"Galaksi Katili" kara delik: Aç bırakarak öldürüyor!

Gökbilimciler süper kütleli bir kara deliğin, kendisini barındıran galaksiyi "açlıktan öldürdüğünü" gözlemledi. James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilere göre kara deliklerin galaksilerde yıldız oluşumu için gerekli olan gazı yok ederek aç bıraktığı ortaya çıktı.

"Galaksi Katili" kara delik: Aç bırakarak öldürüyor! - 1

AÇ BIRAKIYOR

James Webb Uzay Teleskobu, "Galaksi Katili" kara delik keşfetti.

Gökbilimciler süper kütleli bir kara deliğin, ev sahibi galaksisini "aç bırakarak" öldürdüğünü gözlemledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

"Galaksi Katili" kara delik: Aç bırakarak öldürüyor! - 2

YENİ YILDIZLAR OLUŞTURAMAYACAK

Cambridge Üniversitesi öncülüğündeki uluslararası bir ekip, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak, Samanyolu Galaksisi ile aşağı yukarı aynı büyüklükteki bir galaksinin, kara deliğin gerekli yakıtı emmesi nedeniyle artık yeni yıldızlar oluşturamayacağını doğruladı.

"Galaksi Katili" kara delik: Aç bırakarak öldürüyor! - 3

Veriler, süper kütleli kara deliklerin galaksilerde yıldız oluşumu için gerekli olan gazı yok ederek, galaksileri adeta "öldürdüğünü" ortaya koydu.

"Galaksi Katili" kara delik: Aç bırakarak öldürüyor! - 4

"SÖNMÜŞ HALDEYDİ"

Büyük Patlama’dan iki milyar yıl sonrasında oluşan ve merkezinde süper kütleli bir kara deliğe sahip olan bu galaksi, "sönmüş" bir haldeydi, yani yeni yıldız oluşumu büyük ölçüde durmuştu.

"Galaksi Katili" kara delik: Aç bırakarak öldürüyor! - 5

"KARA DELİK İLE İLİŞKİLİ OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORDUK"

Kara deliğin, galaksiden yüksek hızda gaz fırlattığı ve bu durumun yeni yıldız oluşumunu durdurduğu keşfedildi.

Araştırma ekibinin ortak lideri Dr. Francesco D’Eugenio, "Önceki gözlemlerimize dayanarak, bu galaksinin yıldız oluşumunu durdurduğunu biliyorduk ve bunun kara delik ile ilişkili olduğunu tahmin ediyorduk. Ancak Webb’e kadar bu ilişkiyi netleştiremedik" dedi.

"Galaksi Katili" kara delik: Aç bırakarak öldürüyor! - 6

GÜNEŞ'İN 200 MİLYAR KATI

Bu galaksi, resmi adı GS-10578 olan ancak gözlemci bilim insanı Pablo’dan esinlenerek "Pablo’nun Galaksisi" olarak adlandırılan büyük bir galaksi.

Yaklaşık olarak Güneş'in 200 milyar katı kütleye sahip olan bu galaksideki yıldızların çoğu, 12,5 ile 11,5 milyar yıl önce oluşmuş.

"Galaksi Katili" kara delik: Aç bırakarak öldürüyor! - 7

BÜYÜK "ÖLÜ" GALAKSİ 

Çalışmanın diğer bir ortak yazarı Profesör Roberto Maiolino, "Evrenin bu kadar erken döneminde bu kadar büyük bir ‘ölü’ galaksi görmek ilginç. Yıldız oluşumunu durduran süreç hızlı gerçekleşmiş olmalı" dedi.

"Galaksi Katili" kara delik: Aç bırakarak öldürüyor! - 8

Webb Teleskobu ile yapılan gözlemler, galaksinin saniyede bin kilometre hızla büyük miktarda gaz dışarı attığını gösterdi.

Bu hız, gazın galaksinin kütle çekiminden kurtulmasını sağlıyor.

"Galaksi Katili" kara delik: Aç bırakarak öldürüyor! - 9

GEREKLİ GIDAYI KESİYOR

Ekip, kara deliğin galaksinin dışına büyük miktarda gaz fırlattığını ve bunun da yeni yıldızların oluşumunu engellediğini tespit etti.

D’Eugenio, "Bu galaksiyi öldüren kara delik. Galaksiye gerekli olan "gıdayı "keserek yıldız oluşumunu engelliyor." dedi.

"Galaksi Katili" kara delik: Aç bırakarak öldürüyor! - 10

KARA DELİKLERİN GALAKSİYE ETKiSİ

Bu yeni keşif, kara deliklerin galaksiler üzerindeki etkisini daha net bir şekilde ortaya koyarken, bilim dünyası kara deliklerin galaksilerde yıldız oluşumunu nasıl durdurduğunu anlamada bir adım daha ileriye gitmiş oldu.

Araştırmacılar, Atacama Büyük Milimetre/Milimetrealtı Dizisi (ALMA) ile yapacakları yeni gözlemlerin, galakside hala yıldız oluşumu için gerekli olan gazın gizlenip gizlenmediğini ve süper kütleli kara deliğin galaksi çevresinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu netleştirmesini bekliyor.

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