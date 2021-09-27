Galaxy S22 Ultra'nın görselleri ve ayrıntıları sızdı

Samsung S serisine kalem tasarımını getirmişti. Bu da Galaxy Note serisinin seneye de üretilmeyeceği iddialarına neden olmuştu. Bu haber tazeliğini korurken Samsung S22 Ultra'ya ait fotoğraflar ve ayrıntılar sızdı.

ntv.com.tr 27.09.2021 - 12:36 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 12:42

Galaxy S22 Ultra'nın görselleri ve ayrıntıları sızdı - 1

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Note serisinin marka haklarını yenilememişti. Şirket ayrıca serinin bu yıl üretilmeyeceğini açıklamıştı. 

Ancak Samsung'un üst sınıf telefonu Galaxy S22 Ultra'ya ait sızıntılar Note serisinin seneye de üretilmeyeceğine işaret ediyor. 

Galaxy S22 Ultra'nın görselleri ve ayrıntıları sızdı - 2

Şimdiki S21 serisinde köklü değişiklikler yapan şirketin S22'de Note 20'dekine benzer bir tasarıma yönelmiş gibi duruyor. 

Dört tarafı da keskin köşeli telefon 6.8 inçlik kavisli bir ekrana sahip. 

Galaxy S22 Ultra'nın görselleri ve ayrıntıları sızdı - 3
Ekran olarak yüksek yenileme hızına sahip AMOLED bir panel tercih edilmiş gibi duruyor. Bilindiği gibi Apple, Samsung'dan aldığı 120 Hz'lik ekranları kullanıyor.
Galaxy S22 Ultra'nın görselleri ve ayrıntıları sızdı - 4
Bu 120 Hz adaptif olarak tasarlandı. Yani ihtiyacınız yoksa batarya tasarrufu için ekran yenileme hızı (Hertz) düşüyor.
Galaxy S22 Ultra'nın görselleri ve ayrıntıları sızdı - 5

Telefonun 163.2 x 77.9 boyutlarında ve 8.9 mm kalınlığında olması bekleniyor. 

Telefonda Snapdragon ve Exynos çipseti kullanılacak. Cihazın satıldığı bölgeye göre kullanılacak olan işlemci seti değişecek. 

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER