Fotoğrafta ne görüyorsunuz? (Şaşırtıcı optik illüzyon)

Pakistanlı bir Twitter kullanıcısı Muhammed Naeem tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada fenomen oldu. Birçok kişi görseli gece vakti kumsalda çekilmiş deniz ve yıldızların görüntüsü olarak yorumlarken işin aslı çok farklı çıktı. Görsel aslında bir arabanın hasar görmüş kapısının alt kısmıydı.

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Fotoğrafta görünen bir duvar mı, yoksa gölet mi? Kanada'nın Britanya Kolumbiya bölgesinde çekilen bir fotoğraf internet kullanıcılarını ikiye böldü.Bir camın ardından çekilen fotoğraf kısa sürede viral oldu ve tartışmaları da beraberinde getirdi. Fotoğrafı çeken kişi ise tartışmalara son noktayı koydu ve bunun bir gölet olduğunu açıkladı. Ancak göletin bir kısmının önünde kirli bir beton duvar var ve bu da optik illüzyona sebep oluyor.