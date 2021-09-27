Galaxy S22 Ultra'nın görselleri ve ayrıntıları sızdı

Ancak Samsung'un üst sınıf telefonu Galaxy S22 Ultra'ya ait sızıntılar Note serisinin seneye de üretilmeyeceğine işaret ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Note serisinin marka haklarını yenilememişti. Şirket ayrıca serinin bu yıl üretilmeyeceğini açıklamıştı.

Dört tarafı da keskin köşeli telefon 6.8 inçlik kavisli bir ekrana sahip.

Şimdiki S21 serisinde köklü değişiklikler yapan şirketin S22'de Note 20'dekine benzer bir tasarıma yönelmiş gibi duruyor.

Ekran olarak yüksek yenileme hızına sahip AMOLED bir panel tercih edilmiş gibi duruyor. Bilindiği gibi Apple, Samsung'dan aldığı 120 Hz'lik ekranları kullanıyor.

Bu 120 Hz adaptif olarak tasarlandı. Yani ihtiyacınız yoksa batarya tasarrufu için ekran yenileme hızı (Hertz) düşüyor.