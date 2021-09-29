Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G'nin mağazalardaki satışı başladı!

Katlanabilir akıllı telefon pazarının öncüsü Samsung'un yeni modelleri Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G Türkiye'de resmen satışa sunuldu. Samsung S Pen teknolojisini katlanabilir telefonlara da getirdi. Telefon modelleriyle birlikte Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic ve Galaxy Buds Serisi'nin en hafif ve en küçük üyesi Galaxy Buds2 da raflardaki yerini alıyor. Ek takas desteği kampanyasıyla gelen telefonlarda farklı renk seçenekleri de var. Samsung'un satış sitesinden ve tüm yetkili satış noktalarında cihazları görmek ve satın almak mümkün. (İLANDIR)

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29.09.2021 - 15:57

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G, Türkiye pazarında resmen satışa sunuldu.



En son akıllı telefon teknolojilerini avuç içine sığdıran Samsung Electronics, akıllı telefonlarla birlikte diğer ürünlerin de Türkiye'de satışının başladığını duyurdu.



Katlanabilir telefonlara yönelik talep günden güne büyüyor. Bu nedenle yoğun talep gören yeni katlanabilir akıllı telefonlar artık tüm yetkili satış noktalarında kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Kullanıcılar satış mağazalarına giderek katlanabilir ekran teknolojisini deneyebilir, farklı renkleri canlı olarak görebilir.

EK TAKAS FIRSATI BULUNUYOR



Üstelik bu telefonları satın almak isteyenler Galaxy Z Fold3 5G için ek 1.000 TL'ye, Galaxy Z Flip3 5G için ise ek 500 TL'ye varan takas desteği fırsatından faydalanabilecek. Örneğin Galaxy Z Fold3 5G için takas yapmak istediğiniz eski cihazınızın değeri 5.000 TL ise Samsung ek 1.000 TL daha vererek bu cihazı 6.000 TL'ye alacak. Galaxy Z Fold3 5G'nin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dâhil 21.999, Galaxy Z Flip3 5G'nin fiyatı ise KDV dâhil 11.999 TL.

S PEN KATLANIR TELEFONLARA DA GELDİ



Samsung Galaxy Z Fold3 7,6 inç ana ekrana sahip. Ayrıca telefon ekran altı kamerasıyla üretkenlikten performansa ve taşınabilir eğlenceye kadar her şeyi bir dokunuşla kullanıcının ayağına getiriyor.

Tasarımı sayesinde kullanıcılar; yapılacaklar listesini daha kolay tamamlarken yeni nesil oyunlar, içerik görüntüleme, görüntülü konuşma ya da ihtiyaçları olan her şey için daha çok zaman ayırabiliyor. Birden fazla işi aynı anda yapmayı seven günümüz kullanıcıları için ideal olan Galaxy Z Fold3, katlanabilir cihazlarda bir ilk olan S Pen desteği sayesinde de hareket halindeyken hızlı not almayı daha kolay hale getiriyor.

Bir katlanabilir cihaz olmanın ötesine geçen Galaxy Z Flip3 5G ise tasarun ve fonksiyonu ideal bir dengede bir araya getiriyor. Kullanıcılar telefonun kapağını kaldırarak Z Flip3'ün stüdyo kalitesine sahip kamera özellikleri ve Esnek Modu sayesinde selfie çekebiliyor.



120Hz ekran kullanılan cihazda uyarlanabilir yenileme hızıyla fotoğraf paylaşmanın ve sosyal medyada gezinmenin keyfini çıkarabiliyor. Yeni Z Flip3 kullanıcıları Kapak Ekranı aracılığı ile ana kamerayı kullanarak stüdyo kalitesinde fotoğraf çekebiliyor, gelen aramaları eller serbest modda cevaplayabiliyor ve bildirimleri kolay bir şekilde görebiliyor.

SAMSUNG'UN DİĞER YENİ ÜRÜNLERİ DE ARTIK TÜRKİYE'DE

Katlanabilir akıllı telefon pazarının öncüsü Samsung bu cihazların yanı sıra Galaxy Z Fold için S Pen Fold modelleri, Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic ve Galaxy Buds Serisi'nin en hafif ve en küçük üyesi Galaxy Buds2 de raflardaki yerini aldı.



Kullanıcılar bu ürünleri de artık yetkili satış noktalarında görüp, satın alabilecek. Galaxy Buds2 kulaklığın tavsiye edilen KDV satış fiyatı 999 TL, Galaxy Watch4'un 2.199 TL ve Galaxy Watch4 Classic'in ise 2.799 TL.

S Pen Fold Edition ve S Pen Pro modelleri birinci sınıf tasarım özelliklerine ve Galaxy Z Fold3 ile mükemmel uyum sağlayan özel yüzey renklerine sahip. Yalnızca Z Fold3 ile eşleşen S Pen Fold Edition şirketin aktarımına göre mükemmel bir yazma deneyimi sunuyor.



Galaxy Buds Serisi'nin en hafif ve en küçük üyesi Buds2 sayesinde ise kullanıcılar artık kulaklarına daha rahat uyum sağlayan bir kulaklığı uzun saatler boyunca kullanabiliyor.

Türkiye'de satışa sunulan Galaxy Watch4 ve Watch4 Classic de uygulamalar arasında sorunsuz ve hızlı geçiş yapabilen güçlü yeni işlemci, daha berrak ve zengin görseller için daha yüksek çözünürlüğe sahip ekran, yeni ve geliştirilmiş donanım ve işletim sistemi (OS) ve uzun saatler yeten pil gücü kullanılarak baştan aşağı yeniden tasarlandı.



Kullanıcılar dilerlerse tüm bu ürünleri doğrudan Samsung Online Mağaza üzerinden de satın alabiliyor.