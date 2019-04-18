Galaxy Fold'un satışa çıkması için geri sayım
ntv.com.tr
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'u piyasaya sürmek için geri sayıma geçti. Ancak tam da bu esnada şirketin pek hoşuna gitmeyecek bir iddia ortaya atıldı.
-
1
Lansman sırasında Galaxy Fold'u görücüye çıkaran ancak lansmana katılan kimsenin cihaza dokunmasına izin vermeyen Samsung, "Galaxy Fold'da bir sorun mu var?" sorularının ortaya çıkmasına neden olmuştu.
-
2
ABD basınında yer alan haberlere göre, Samsung'un tanıttığı dünyanın ilk telefonu Galaxy Fold, bir iki günlük kullanım sonucunda bazı aksaklıklar yaşattı.
-
3
The Verge'den Dieter Bohn'un iddiasına göre, bir iki günlük denemenin ardından cihazın ekranında bozulmalar meydana geldi.
-
4
SAMSUNG GALAXY FOLD'UN ÖZELLİKLERİ NELER?
Galaxy Fold (Galaxy F) ismiyle satışa sunulan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor.
-
5
Cihaz 7nm işlemci ve 12GB RAM'e sahip. Arka yüzde üç kamera, iç tarafta iki, önde bir kamera var. Toplam altı kamera.
-
6
Ekran üçe bölünebiliyor. Örneğin YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.
-
7
Cihaz, Türkiye’de Yıldız Grisi, Kozmos Siyahı ve Astro Mavisi olarak adlandırılan 3 farklı renkte satışa sunulacak.
-
8Samsung ülkemizde gelecek ayın başında Galaxy Fold için ön siparişleri almaya başlayacak. Cihazın kullanıcılara teslimatlarının ise mayıs ayının sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.