Gece fotoğrafçılığına dair bilmeniz gereken 6 ipucu: Vivo V29 kuralları yeniden tanımlıyor

GECELERİ “STAR IŞIĞI” İLE AYDINLANIN



Özellikle stüdyo portresi konusunda iddialı V29, standart bir flaştan dokuz kat daha fazla ama profesyonel stüdyolardakilere benzer yumuşak bir ışık sağlayan “Star Işığı” (Aura Light) ile de gece ve karanlık ortamda birbirinden güzel ve etkileyici portreleri çekmenize yardımcı oluyor. “Star Işığı” üç boyutlu aydınlatma efekti yaratıyor. Böylece fotoğrafı çekilen kişinin yüzündeki gölgeler ve bulunduğu ortamdaki karanlık alanlar ortadan kalkıyor. Kameranın değişen renk sıcaklıklarına uyum sağlamasına olanak tanıyan Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı da kullanıcıların loş ortamlardaki nesneleri aydınlatıp özelliklerini belirgin hale getirmelerinde Star Işığı’na destek oluyor. V29’un Star Işığı’nın karanlıkta mükemmel fotoğraf performansını bazı yenilikçi teknolojiler sağlıyor:



· Ayarlanabilir renk sıcaklığına sahip 4 LED'li ışık kaynağı: Geleneksel LED dolgu ışıklarının yalnızca sabit bir renk sıcaklığına sahip olması ışığın değişen ortamlara uyum sağlamasını zorlaştırır. Vivo, bu sorunu çözmek için V29’da farklı renk sıcaklıklarına sahip LED'ler sunarak ışık kaynağı sistemini tamamen yeniledi. Yeni 4 LED'li ışık kaynağı sistemi, Star Işığı için eşit aydınlatma elde etmek üzere dairenin ortasına yerleştirilmiş olan 2 soğuk ve 2 sıcak LED içeriyor. Bu 4 adet LED sayesinde ışık Star Işığı’nın her yerine eşit olarak dağıtılıyor ve tutarlı renk sıcaklığı ve parlaklığı sağlanıyor. Her LED'in gücü, 23 renk sıcaklığı seviyesi arasında otomatik ayarlama sağlamak için kontrol edilirken, vivo ayrıca kademesiz renk sıcaklığı ayarı elde etmeyi de başararak renk sıcaklığı seviyeleri arasında sorunsuz bir geçiş sağladı.



· Işınların 360° tam açılı bir şekilde yansıtılmasını sağlayan konik yansıyan yenilikçi optik yol: vivo'nun optik laboratuvarı V29’un merceğini modern astronomik teleskoplardan ilham alarak geliştirdi. “Cassegrain yapısı” olarak bilinen bu gelişmiş yapı, optik yolu katlamak için özel bir yansıtıcı tasarım kullanıyor. Bu özel tasarım merceğin uzunluğunu önemli ölçüde azaltarak onu özellikle sınırlı alana sahip hassas ekipman için uygun hale getiriyor. vivo V29'un tek parça optik sınıf polikarbonattan yapılmış LED kapağının merkezinde bulunan ve dört LED ile hizalanmış serbest biçimli yüzeylere sahip dört yansıtıcı koni sayesinde ışık 360 derecede eşit şekilde yansıyor.