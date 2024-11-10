Galakside gizemli kayboluş: Bir yıldız başarısız Süpernova mı geçirdi?

Bilim insanları yaptıkları yeni araştırmada Andromeda Galaksisi’nde kaybolan bir yıldızın, süpernova patlaması olmadan kara deliğe dönüşen nadir bir "başarısız süpernova" örneği olabileceğini ortaya koydu. Bu gözlem, yıldızların son aşamalarında geçirdiği dönüşümlere dair yeni bir sınıfın varlığına işaret ederken, James Webb Uzay Teleskobu’nun bu gizemi çözmede kilit rol oynayabileceği belirtiliyor.

Galakside gizemli kayboluş: Bir yıldız başarısız Süpernova mı geçirdi? - 1

Bilim insanları, Andromeda Galaksisi’nde gözden kaybolan bir yıldızın, süpernova olmadan çökerek kara deliğe dönüşen nadir "başarısız süpernova" geçirmiş olabileceğini öne sürüyor.

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Galakside gizemli kayboluş: Bir yıldız başarısız Süpernova mı geçirdi? - 2

BAŞARISIZ SÜPERNOVA NEDİR?

Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda şiddetli bir patlama olan süpernova ile yok olurken, bu süreçte kara delik ya da nötron yıldızları doğar. Ancak bazı yıldızlar, bu patlamayı gerçekleştirmeden çökerek "başarısız süpernova" olarak adlandırılan bir olaya sebep olabilir.

Galakside gizemli kayboluş: Bir yıldız başarısız Süpernova mı geçirdi? - 3

PATLAMA KANITI BULUNMADI

Andromeda Galaksisi'ndeki M31-2014-DS1 adlı yıldız, 2016 yılından itibaren parlaklığını yitirmeye başlayarak 2023 yılında görünmez hale geldi. Çevresinde yeni oluşmuş bir toz bulutu olduğu gözlendi ancak patlamaya dair herhangi bir kanıt bulunmadı.

Galakside gizemli kayboluş: Bir yıldız başarısız Süpernova mı geçirdi? - 4

BAŞKA BİR YILDIZLA BENZERLİKLER TAŞIYOR

Araştırmacılar, bu yıldızın başarısız süpernova geçirdiği düşünülen N6946-BH1 adlı başka bir yıldızla dikkat çekici benzerlikler taşıdığını belirtiti.  Bu tür yıldızlar, büyük kütleli yıldızların patlamadan kara deliğe dönüşmesini açıklayan yeni bir sınıfı temsil ediyor olabilir.

Galakside gizemli kayboluş: Bir yıldız başarısız Süpernova mı geçirdi? - 5

Araştırmada yer almayan astrofizikçi Morgan Fraser, gözlemlerin başarısız süpernova ihtimalini desteklediğini ancak toz bulutlarının yıldızları örtebileceğini belirtti. Ayrıca yıldızdan düşük seviyede gelen kızılötesi ışık, iki yıldızın birleşmesi gibi başka bir açıklamaya da işaret edebilir.

Galakside gizemli kayboluş: Bir yıldız başarısız Süpernova mı geçirdi? - 6

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, başarısız süpernova iddiasının doğruluğunu araştırmada kritik bir rol oynayabilir. Bilim insanları ayrıca, oluşan kara deliğin izini sürmek için X-ışını gözlemlerini planlıyor.

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