Gece dışarı çıkmayın! Özellikle gençlerde alzheimer riskini artırıyor

GENÇLERDE DAHA YÜKSEK

Yaşlılarda Alzheimer hastalığının risk faktörlerinin ışık kirliliği ile daha güçlü bir bağlantısı olduğu belirlendi. Ancak, 65 yaş altındaki bireylerde, gece ışık yoğunluğunun Alzheimer hastalığı riski ile daha fazla ilişkili olduğu gözlemlendi.

Yaşlılarda ise diyabet, yüksek tansiyon ve felç gibi diğer risk faktörlerinin öne çıktığı saptandı.