Game of Thrones'un final bölümü Türkiye'de ne kadar izlendi?
ntv.com.tr
Pazartesi günü yayınlanan final bölümüyle izleyicilerine veda edeb Game of Thrones'un (Taht Oyunları), final sezonunun Türkiye'de ne kadar izlendiği belli oldu.
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‘Game of Thrones’un 8. sezonu izlenme rekorlarını alt üst etti.
Bir önceki sezonu Digiturk’ün internet tabanlı uygulamaları üzerinden yaklaşık 400 bin saat izlenen efsane yapımın final sezonu, yüzde 173’lük artışla 1 milyon 91 bin saatlik izlenme rakamına ulaştı ve erişilmesi güç bir rekora imza attı.
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Dizinin final bölümünü ise Digiturk’ün internet tabanlı uygulamaları üzerinden 255 bin, televizyon üzerinden ise 80 bin Digiturk üyesi izledi.
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3Digiturk'ün dizi paketi üye sayısı, efsane yapımın final sezonununun etkisiyle yüzde 14 arttı.
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KIZGIN GAME OF THRONES SEYİRCİLERİNDEN İLGİNÇ KAMPANYAFenomen dizi Game of Thrones’un final sezonunda hayal kırıklığına uğrayan izleyiciler çareyi online imza kapmanyası başlatmakta buldu.
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Game of Thrones'un final sezonunun baştan çekilmesi için internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı.
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Yakın zamanda internet üzerinden başlayan bu imza kampanyasına büyük bir ilgi var. Change.org’da başlatılan kampanyada 1 milyon imzayı aştı.
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İnternet üzerinden Kampanyayı başlatanlar
“David Benioff ve D.B. Weiss, sırtlarını dayayacakları bir kaynak materyal (örneğin kitaplar) olmadığında yetersiz yazarlar olduklarını ispatladılar.Bu dizi anlamlı bir final sezonunu hak ediyor. Beklentilerimi boşa çıkart ve bunu gerçekleştir, HBO!” ifadesini kullandılar.
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GAME OF THRONES SEYİRCİLERİ İNTİKAMLARINI GOOGLE İLE ALDI
ABD’li yazar George RR Martin‘in romanından ekrana uyarlanan ve son dönemin en popüler yapımlarından birisi olan Game of Thrones (Taht Oyunları) için final heyecanı sürüyor.
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Önümüzdeki hafta yayınlanacak son bölümü ile izleyiciye veda edecek olan seri bir süredir özellikle sosyal medyada kıyasıya eleştiriliyordu.
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Özellikle final sezonundan umduğunu bulamayan serinin hayranları dizinin yazar ikilisi D.B. Weiss ve David Benioff’u eleştiri yağmuruna tutuyordu.
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Final sezonunda hayal kırıklığına uğrayan bir grup izleyici tabiri caizse intikamlarını serinin senaristlerini Google’da pek de istemeyecekleri bir şekilde birinci sıraya çıkartarak aldı.
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12Reddit isimli sitede organize olan bir grup, ikilinin fotoğraflarını “kötü yazar” anahtar kelimesi yüzlerce defa internete yükledi ve bu sayede Google’da bu aramada ilk çıkan kişilerden birisi olmalarını sağladı.
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GAME OF THRONES SEVİYORSANIZ MUTLAKA OYNAMANIZ GEREKEN 10 OYUN
Taht Oyunları önümüzdeki hafta ekranlara veda ediyor. İşte Game OfThronesseviyorsanız mutlaka oynamanız gereken 10 video oyunu...
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The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition
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15
The Witcher 3
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16
Game of Thrones - A Telltale Games Series
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17
Crusader Kings 2
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18
Banner Saga
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19
Tyranny
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20
Dragon Age Inquisition
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21
Suikoden 2
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22
Reigns
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23
Drakengard series