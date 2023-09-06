Gece fotoğrafçılığına dair bilmeniz gereken 6 ipucu: Vivo V29 kuralları yeniden tanımlıyor

vivo, amiral gemisi telefonları gölgede bırakan V29 modeli ile gece fotoğrafçılığının kurallarını yeniden tanımlıyor. Akıllı telefonlarla gece fotoğraf çekmek, özellikle ışık sorunu sebebiyle son yıllara kadar oldukça zordu. Düşük ışık nedeniyle çok net ve hatta belli olmayan görüntüler elde ediliyor, gece ay ve yıldızları belirgin bir şekilde yakalamak neredeyse imkânsız olabiliyordu. Oysa akıllı telefon kameralarında yaşanan teknolojik gelişmelerle günümüzde karanlıkta ve düşük ışıkta da telefonunuzla en güzel kareleri yakalamak mümkün. Karanlıkta ve gece en güzel fotoğrafları çekmek isteyenler bazı pratik ipuçlarına dikkat etmeli:

Gece fotoğrafçılığına dair bilmeniz gereken 6 ipucu: Vivo V29 kuralları yeniden tanımlıyor - 1

· Gece modu ya da küçük ayarlamalarla başlayın: Akıllı telefonunuzla gece çekeceğiniz fotoğrafların güzel çıkması için telefon kameralarında bulunan gece modu özelliğini kullanabilirsiniz. Ya da diyaframı açabilir, enstantane hızını yavaşlatabilir veya tıpkı fotoğraf makinelerinde olduğu gibi ISO ayarıyla oynayabilirsiniz. Görüntü kalitesini artırmak için sensörün ışığını artırarak daha iyi fotoğraflar elde edebilirsiniz.

· Doğru ışığı bulmak veya ışığı artırmak: Gece çekimlerinde fotoğrafını çekeceğiniz nesnenin üzerinde yeterli ışık olduğundan emin olmanız gerekir. Bunun için telefonunuzda bulunan LED ışık ayarlarını düzenleyebilir ya da ışığın doğrudan görüntüye gelmemesini sağlayabilirsiniz. Bazen sadece fotoğrafını çekeceğiniz nesnenin üzerindeki ışığı ayarlamak yeterli olabilir. Bunun için flaş veya dolgu ışığından yararlanabilir ya da duruma göre nesnenizin sokak lambası, otomobil farı gibi bir ışık kaynağına biraz daha yaklaşmasını isteyebilirsiniz. Pocket Spotlight ve Smartphone Ring Light gibi mobil aksesuarlardan, bu gibi cihazlara sahip değilseniz el feneri gibi küçük ve kolay taşınabilir portatif ışık kaynaklarından yararlanabilirsiniz.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Gece fotoğrafçılığına dair bilmeniz gereken 6 ipucu: Vivo V29 kuralları yeniden tanımlıyor - 2

· Uzun pozlama: Telefonunuzun “Pro” modunu ya da manuel modu kullanarak pozlama süresini artırabilirsiniz. 30 saniye olan uzun pozlama süresince kamerayı oynatmamanız gerekir.

· Destek aksesuarlar ile keskinlik sağlayın: Gece fotoğrafçılığı için ışık ve hareketi sınırlamak son derece önemlidir. Daha uzun pozlama ve daha geniş diyaframdan dolayı nesnenize net bir şekilde odaklanmak zor olabilir. Bir insanın fotoğrafını çekiyorsanız ondan hareket etmemesini isteyebilirsiniz. Fakat nesneniz sabit kalsa da kameranın titremesi de fotoğraftaki netliğin azalmasına sebep olabilir. Bu durum gece ya da karanlıkta daha büyük sıkıntı yaratır. Bu sorunu çözmek için tripod kullanarak kamerayı sabit tutabilirsiniz. Gece gökyüzü fotoğrafçılığı için de deklanşörü uzaktan kontrol etmek için bir kablo kullanarak fotoğraf makinesine dokunmadan istediğiniz fotoğrafı çekebilirsiniz.

Gece fotoğrafçılığına dair bilmeniz gereken 6 ipucu: Vivo V29 kuralları yeniden tanımlıyor - 3

· Fotoğraf uygulamaları ile harikalar yaratmak: Profesyonel kalitede fotoğraflar için bazı fotoğraf düzenleme uygulamalarından da yararlanabilirsiniz. Fotoğrafı çektikten sonra fotoğraf uygulamaları arasından siyah beyaz filtre uygulayarak fotoğrafın gren sayısını istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz. Uygulamalar ile şık, kontrast, gölge gibi ayarlarla oynayarak fotoğrafınızı aydınlatabilir, böylece istediğiniz görüntüyü elde edebilirsiniz.

vivo’nun ülkemizde kullanıcılara sunduğu V29 modeli, akıllı telefona entegre edilmiş stüdyo düzeyinde fotoğrafçılık yetenekleri ile gece ve karanlık ortamlarda fotoğraf çekimlerinde bu püf noktalara ihtiyaç bile duymadan çekimler yapmanıza olanak veriyor. V29, gelişmiş 50 MP OIS Ultra Algılama Kamerası ile olağanüstü gece görüntü kalitesi sunuyor. Pozlamayı genişletip ışık girişini artırarak son derece istikrarlı görüntülerin yakalanmasını sağlayarak fotoğraf ve videolarda düşük ışık koşullarında bile üstün görüntü kalitesi ve tatmin edici sonuçlar elde etmenize olanak veriyor. Telefon kullanıcıların gece gökyüzünün en güzel anlarını ve ayın en parlak görüntülerini yakalamalarına yardımcı olan Süper Ay Modu ve romantik yaz gecelerinde samanyolunu yakalayıp fotoğraflamalarını sağlayan Astro modu ile de gökyüzü izleme ve fotoğraflama deneyimini geliştiriyor.

Gece fotoğrafçılığına dair bilmeniz gereken 6 ipucu: Vivo V29 kuralları yeniden tanımlıyor - 4

GECELERİ “STAR IŞIĞI” İLE AYDINLANIN

Özellikle stüdyo portresi konusunda iddialı V29, standart bir flaştan dokuz kat daha fazla ama profesyonel stüdyolardakilere benzer yumuşak bir ışık sağlayan “Star Işığı” (Aura Light) ile de gece ve karanlık ortamda birbirinden güzel ve etkileyici portreleri çekmenize yardımcı oluyor. “Star Işığı” üç boyutlu aydınlatma efekti yaratıyor. Böylece fotoğrafı çekilen kişinin yüzündeki gölgeler ve bulunduğu ortamdaki karanlık alanlar ortadan kalkıyor. Kameranın değişen renk sıcaklıklarına uyum sağlamasına olanak tanıyan Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı da kullanıcıların loş ortamlardaki nesneleri aydınlatıp özelliklerini belirgin hale getirmelerinde Star Işığı’na destek oluyor. V29’un Star Işığı’nın karanlıkta mükemmel fotoğraf performansını bazı yenilikçi teknolojiler sağlıyor:

· Ayarlanabilir renk sıcaklığına sahip 4 LED'li ışık kaynağı: Geleneksel LED dolgu ışıklarının yalnızca sabit bir renk sıcaklığına sahip olması ışığın değişen ortamlara uyum sağlamasını zorlaştırır. Vivo, bu sorunu çözmek için V29’da farklı renk sıcaklıklarına sahip LED'ler sunarak ışık kaynağı sistemini tamamen yeniledi. Yeni 4 LED'li ışık kaynağı sistemi, Star Işığı için eşit aydınlatma elde etmek üzere dairenin ortasına yerleştirilmiş olan 2 soğuk ve 2 sıcak LED içeriyor. Bu 4 adet LED sayesinde ışık Star Işığı’nın her yerine eşit olarak dağıtılıyor ve tutarlı renk sıcaklığı ve parlaklığı sağlanıyor. Her LED'in gücü, 23 renk sıcaklığı seviyesi arasında otomatik ayarlama sağlamak için kontrol edilirken, vivo ayrıca kademesiz renk sıcaklığı ayarı elde etmeyi de başararak renk sıcaklığı seviyeleri arasında sorunsuz bir geçiş sağladı.

· Işınların 360° tam açılı bir şekilde yansıtılmasını sağlayan konik yansıyan yenilikçi optik yol: vivo'nun optik laboratuvarı V29’un merceğini modern astronomik teleskoplardan ilham alarak geliştirdi. “Cassegrain yapısı” olarak bilinen bu gelişmiş yapı, optik yolu katlamak için özel bir yansıtıcı tasarım kullanıyor. Bu özel tasarım merceğin uzunluğunu önemli ölçüde azaltarak onu özellikle sınırlı alana sahip hassas ekipman için uygun hale getiriyor. vivo V29'un tek parça optik sınıf polikarbonattan yapılmış LED kapağının merkezinde bulunan ve dört LED ile hizalanmış serbest biçimli yüzeylere sahip dört yansıtıcı koni sayesinde ışık 360 derecede eşit şekilde yansıyor.

Gece fotoğrafçılığına dair bilmeniz gereken 6 ipucu: Vivo V29 kuralları yeniden tanımlıyor - 5

· Nano seviye “Star Işığı” süreci ile eşit ve yumuşak aydınlatma: Halka şeklindeki Star Işığı’nın ortasındaki yansıtıcı koninin yüzeyine, yansıtıcı performansı artıran nano ölçekli bir vakum kaplama uygulandı. Star Işığı’nın dış halkası, ışınları dışarıya yönlendiren ince elmas kesimli Fresnel oluklarından oluşuyor. Nano düzeydeki hassas işleme, her desen çemberi için eşit boşluk ve derinlik sağlıyor. Bu, buzlu kumlama etkisine sahip Bokeh parçacıkları ile birleştiğinde, ışınlar üzerinde yumuşatıcı bir etki yaratıyor. Böylece ışık dağılım açısının hassas kontrolü ve daha eşit aydınlatma sağlanıyor.

VİDEOLAR DA V29 İLE ÇOK DAHA GÜZEL


V29’un gelişmiş teknolojisi ile gece ayrıntıları en iyi şekilde yakalayarak sadece başarılı fotoğraflar değil başarılı ve görsel açıdan güzel videolar da çekebilirsiniz. OIS ve EIS tarafından desteklenen Ultra Kararlı Video özelliği, gece sahnelerinin daha istikrarlı ve net çekilmesini sağlıyor. Görüntüleri net ve hassas bir şekilde yakalamak için saniyede 1.000'e kadar sabitleme hesabı ve 10.000'e kadar sabitleme hareketi gerçekleştirerek istenmeyen hareketlerden kaynaklı bulanıklığı etkili bir şekilde azaltıyor.

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