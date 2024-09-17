"Galaksi Katili" kara delik: Aç bırakarak öldürüyor!
Gökbilimciler süper kütleli bir kara deliğin, kendisini barındıran galaksiyi "açlıktan öldürdüğünü" gözlemledi. James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilere göre kara deliklerin galaksilerde yıldız oluşumu için gerekli olan gazı yok ederek aç bıraktığı ortaya çıktı.
AÇ BIRAKIYOR
James Webb Uzay Teleskobu, "Galaksi Katili" kara delik keşfetti.
Gökbilimciler süper kütleli bir kara deliğin, ev sahibi galaksisini "aç bırakarak" öldürdüğünü gözlemledi.