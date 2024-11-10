Galakside gizemli kayboluş: Bir yıldız başarısız Süpernova mı geçirdi?

BAŞARISIZ SÜPERNOVA NEDİR?

Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda şiddetli bir patlama olan süpernova ile yok olurken, bu süreçte kara delik ya da nötron yıldızları doğar. Ancak bazı yıldızlar, bu patlamayı gerçekleştirmeden çökerek "başarısız süpernova" olarak adlandırılan bir olaya sebep olabilir.