Fotoğraf renkli mi, siyah-beyaz mı? (Şaşırtıcı optik illüzyon)

1 Twitter'da paylaşılan bir fotoğraf birçok insanın gördüğünü yanlış yorumlamasına sebep oldu. İlk bakışta siyah-beyaz formatta çekilmiş gibi görünen bu poz aslında renkli.

2 Bir mağazada ağırlıklı olarak gri ve siyah tonlarında çocuk kıyafetlerinin bulunduğu bölümü gösteren bu fotoğraf görenlerde şaşkınlık yaratıyor. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafta oynandığını düşünse de bu görseli Twitter'da paylaşan Holly McKee yayınladığı videoyla fotoğrafta hiçbir düzenleme yapılmadığını ispat etti.

3 Bu görsel ise ilk bakışta renkli olarak algılansa da orijinalinde siyah-beyaz formda. Fotoğrafın üzerinde yapılan düzenleme beynimizin onu renkli olarak algılamasına sebep oluyor.

4 Bu komodini hangi renk görüyorsunuz? Sosyal medya kullanıcıları bu komodinin rengini seçmekte de ikiye ayrılmış durumda. Fotoğrafı görenlerin önemli bir bölümü komodinin beyaz ve pembe renklerde olduğunu savunsa da aslında mavi ve gri renkli bir komodinle karşı karşıyayız.

5 Pakistanlı bir Twitter kullanıcısı Muhammed Naeem tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada fenomen oldu. Birçok kişi görseli gece vakti kumsalda çekilmiş deniz ve yıldızların görüntüsü olarak yorumlarken işin aslı çok farklı çıktı. Görsel aslında bir arabanın hasar görmüş kapısının alt kısmıydı.

6 Fotoğrafta görünen bir duvar mı, yoksa gölet mi? Kanada'nın Britanya Kolumbiya bölgesinde çekilen bir fotoğraf internet kullanıcılarını ikiye böldü.Bir camın ardından çekilen fotoğraf kısa sürede viral oldu ve tartışmaları da beraberinde getirdi. Fotoğrafı çeken kişi ise tartışmalara son noktayı koydu ve bunun bir gölet olduğunu açıkladı. Ancak göletin bir kısmının önünde kirli bir beton duvar var ve bu da optik illüzyona sebep oluyor.

7 Sosyal medyada paylaşılan aynı sokağın iki fotoğrafı, kullanıcıların arasında bir anda çok popüler oldu. Kısa sürede, yaklaşık 1 milyon kez beğenilen gönderide, paylaşımı yapan kişi iki fotoğrafın aynı olup olmadığını internet kullanıcılarına sordu.

8 İlk başta aynı sokağın farklı açıdan çekimleri gibi duran fotoğrafların, birbirine tıpatıp aynı olduğu belirtildi.





9 Fotoğraflara dikkatlice bakıldığında kaldırım ve yol çizgilerinin de birbirine paralel olduğu görülüyor.

10 Fotoğraftaki yolun farklı yönlere gidiyormuş gibi görünmesinin nedeni “kafe duvarı” illüzyonu. Buna göre, insan beyni yollar görsellerin altında birleştiği için iki fotoğrafı bir bütün olarak algılıyor ve gerçekte paralel olan iki yolun farklı yöne gitmesi gerektiğini düşünüyor.

11 Kafe duvarı illüzyonu ilk defa İngiliz nöropsikoloji profesörü Richard Gregory tarafından 1979 yılında tanımlandı.