Galakside gizemli kayboluş: Bir yıldız başarısız Süpernova mı geçirdi?
Bilim insanları yaptıkları yeni araştırmada Andromeda Galaksisi’nde kaybolan bir yıldızın, süpernova patlaması olmadan kara deliğe dönüşen nadir bir "başarısız süpernova" örneği olabileceğini ortaya koydu. Bu gözlem, yıldızların son aşamalarında geçirdiği dönüşümlere dair yeni bir sınıfın varlığına işaret ederken, James Webb Uzay Teleskobu’nun bu gizemi çözmede kilit rol oynayabileceği belirtiliyor.
Bilim insanları, Andromeda Galaksisi’nde gözden kaybolan bir yıldızın, süpernova olmadan çökerek kara deliğe dönüşen nadir "başarısız süpernova" geçirmiş olabileceğini öne sürüyor.