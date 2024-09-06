Gece dışarı çıkmayın! Özellikle gençlerde alzheimer riskini artırıyor
ABD'de Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'nin yeni araştırması, gece parlak dış ışıklara maruz kalmanın, özellikle gençlerde Alzheimer hastalığı riskini diğer faktörlerden daha fazla artırabileceğini ortaya koydu.
Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yapılan yeni bir araştırma, gece parlak dış ışıklara maruz kalmanın, özellikle gençlerde Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Çalışmada, gece ışık kirliliğinin, diğer risk faktörlerinden daha fazla etkili olabileceği belirtildi.