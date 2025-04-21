Flört yeteneklerini geliştiren yeni uygulama: Tinder yetkilileri duyurdu
Tinder, yeni interaktif uygulaması The Game Game'i tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların flört etme becerilerini AI robotlarıyla pratik yaparak geliştirmelerini sağlıyor, böylece potansiyel partnerleriyle gerçek dünyada ilk adımlarını atarken daha hazırlıklı olmalarını amaçlıyor.
AI botları, ChatGPT ve OpenAI gibi teknolojiler, son yıllarda gündelik yaşantımızda büyük yer kaplıyor. Gençlerin robotlarla sohbet etmeye giderek alıştığı bu dönemde, Tinder The Game Game ile daha fazla kullanıcı çekmeyi hedefliyor.