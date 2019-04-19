Game of Thrones'un yeni sezonunu izlemenin adresi korsan oldu!

1 Son dönemin en popüler yapımlarından birisi olan Game of Thrones için final heyecanı başladı. Dizinin final sezonun ilk bölümü Pazartesi günü yayınlandı.

2 Ancak görünen o ki internetten korsan olarak indirilen diziler arasında birincilik yine Game of Thrones'a ait olacak. Zira gelen raporlara göre, Game of Thrones'un 8'inci sezon birinci bölümü yaklaşık 55 milyon kişi tarafından korsan yollarla izlendi.

3 Küresel olarak korsan hareketini inceleyen MUSO adlı kuruluş, dizinin ilk bölümünün 54,261,910 defa korsan olarak izlendiğini açıkladı.

4 Fenomen dizinin yapımcı şirketi HBO’dan gelen verilere göre ise sezonun açılış bölümünü yasal yollardan izleyen kişi sayısı 17,4 milyonda kaldı. Yani korsan izleyicinin sadece 3'te 1'i.

5 DEMİR TAHT'A KİM OTURACAK? Münih Teknik Üniversitesi Enformatik öğrencileri bir algoritma geliştirerek Game of Thrones adlı dizide uğruna mücadele verilen Demir Taht’a kimin oturacağını tahmin etti.

6 Münih Teknik Üniversitesi Enformatik öğrencileri finali tüm dünyada merakla beklenen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde hangi karakterin zafere ulaşacağını tahmin eden bir algoritma geliştirdi.

7 Algoritmaya göre Demir Taht'a oturan isim "Targaryen Hanesi'nden İsminin Birincisi, Büyük Çöl Deniz'in Khaleesi'si, Ejderhaların Annesi, Zincir Kıran Daenerys Fırtınadoğan" olacak.

8 Öğrenciler algoritmayı kült serideki ölüm vakalarını temel alarak geliştirdi. Buna göre sekizinci ve son sezon öncesinde Danenerys'in hayatta kalma şansı yüzde 99. Lannister Hanesi'nden Tyrion Lannister'ın hayatta kalma şansı ise yüzde 97 olarak ölçüldü.

9 Dizinin en sevilen karakterlerinden "Kuzey'deki Kral” Jon Snow'un ölme ihtimali ise yüzde 12 olarak kaydedildi. Stark Hanesi'nin büyük kızı Sansa Stark'ın ise final sezonda ölme ihtimali yüzde 73 olarak kaydedildi.

10 Üniversite bünyesinde bir programlama dersi alan öğrenciler internet üzerinde Game Thrones ile ilgili verileri toplayıp işleyen bir uygulama geliştirdi.

11 Bu şekilde dizideki karakterlerden bir sonraki ölen karakterin hangisinin olacağı tespit edilmeye çalışılıyor.

12 İki yıl önce öğrenciler altıncı sezondaki ölüm vakalarını önceden tahmin etmişti. Öğrenciler o dönem karakterin çevresinde bulunanlardan kaç kişinin ölmüş olduğunun tahminde önemli rol oynadığını ifade etmişti.

13 Risk faktörleri arasında cinsiyet de etkili. Game of Thrones evreninde erkekler kadınlara göre daha riskli bir hayat sürdürüyor.

14 Geliştirilen algoritma 2016'da altıncı sezonun başında Jon Snow’un yeniden dirileceğini başarılı bir biçimde tahmin etmiş ancak Daenerys Targaryen’in öleceği tahmininde yanılmıştı.