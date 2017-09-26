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Game of Thrones artık internete sızmayacak! (HBO'dan ilginç önlem)

ntv.com.tr

Geçtiğimiz sezonlarda senaryosu defalarca internete sızdırılan Game of Thrones için yapımcı şirket HBO ilginç bir önlem aldı.

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    Fenomen dizi Game of Thrones'un (Taht Oyunları) sekizinci sezonunun çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 

    Geçmişte çalınan ve internete sızdırılan senaryolara ise ilginç bir çözüm üretildi.

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    Yapımcı şirketin sızıntıları engellemek için aldığı önlem dizide Jaime Lannister'ı canlandıran Nikolaj Coster-Waldau'nun açıklamaları ile ortaya çıktı
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    Nikolaj Coster-Waldau konuyla ilgili şunları söyledi: 

    "Çok çok katı kurallar koyuyorlar. Özellikle bu sene çılgın bir hal aldı. Senaryoyu dijital olarak alıp sahneyi çekiyoruz. Sahne bittiği anda o sahneye dair senaryoda ne varsa yok ediliyor. Mission: Impossible gibi; kendini yok ediyor!"

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    ÜNLÜ ASTROFİZİKÇİ GAME OF THRONES'U İNCELEDİ

    ÜNLÜ ASTROFİZİKÇİ GAME OF THRONES'U İNCELEDİ

    Ancak görünen o ki Taht Oyunları için kafa yoran isimler arasında ünlü bir bilim insanı da var. 

    Modern Cosmos ile adından fazlasıyla söz ettiren astrofizikçi Neil deGrasse Game of Thrones'un bilimsel analizini yapmıştı. 

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    DİKKAT: Yazının ilerleyen kısımları son sezonu izlemeyen okurlarımız için spoiler değerinde bilgiler barındırmaktadır. 

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    White Walker'ların kontrolüne geçen Viserion’un buzların arasından zincirler ile çekilmesi uzun tartışmalara konu olmuştu. 

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    Bu konuyu ele alan Tyson’ın teorisine göre, zincirlerin nereden geldiğinden ziyade tartışılması gereken konu dondurucu soğukta suya girip çıkmasına rağmen zincirlerin nasıl bu şekilde işlediği oldu. 

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    Tyson’a göre dizideki ejderhalar, bilimsel açıdan gerçekçi görünüyorlar. 

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    Mavi ateşin, normal ejderha ateşinden 3 kat daha fazla sıcak olduğunun altını çizen Tyson, Viserion’un ateşten etkilenmeyen Daenerys’i yakabileceği görüşünde

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    Tabi bu iddianın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek için 1.5 sene beklememiz gerekecek.
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    Peki yayınlandığı 2011'den beri milyonlarca kişiyi ekrana bağlayan Game of Thrones (Taht Oyunları) hakkında çoğu kişinin bilmediği detayları öğrenmeye hazır mısınız? 

     
     

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    İşte fenomen dizi hakkında az bilinen gerçekler... 

     
     

     
     

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    En az dizi kadar ilgi çeken giriş jeneriğinin süresini hiç merak etmiş miydiniz? Her bölümde ekrana gelen jenerik 108 saniye sürüyor. 

     
     

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    Ramsay Bolton karakterini canlandıran Iwan Rheron geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile ilk olarak Jon Snow karakteri için görüşmeye gittiğini itiraf etmişti. 

     
     

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    Dizi boyunca hiçbir karakter bölümlerin tamamında görünmedi. 

     
     

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    İlk 4 sezonda Hodor tam olarak 38 defa Hodor dedi. 

     
     

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    Theon Greyjoy karakterini canlandıran Alfie Allen, gerçek hayatta ünlü şarkıcı Lily Allen'ın kardeşi. 

     
     

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    Yazdığı karakterleri öldürme konusunda oldukça rahat davranan George R. R. Martin'in kitabından diziye uyarlanan seride bölüm başı 14.04 kişi öldürüldü. 

     
     

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    Sansa Stark karakterini canlandıran İngiliz oyuncu serideki kurdu evlat edindi. 

     
     

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    Dizinin en nefret edilen karakterlerinden biri olan Joffrey 5 defa tokat yedi. 

     
     

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    Serinin oyuncularından Natalie Dormer spoiler almamak için sadece senaryodaki kendi bölümlerini okuyor. 

     
     

     

     

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    İngiltere ve Galler'de sadece 2014 yılında 244 bebeğe Arya adı verildi. Görünen o ki popülaritesi bu sezon daha da artacağa benzeyen karakterin bu sayıyı artırması ise sürpriz olmayacak. 

  • 23

    Peki dizide en çok ekrana gelen karakterleri biliyor musunuz? İşte Westeros'un en popüler 3 karakteri... 

     
     

  • 24

    Tyrion Lannister 

  • 25

    Jon Snow 

     
     

  • 26

    Daenerys 

     
     

  • 27

    Fenomen dizinin bir bölümünün ortalama maliyeti 10 milyon dolar. 

     
     

     

     

  • 28

    Başka bir deyişle, her sezonunda 10 bölüm bulunan dizinin bir sezonunun ortalama maliyeti 100 milyon dolar. 

  • 29

    Game of Thrones izleyenlerin yüzde 58'i erkek, yüzde 42'si ise kadın. 

     
     

  • 30

    Khaleesi aslında bin ünvan Kraliçe anlamına gelen isim o kadar sevildi ki 2014'te ABD'de yeni doğan bebeklere verilen isimler sıralamasında ilk 1000'e girdi. 

     
     

     

     

     

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    Jon Snow'u hayata döndüren Carice van Houten geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada gönlündeki rolün Cersei Lannister olduğunu ve iş görüşmesine bu fikir ile gittiğini itiraf etmişti. 

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