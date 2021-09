Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G'nin mağazalardaki satışı başladı!

S PEN KATLANIR TELEFONLARA DA GELDİ Samsung Galaxy Z Fold3 7,6 inç ana ekrana sahip. Ayrıca telefon ekran altı kamerasıyla üretkenlikten performansa ve taşınabilir eğlenceye kadar her şeyi bir dokunuşla kullanıcının ayağına getiriyor.

Tasarımı sayesinde kullanıcılar; yapılacaklar listesini daha kolay tamamlarken yeni nesil oyunlar, içerik görüntüleme, görüntülü konuşma ya da ihtiyaçları olan her şey için daha çok zaman ayırabiliyor. Birden fazla işi aynı anda yapmayı seven günümüz kullanıcıları için ideal olan Galaxy Z Fold3, katlanabilir cihazlarda bir ilk olan S Pen desteği sayesinde de hareket halindeyken hızlı not almayı daha kolay hale getiriyor.