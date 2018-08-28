Geçen hafta Google'da bunları aradık
20-27 Ağustos tarihlerinde Türkiye en çok neyi merak etti? İnsanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği artan kelimeler...
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1- KURBAN BAYRAMI
Kurban Bayramı ve 9 günlük tatili Google'da en çok arananlar arasında yer aldı.
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2- DENİZ BEZEK
'Sıfır Bir' oyuncusu Deniz Bezek trafik kazasında hayatını kaybetti.
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3- DARÜLBEDAYİ
Konservatuvar olarak kurulan ve Osmanlı Devleti'nde ilk tiyatro oyunlarının sergilendiği 'Darülbedayi'nin kelime anlamı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu.
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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl 21 Eylül'de başlayacak olan başvuru süresi 19 Ekim'de sona erecek.
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5- SÜHEYL UYGUR, BEHZAT UYGUR
Bir televizyon kanalında yayınlanan 'Yaşım Kaç?' programına konuk olan Sunucu Behzat Uygur'un kardeşi Süheyl Uygur'un yaşını tahmin etmeye çalışan yarışmacılar, oldukça zorlandı.
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6- MALAZGİRT ZAFERİ
26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü Google'da en çok arananlar arasındaydı.
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7- AHMET ÇAKAR
Rizeli türkücü Ahmet Çakar trafik kazasında hayatını kaybetti.
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8- CUMARTESİ ANNELERİ
Kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri’nin İstanbul Galatasaray Meydanı’ndaki 700’üncü oturma eyleminde olaylar çıktı.
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9- SEZGİN BARAN KORKMAZ
İşadamı Sezgin Baran Korkmaz, Kurban bayramında Bodrum’da lüks yatından botla sahile inerek tatilcilere lahmacun ve ayran dağıttı.
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Konya'da sanayi sitesinde mobilya dekorasyon fabrikasında yangın çıktı, alevleri 8 iş yerinde daha sıçradı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı.
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11- AYÇA ERTURAN
Oyuncu Ayça Erturan, kendisine ahlaksız teklifte bulunan sosyal medya kullanıcısını ifşa etti.
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12- TARIK TARCAN
Eski manken ve oyuncu Tarık Tarcan bir gazeteye röportaj verdi. Oyuncunun röportajınnda dikkat çeken başlıklar yer aldı.
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13- KAVURMA NASIL YAPILIR?
Kurban Bayramı haftası Google'da en çok aratılanlardan biri de kavurma tarifi oldu.
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14- TURGUT UYAR
"İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım" diye başlayan Göğe bakma durağı şiiriyle herkesi göğe baktıran şair Turgut Uyar 33 yıl önce 22 Ağustos 1985'te aramızdan ayrıldı. Uyar ölüm yıldönümünde en çok arananlarda yer aldı.
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15- KENAN DOĞULU
Kenan Doğulu'nun, yeni albümünde yer alan “Yosun” şarkısını eşi Beren Saat için yazdığını açıklamasının ardından şarkının hikayesini merak edenler sanatçının ismini aradı.
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16- FRANCİS FORD COPPOLA
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Yönetmenliğini Francis Ford Coppola'nın yaptığı bir filmde hangi aktör oynamışsa, amca ve yeğen birlikte çalışmışlardır?" sorusu soruldu.
Doğru cevabın Nicolas Cage olduğu yarışmada aktör Coppola Google aramaları arasına girdi.
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17- BÜYÜK TAARRUZ
Türk ordusunun, Kurtuluş Savaşı esnasında işgalci Yunan birliklerine karşı başlattığı Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü...
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18- TUVANA TÜRKAY
Oyuncu Tuvana Türkay, Nişantaşı’nda estetikçi Ayşe Yıldız’la objektiflere takıldı. Oyuncunun göğüs operasyonu yaptırdığı iddia edildi.
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19 - MEHMET ALİ ERBİL - VERTİGO
Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs’ta bayramın ilk günü bir otelde Candan Erçetin ile birlikte sahne aldı. Ünlü komedyen, vertigo rahatsızlığı nedeniyle sahneye tekerlikli sandalye ile çıktı.
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20- CEM ADRİAN - DİDEM SOYDAN
Cem Adrian, sosyal medyadan “taşıyıcı anne arıyorum” notuyla bir fotoğraf paylaştı.
Manken Didem Soydan fotoğrafa “Cem Bey merhaba” yorumu, taşıyıcı anneliğe aday olduğu şeklinde yorumlandı.
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21- İNANILMAZ AİLE 2
Dünya genelinde önemli bir gişe başarısı (1 milyar 142 milyon dolar) elde eden İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2), Türkiye'de de açılışını üst düzey bir performansla gerçekleştirdi. Yaklaşık 13 yıl sonra gelen devam filmi İnanılmaz Aile 2, hafta sonunda Box Office Türkiye'nin zirvesine kuruldu hatta en iyi animasyon açılışlarından birine imza attı.
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22- PELİN ÖZTEKİN
Çok Güzel Hareketler Bunlar programı süresince 100-120 kilo aralığında olduğunu söyleyen Pelin Öztekin, 2013’te 156 kiloya çıktığını söyledi.
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23- VİNCENT CASSEL, TİNA KUNAKEY
Fransız aktör Vincent Cassel (51) , top model Tina Kunakey (21) ile Fransa’da evlendi.
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24- ÖSYM TERCİH SONUÇLARI
Bu hafta açıklanması beklenen YKS tercih sonuçları nedeniyle ÖSYM tercih sonuçları Google'da en çok arananlarda yer aldı.
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25- JOHN MCCAİN
Vietnam Savaşı'nda esir düşen ve 5.5 yıllık esaretin ardından ABD'ye döndükten bir süre sonra siyasete atılarak her kademede görev yapan Arizona Senatörü John McCain, 81 yaşında hayatını kaybetti.
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26- ŞÜKRAN OVALI
Ocak 2017'de Caner Erkin ile nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı anne oldu.
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27- KURBAN NASIL KESİLİR?
Kurban Bayramı dolayısıyla 'Kurban nasıl keslir' araması artış gösterdi.
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28- VENEZUELA
Venezuela'nın kuzeydoğu sahillerini etkileyen 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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29- CEM YILMAZ
Bodrum Antik Tiyatro'da MFÖ konserine gelen Cem Yılmaz, "Hayranlarının sevgi seline karşılık vermediği, fotoğraf isteklerini geri çevirdiği, soğuk tavırlar sergileyip sevenleriyle arasına etten duvar ördürdüğü ve etrafını saran korumalar tarafından 'Cem abi' diye bağıran çocuğun gözüne ışık tutulduğu" şeklindeki haberlerle gündeme geldi.
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30- GÜNGÖR URAS
Ekonomi yazarı Güngör Uras, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.