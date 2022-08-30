Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi

Dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan Gamescom 2022, corona virüs pandemisinin ardından Almanya'nın Köln şehrindeki Koelnmesse sergi merkezinde ilk kez kapılarını açtı. Etkinliğe 53 ülken 250 binden fazla ziyaretçi katıldı. Bununla birlikte Gamescom 2022’de teknoloji dünyasındaki yenilikler tanıtıldı ve yılın en iyi oyunları seçildi.

İşte Gamescom 2022'den dikkat çeken detaylar yılın en beğenilen oyunları...

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 30.08.2022 - 11:05 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 11:31

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 1

Gamescom 2022, 24 Ağustos’ta ’nın Köln kentinde başladı.

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 2

28 Ağustos’ta sona eren dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan etkinliğin organizatörleri  yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını açıkladı.

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 3

Yapılan bir basın açıklamasına göre Gamescom 2022'ye  53 ülkeden yaklaşık 1 100 oyuncu ve 25 binin üzerinde ticari ziyaretçi katıldı.

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 4

Tüm etkinlik dünya çapında 130 milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve Açılış Gecesi Canlı gösterisi 12 milyon izlenmeye ulaştı.

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 5

Organizatörler, bir sonraki etkinlik olan Gamescom 2023’ün gelecek yıl  23-27 Ağustos tarihleri ​​arasında gerçekleşeceğini belirterek, “Bir sonraki Gamescom'u şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz. Tarihi not edin” açıklamasında bulundu.

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 6

Diğer taraftan Gmescom 2022'de bir jüri tarafından yılın en iyi oyunları da seçildi.

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 7

EN İYİ AİLE OYUNLARI

-Fly to the finish, Daedalic Entertainment

-Ikonei Island: An Earthlock Adventure, Snowcastle Games

-Paper Trail, New Fashioned Games

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 8

EN İYİ AKSİYON OYUNLARI

-Metal: Hellsinger, Funcom

-System shock, Plaion

-Warhammer 40,000: Darktide, Fatshark

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 9

EN İYİ MACERA OYUNLARI

-Lies of P, Neowiz

-Outcast 2 – A New Beginning, THQ Nordic

-The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 10

EN İYİ ROL YAPMA OYUNLARI

-Dredge, Black Salt Games

-Lies from P, Neowizo

-Sunday Gold, Team17 Digital

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 11

EN İYİ ÇOK OYUNCULU OYUNLAR

-Goat Simulator 3, Plaio

-The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco Entertainment

-Warhammer 40,000: Darktide, Fatshark

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 12

EN İYİ INDIE OYUNLAR

-Inkulinati, Daedalic Entertainment

-Paper Trail, New Fashioned Games

-Sunday Gold, Team17 Digital

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 13

EN İYİ ORİJİNAL OYUNLAR

-Inkulinati, Daedalic EntertainmenT

-Metal: Hellsinger, Funcom

-Pentiment, Microsoft

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 14

EN İYİ SPOR VE YARIŞ OYUNLARI

-AEW: Fight Forever, THQ Nordic

-GOAL! The club manager, Toplitz Productions

-Ultimechs, resolution games

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 15

EN İYİ STRATEJİ OYUNLARI

-Age Of Darkness, Team17 Digital

-Autopsy Simulator, Team17 Digital

-IXION, Kalypso Media

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 16

EN ÇOK ARANAN XBOX OYUNLARI

-The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco EntertainmenT

-The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games

-Metal: Hellsinger, Funcom

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 17

EN ÇOK ARANAN NİNTENTO SWITCH OYUNLARI

-Airhead, Handy Games

-Edge of Sanity, Vixa Games

-Tin Hearts, Wired Productions

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 18

EN ÇOK ARANAN PC OYUNLARI

-Metal: Hellsinger, Funcom

-System shock, Plaion

-Warhammer 40,000: Darktide, Fatshark

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 19

EN ÇOK ARANAN PLAYSTATION OYUNLARI

-Lies from P, Neowizo

-One Piece Odyssey, Bandai Namco Entertainment

-The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco Entertainment

Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 20
Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi - 21

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