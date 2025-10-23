Football Manager (FM 26) ne zaman çıkacak? Menajerlik oyunu tutkunları merakla bekliyor
Menajerlik oyunu tutkunlarının her yıl merakla beklediği Football Manager serisi, bu kez çok daha büyük bir beklentiyle gündemde. FM 26’nın çıkış tarihiyle ilgili iddialar, sızan bilgiler ve oyuncu topluluğunun beklentileri gözleri tek bir tarihe çevirmiş durumda. Peki FM 26 ne zaman çıkacak ve bizi nasıl yenilikler bekliyor?
Her yıl sonbaharda piyasaya çıkan serinin yeni oyunu için en güçlü beklenti, Kasım 2025 dönemine işaret ediyor. Oyun dünyasında konuşulanlara göre FM 26’nın, seride yapılacak köklü yeniliklerin tamamlanmasıyla birlikte çıkış yapması bekleniyor. Sektördeki sızıntılar ve kulis bilgilerine göre geliştirici ekip, FM 26’yı önceki yıllara kıyasla daha kapsamlı ve uzun hazırlık sürecinin ardından oyuncularla buluşturmak istiyor. Bu nedenle takvimde erteleme yaşanmaması için yoğun bir geliştirme süreci yürütülüyor.