için konfor alanlarından çıkmak zorunda kalıyorlar.