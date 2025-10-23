Football Manager (FM 26) ne zaman çıkacak? Menajerlik oyunu tutkunları merakla bekliyor

Menajerlik oyunu tutkunlarının her yıl merakla beklediği Football Manager serisi, bu kez çok daha büyük bir beklentiyle gündemde. FM 26’nın çıkış tarihiyle ilgili iddialar, sızan bilgiler ve oyuncu topluluğunun beklentileri gözleri tek bir tarihe çevirmiş durumda. Peki FM 26 ne zaman çıkacak ve bizi nasıl yenilikler bekliyor?

Football Manager (FM 26) ne zaman çıkacak? Menajerlik oyunu tutkunları merakla bekliyor - 1

Her yıl sonbaharda piyasaya çıkan serinin yeni oyunu için en güçlü beklenti, Kasım 2025 dönemine işaret ediyor. Oyun dünyasında konuşulanlara göre FM 26’nın, seride yapılacak köklü yeniliklerin tamamlanmasıyla birlikte çıkış yapması bekleniyor. Sektördeki sızıntılar ve kulis bilgilerine göre geliştirici ekip, FM 26’yı önceki yıllara kıyasla daha kapsamlı ve uzun hazırlık sürecinin ardından oyuncularla buluşturmak istiyor. Bu nedenle takvimde erteleme yaşanmaması için yoğun bir geliştirme süreci yürütülüyor.

Football Manager (FM 26) ne zaman çıkacak? Menajerlik oyunu tutkunları merakla bekliyor - 2

FM 26 İLE GELECEK YENİLİKLER

FM serisi her yıl popüler olsa da FM 26’nın heyecan yaratmasının birkaç önemli sebebi bulunuyor.

Bunlardan biri, FM 26’nın önceki sürümlere göre oynanış, grafik ve maç motoru konusunda ciddi bir sıçrama yapacağı yönünde.

Öte yandan hem PC hem konsollarda daha akıcı bir menajerlik deneyimi sunan bir yapı üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Bir diğer yandan FM 26 ile kadın liglerinin oyuna entegre edilmesi bekleniyor. Bu da serinin geleceği açısından kilometre taşı olarak görülüyor.

Football Manager (FM 26) ne zaman çıkacak? Menajerlik oyunu tutkunları merakla bekliyor - 3

FOOTBALL MANAGER 2026 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Football Manager 2026 oyunu çıkış tarihi belli oldu.

Futbolseverler merakla beklediği FM 26 4 Kasım 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

Buna ek olarak, oyun Nintendo Switch’te dijital olarak bir ay sonra, 4 Aralık 2025’te çıkış yapacak.

