Football Manager (FM 26) ne zaman çıkacak? Menajerlik oyunu tutkunları merakla bekliyor

FM 26 İLE GELECEK YENİLİKLER

FM serisi her yıl popüler olsa da FM 26’nın heyecan yaratmasının birkaç önemli sebebi bulunuyor.



Bunlardan biri, FM 26’nın önceki sürümlere göre oynanış, grafik ve maç motoru konusunda ciddi bir sıçrama yapacağı yönünde.



Öte yandan hem PC hem konsollarda daha akıcı bir menajerlik deneyimi sunan bir yapı üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.



Bir diğer yandan FM 26 ile kadın liglerinin oyuna entegre edilmesi bekleniyor. Bu da serinin geleceği açısından kilometre taşı olarak görülüyor.