Fotoğrafta ne görüyorsunuz? (Şaşırtıcı optik illüzyon)
ntv.com.tr
İnternette paylaşılan bir görsel sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu. Bir twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf birçok kişinin gördüğünü yanlış yorumlamasına sebep oldu.
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1Pakistanlı bir Twitter kullanıcısı Muhammed Naeem tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada fenomen oldu. Birçok kişi görseli gece vakti kumsalda çekilmiş deniz ve yıldızların görüntüsü olarak yorumlarken işin aslı çok farklı çıktı. Görsel aslında bir arabanın hasar görmüş kapısının alt kısmıydı.
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2Fotoğrafta görünen bir duvar mı, yoksa gölet mi? Kanada'nın Britanya Kolumbiya bölgesinde çekilen bir fotoğraf internet kullanıcılarını ikiye böldü.Bir camın ardından çekilen fotoğraf kısa sürede viral oldu ve tartışmaları da beraberinde getirdi. Fotoğrafı çeken kişi ise tartışmalara son noktayı koydu ve bunun bir gölet olduğunu açıkladı. Ancak göletin bir kısmının önünde kirli bir beton duvar var ve bu da optik illüzyona sebep oluyor.
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Sosyal medyada paylaşılan aynı sokağın iki fotoğrafı, kullanıcıların arasında bir anda çok popüler oldu. Kısa sürede, yaklaşık 1 milyon kez beğenilen gönderide, paylaşımı yapan kişi iki fotoğrafın aynı olup olmadığını internet kullanıcılarına sordu.
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4İlk başta aynı sokağın farklı açıdan çekimleri gibi duran fotoğrafların, birbirine tıpatıp aynı olduğu belirtildi.
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5Fotoğraflara dikkatlice bakıldığında kaldırım ve yol çizgilerinin de birbirine paralel olduğu görülüyor.
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Fotoğraftaki yolun farklı yönlere gidiyormuş gibi görünmesinin nedeni “kafe duvarı” illüzyonu. Buna göre, insan beyni yollar görsellerin altında birleştiği için iki fotoğrafı bir bütün olarak algılıyor ve gerçekte paralel olan iki yolun farklı yöne gitmesi gerektiğini düşünüyor.
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Kafe duvarı illüzyonu ilk defa İngiliz nöropsikoloji profesörü Richard Gregory tarafından 1979 yılında tanımlandı.
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İllüzyon daha sonra grafik dizayn, sanat ve mimari alanında sıklıkla kullanıldıç Fotoğrafta Avustralya’nın Melbourne kentinde yer alan Port 1010 binası görülüyor.