Gece fotoğrafçılığına dair bilmeniz gereken 6 ipucu: Vivo V29 kuralları yeniden tanımlıyor
vivo, amiral gemisi telefonları gölgede bırakan V29 modeli ile gece fotoğrafçılığının kurallarını yeniden tanımlıyor. Akıllı telefonlarla gece fotoğraf çekmek, özellikle ışık sorunu sebebiyle son yıllara kadar oldukça zordu. Düşük ışık nedeniyle çok net ve hatta belli olmayan görüntüler elde ediliyor, gece ay ve yıldızları belirgin bir şekilde yakalamak neredeyse imkânsız olabiliyordu. Oysa akıllı telefon kameralarında yaşanan teknolojik gelişmelerle günümüzde karanlıkta ve düşük ışıkta da telefonunuzla en güzel kareleri yakalamak mümkün. Karanlıkta ve gece en güzel fotoğrafları çekmek isteyenler bazı pratik ipuçlarına dikkat etmeli:
· Gece modu ya da küçük ayarlamalarla başlayın: Akıllı telefonunuzla gece çekeceğiniz fotoğrafların güzel çıkması için telefon kameralarında bulunan gece modu özelliğini kullanabilirsiniz. Ya da diyaframı açabilir, enstantane hızını yavaşlatabilir veya tıpkı fotoğraf makinelerinde olduğu gibi ISO ayarıyla oynayabilirsiniz. Görüntü kalitesini artırmak için sensörün ışığını artırarak daha iyi fotoğraflar elde edebilirsiniz.
· Doğru ışığı bulmak veya ışığı artırmak: Gece çekimlerinde fotoğrafını çekeceğiniz nesnenin üzerinde yeterli ışık olduğundan emin olmanız gerekir. Bunun için telefonunuzda bulunan LED ışık ayarlarını düzenleyebilir ya da ışığın doğrudan görüntüye gelmemesini sağlayabilirsiniz. Bazen sadece fotoğrafını çekeceğiniz nesnenin üzerindeki ışığı ayarlamak yeterli olabilir. Bunun için flaş veya dolgu ışığından yararlanabilir ya da duruma göre nesnenizin sokak lambası, otomobil farı gibi bir ışık kaynağına biraz daha yaklaşmasını isteyebilirsiniz. Pocket Spotlight ve Smartphone Ring Light gibi mobil aksesuarlardan, bu gibi cihazlara sahip değilseniz el feneri gibi küçük ve kolay taşınabilir portatif ışık kaynaklarından yararlanabilirsiniz.