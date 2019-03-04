Fortnite 8. sezon başladı! İşte yeni sürprizler

Fortnite’ın en sevilen Sınırlı Süreli Modlarından(SSM) biri olan 50’ye 50 V8.00 güncellemesiyle geri geldi. 50 kişilik iki takıma ayrılan oyuncular iki farklı otobüsle haritanın iki farklı bölgesine atlayacak ve kıran kırana bir hayatta kalma mücadelesine girişecek. Bu modda hem kaynak toplama hızı normalden %25 daha fazla olacak hem de sandıklar ve cephane kutuları daha sık ortaya çıkacak.