Galaxy A7 ne zaman Türkiye'de satışa sunulacak, fiyatı ne kadar? (Samsung'dan üç arka kameralı telefon)
Samsung, arka yüzünde iç kamerası bulunan yeni akıllı telefonu Galaxy A7'yi gün yüzüne çıkardı. Yeni telefonun kamerası dışında dikkat çeken pek çok özelliği bulunuyor. Peki Galaxy A7 ne zaman Türkiye'de satışa sunulacak? Fiyatı belli oldu mu?
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Samsung sonunda arka yüzünde üç kamerasıyla gelen yeni bir telefon duyurdu. Galaxy A7
Bu sene tanıtılan amiral gemisi Huawei P20 Pro, üç arka kamerayla gelmişti. Bu konuda bir ilke imza atan telefon, artık yalnız değil çünkü bugün tanıtılan Samsung Galaxy A7, üç arka kameralı, orta seviye bir telefon.
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2Samsung'un üç kameralı ilk telefonu olan Galaxy A7, 24MP otomatik odaklamalı, 8MP ultra geniş açılı (120 derece) sensör ve bokeh efekti için 5MP derinlik sensörüyle geliyor. Cihazın 24MP'lik kamerası, düşük aydınlatmalı ortamlarda dört pikseli bir araya getirerek daha çok ışık sağlıyor. "Sahne Optimizasyonu" ise nesnelerin dokuz kategoride sınıflandırılmasını, renk, kontrast ve parlaklığının buna göre ayarlanmasını sağlıyor.
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Cihazın diğer özellikleri arasında şunlar var:
Ekran: 6 inç FHD+ (1080x2220) Super AMOLED
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İşlemci: 2,2GHz sekiz çekirdekli
Bellek: 4GB RAM, 64 GB dahili depolama, 512GB'a kadar genişletilebilir depolama veya
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54GB RAM, 128GB depolama veya 6GB RAM ve 128GB depolama.
Pil: 3.300mAh
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İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
Bixby, Samsung Pay, NFC, Samsung Health gibi işlevlerle gelen Galaxy A7, önümüzdeki günlerde belirli Avrupa ve Asya ülkelerinde satış sunulacak. Firma, telefonu Ekim ayında Türkiye pazarında satışa sunacak.