Game of Thrones artık internete sızmayacak! (HBO'dan ilginç önlem)
ntv.com.tr
Geçtiğimiz sezonlarda senaryosu defalarca internete sızdırılan Game of Thrones için yapımcı şirket HBO ilginç bir önlem aldı.
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Fenomen dizi Game of Thrones'un (Taht Oyunları) sekizinci sezonunun çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
Geçmişte çalınan ve internete sızdırılan senaryolara ise ilginç bir çözüm üretildi.
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2Yapımcı şirketin sızıntıları engellemek için aldığı önlem dizide Jaime Lannister'ı canlandıran Nikolaj Coster-Waldau'nun açıklamaları ile ortaya çıktı
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Nikolaj Coster-Waldau konuyla ilgili şunları söyledi:
"Çok çok katı kurallar koyuyorlar. Özellikle bu sene çılgın bir hal aldı. Senaryoyu dijital olarak alıp sahneyi çekiyoruz. Sahne bittiği anda o sahneye dair senaryoda ne varsa yok ediliyor. Mission: Impossible gibi; kendini yok ediyor!"
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ÜNLÜ ASTROFİZİKÇİ GAME OF THRONES'U İNCELEDİ
Ancak görünen o ki Taht Oyunları için kafa yoran isimler arasında ünlü bir bilim insanı da var.
Modern Cosmos ile adından fazlasıyla söz ettiren astrofizikçi Neil deGrasse Game of Thrones'un bilimsel analizini yapmıştı.
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DİKKAT: Yazının ilerleyen kısımları son sezonu izlemeyen okurlarımız için spoiler değerinde bilgiler barındırmaktadır.
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White Walker'ların kontrolüne geçen Viserion’un buzların arasından zincirler ile çekilmesi uzun tartışmalara konu olmuştu.
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Bu konuyu ele alan Tyson’ın teorisine göre, zincirlerin nereden geldiğinden ziyade tartışılması gereken konu dondurucu soğukta suya girip çıkmasına rağmen zincirlerin nasıl bu şekilde işlediği oldu.
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Tyson’a göre dizideki ejderhalar, bilimsel açıdan gerçekçi görünüyorlar.
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Mavi ateşin, normal ejderha ateşinden 3 kat daha fazla sıcak olduğunun altını çizen Tyson, Viserion’un ateşten etkilenmeyen Daenerys’i yakabileceği görüşünde
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10Tabi bu iddianın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek için 1.5 sene beklememiz gerekecek.
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Peki yayınlandığı 2011'den beri milyonlarca kişiyi ekrana bağlayan Game of Thrones (Taht Oyunları) hakkında çoğu kişinin bilmediği detayları öğrenmeye hazır mısınız?
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İşte fenomen dizi hakkında az bilinen gerçekler...
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En az dizi kadar ilgi çeken giriş jeneriğinin süresini hiç merak etmiş miydiniz? Her bölümde ekrana gelen jenerik 108 saniye sürüyor.
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Ramsay Bolton karakterini canlandıran Iwan Rheron geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile ilk olarak Jon Snow karakteri için görüşmeye gittiğini itiraf etmişti.
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Dizi boyunca hiçbir karakter bölümlerin tamamında görünmedi.
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İlk 4 sezonda Hodor tam olarak 38 defa Hodor dedi.
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Theon Greyjoy karakterini canlandıran Alfie Allen, gerçek hayatta ünlü şarkıcı Lily Allen'ın kardeşi.
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Yazdığı karakterleri öldürme konusunda oldukça rahat davranan George R. R. Martin'in kitabından diziye uyarlanan seride bölüm başı 14.04 kişi öldürüldü.
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Sansa Stark karakterini canlandıran İngiliz oyuncu serideki kurdu evlat edindi.
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Dizinin en nefret edilen karakterlerinden biri olan Joffrey 5 defa tokat yedi.
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Serinin oyuncularından Natalie Dormer spoiler almamak için sadece senaryodaki kendi bölümlerini okuyor.
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İngiltere ve Galler'de sadece 2014 yılında 244 bebeğe Arya adı verildi. Görünen o ki popülaritesi bu sezon daha da artacağa benzeyen karakterin bu sayıyı artırması ise sürpriz olmayacak.
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Peki dizide en çok ekrana gelen karakterleri biliyor musunuz? İşte Westeros'un en popüler 3 karakteri...
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Tyrion Lannister
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Jon Snow
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Daenerys
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Fenomen dizinin bir bölümünün ortalama maliyeti 10 milyon dolar.
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Başka bir deyişle, her sezonunda 10 bölüm bulunan dizinin bir sezonunun ortalama maliyeti 100 milyon dolar.
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Game of Thrones izleyenlerin yüzde 58'i erkek, yüzde 42'si ise kadın.
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Khaleesi aslında bin ünvan Kraliçe anlamına gelen isim o kadar sevildi ki 2014'te ABD'de yeni doğan bebeklere verilen isimler sıralamasında ilk 1000'e girdi.
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Jon Snow'u hayata döndüren Carice van Houten geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada gönlündeki rolün Cersei Lannister olduğunu ve iş görüşmesine bu fikir ile gittiğini itiraf etmişti.