Fotoğraflanan ilk kara deliğin ismi belli oldu
ntv.com.tr
İlk defa fotoğraflanan kara deliğin adı belli oldu. Tarihi karede yer alan kara deliğe Hawaii dilinden bir isim verildi.
-
1İlk kez fotoğrafı çekilen kara deliğe, Hawaii dilinde "Derin, süslü karanlık oluşum" anlamına gelen "Powehi" adı verildi.
-
2Hawaii'de yayımlanan Star Advertiser gazetesinin haberine göre dünyanın farklı bölgelerindeki sekiz gözlemevi arasında bağlantı kurularak oluşturulan Event Horizon teleskop dizgesi tarafından fotoğraflanan kara deliğin isim babası Hawaiili dil profesörü Larry Kimura oldu.
-
3
İŞTE KARA DELİKTEN İLK FOTOĞRAF
EHT Direktörü Shep Doelman ise bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.
Söz konusu kare 'Proje EHT' isimli proje kapsamında gerçekleştirilebildi.
-
4
Fotoğrafta süper kütleli kara deliğin (supermassive black hole) çekim alanına giren ışığın bükülmeleri görülebiliyor.
Söz konusu kara deliğin Güneş'in kütlesinden 6.5 milyar kat daha büyük olduğu tespit edildi.
-
5
6 ŞEHİRDE AYNI ANDA AÇIKLANDI
Merakla beklenen açıklama Washington DC, Brüksel, Santiago, Şangay, Taipei ve Tokyo'da aynı anda toplantılar ile duyuruldu.
-
6
DÜNYA'DAN 53 MİLYON IŞIK YILI UZAKTA
Söz konusu fotoğraftaki kara delik 'galaxy M87'de (Messier 87) yer alıyor.
Başak (Virgo) Takımyıldızındaki M87 Galaksisi gezegenimizden 53 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.
-
7
520,000,000,000,000,000,000 KM UZAKLIKTAKara delik Dünya'dan 520 kentilyon kilometre (520,000,000,000,000,000,000 kilometre) uzaklıkta
-
8
TARİHİ EKİPTE BİR TÜRK
Kara deliğin görüntülenmesini sağlayan ekipte bir Türk bilim insanı da yer aldı. EHT Bilim Konseyi Üyesi ve Arizona Üniversitesi astronomi ve astrofizik profesörü Feryal Özel (43) Modelleme ve analiz Çalışma Grubu'nu yönetti. Görüntünün elde edilmesini sağlayan radyo teleskoplarını koordine eden iki profesörden biri.
Feryal Özel, "Bu tatlı anı yaşamak çok uzun zaman aldı" dedi.
-
9
İLK ADIM 2017'DE ATILMIŞTIBilim insanları 2017 yılında 'Proje EHT' isimli proje kapsamında galaksinin merkezi Sagittarius A*'da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı.
-
10
BİLİM TARİHİ "BU GÖRÜNTÜ ÖNCESİ VE SONRASI" OLARAK İKİYE AYRILACAK
Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Araştırma, Bilim ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi Carlos Moedas, kara delik görüntüsünün insanlık için büyük bir bilimsel buluş olduğunu söyledi.
Bilim tarihinin "bu görüntü öncesi ve sonrası" olarak ikiye ayrılacağını belirten Moedas, "Bu projeye katkı sağladığı için Avrupa'yla gurur duyuyorum." dedi.
-
11
Moedas, projenin kara deliklerin varlığı hakkında görsel kanıt sağladığını anlattı.
Hayallerin bilime ilham verdiğini ve kara deliklerin uzun zamandan beri insanlarda merak uyandırdığını vurgulayan Moedas, bilim insanlarının katkısı sayesinde kara deliklerin varlığının artık sadece teorik olmadığını vurguladı.
-
12
"İLK GÖRDÜĞÜNDE GÖZLERİM DOLDU"
National Science Foundation direktörü France Cordova söz konusu kareyi ilk gördüğü an neler yaşadığı sorulunda şunları söyledi:
“Fotoğrafı görünce gözlerim doldu. Bu tarihi bir başarı”
-
13
EİNSTEİN'IN TEORİSİNİ DESTEKLİYOR
Bilim insanları elde edilen bulguların Einstein'ın izâfiyet teorisini destekler nitelikte olduğunun altını çizdi.
söz konusu karenin çekilmesi Enstein'ın yirminci yüzyılın başında Genel Görelilik Kuramı bağlamında var olduğunu öne sürdüğü kara delikler konusunda yapılan ilk doğrudan gözlem olarak da tarihe geçmiş durumda.
-
14
İZAFİYET TEORİSİ NEDİR?Genel görelilik (izâfiyet) ya da göreliliğin genel kuramı, 1916 yılında Albert Einstein tarafından yayımlanan kütleçekimin geometrik kuramı, ve bugün modern fizikte kütle çekimi tanımladığı düşünülen kuramdır.
-
15
ALBERT EİNSTEİN KİMDİR?Albert Einstein, 14 Mart 1879 tarihinde Almanya'nın Ulm kentinde doğdu.
-
1620. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Einstein, görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştı.
-
17Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.
-
18
KARA DELİK NEDİR?
Kara delikler, çok küçük bir alanda çok büyük kütlenin sıkışması ile meydana geliyor.
Oluşan muazzam çekim alanı nedeniyle, ışık dahil her türlü maddi oluşumu ve ışığı yutuyor
-
19
HUBBLE'IN GÖZÜNDEN EVRENİN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan ve bugüne kadar yüzbinlerce fotoğraf çeken Hubble Uzay Teleskobu, yakaladığı her kareyle karanlık evreni insanlık biraz daha görünür kıldı.
-
20Yıldızlardan yayılan ışık, ışık hızıyla ilerliyor. Bu yüzden yıldızlara bakarken aslında geçmişe bakıyoruz.
-
21
HUBBLE 'YABAN ÖRDEĞİ'Nİ GÖRÜNTÜLEDİ
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), parlak yıldızlarının "V" biçimi göç eden yaban ördeklerini andırdığı için "Yaban Ördeği Yıldız Kümesi" olarak adlandırılan "Messier 11" yıldız öbeğinin Hubble tarafından çekilen fotoğraflarından derlenen bir kolaj imajı yayımladı.
Bilinen en zengin ve kompakt yıldız kümelerinden biri olan Messier 11'in yaklaşık 220 milyon yaşında olduğu ve 2 bin 900 yıldıza ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.
-
22İşte 1 yıl sonra görevi Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin gelişmiş kızılötesi merceklerle donattığı James Webb Uzay Teleskobu'na bırakacak olan Hubble'dan bizleri zamanda geriye götüren efsaneleşmiş görüntüler...
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43
-
44
-
45
-
46
-
47
-
48
-
49
-
50
-
51
-
52
-
53
-
54
-
55
-
56
-
57
-
58
-
59
-
60
-
61
-
62
-
63
-
64