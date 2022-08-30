Gamescom 2022 sona erdi: Yılın en iyi oyunları seçildi

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 30.08.2022 - 11:05 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 11:31
Gamescom 2022, 24 Ağustos’ta Almanya’nın Köln kentinde başladı.
28 Ağustos’ta sona eren dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan etkinliğin organizatörleri yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını açıkladı.
Yapılan bir basın açıklamasına göre Gamescom 2022'ye 53 ülkeden yaklaşık 1 100 oyuncu ve 25 binin üzerinde ticari ziyaretçi katıldı.
Tüm etkinlik dünya çapında 130 milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve Açılış Gecesi Canlı gösterisi 12 milyon izlenmeye ulaştı.
Organizatörler, bir sonraki etkinlik olan Gamescom 2023’ün gelecek yıl 23-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirterek, “Bir sonraki Gamescom'u şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz. Tarihi not edin” açıklamasında bulundu.
Diğer taraftan Gmescom 2022'de bir jüri tarafından yılın en iyi oyunları da seçildi.
-Fly to the finish, Daedalic Entertainment
-Ikonei Island: An Earthlock Adventure, Snowcastle Games
-Paper Trail, New Fashioned Games
-Metal: Hellsinger, Funcom
-System shock, Plaion
-Warhammer 40,000: Darktide, Fatshark
-Lies of P, Neowiz
-Outcast 2 – A New Beginning, THQ Nordic
-The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games
-Dredge, Black Salt Games
-Lies from P, Neowizo
-Sunday Gold, Team17 Digital
-Goat Simulator 3, Plaio
-The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco Entertainment
-Warhammer 40,000: Darktide, Fatshark
-Inkulinati, Daedalic Entertainment
-Paper Trail, New Fashioned Games
-Sunday Gold, Team17 Digital
-Inkulinati, Daedalic EntertainmenT
-Metal: Hellsinger, Funcom
-Pentiment, Microsoft
-AEW: Fight Forever, THQ Nordic
-GOAL! The club manager, Toplitz Productions
-Ultimechs, resolution games
-Age Of Darkness, Team17 Digital
-Autopsy Simulator, Team17 Digital
-IXION, Kalypso Media
-The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco EntertainmenT
-The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games
-Metal: Hellsinger, Funcom
-Airhead, Handy Games
-Edge of Sanity, Vixa Games
-Tin Hearts, Wired Productions
-Metal: Hellsinger, Funcom
-System shock, Plaion
-Warhammer 40,000: Darktide, Fatshark
-Lies from P, Neowizo
-One Piece Odyssey, Bandai Namco Entertainment
-The Dark Pictures: The Devil in Me, Bandai Namco Entertainment