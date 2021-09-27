Galaxy S22 Ultra'nın görselleri ve ayrıntıları sızdı

ntv.com.tr 27.09.2021 - 12:36 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 12:42
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Note serisinin marka haklarını yenilememişti. Şirket ayrıca serinin bu yıl üretilmeyeceğini açıklamıştı.
Ancak Samsung'un üst sınıf telefonu Galaxy S22 Ultra'ya ait sızıntılar Note serisinin seneye de üretilmeyeceğine işaret ediyor.
Şimdiki S21 serisinde köklü değişiklikler yapan şirketin S22'de Note 20'dekine benzer bir tasarıma yönelmiş gibi duruyor.
Dört tarafı da keskin köşeli telefon 6.8 inçlik kavisli bir ekrana sahip.
Telefonun 163.2 x 77.9 boyutlarında ve 8.9 mm kalınlığında olması bekleniyor.
Telefonda Snapdragon ve Exynos çipseti kullanılacak. Cihazın satıldığı bölgeye göre kullanılacak olan işlemci seti değişecek.