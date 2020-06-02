Gelecek 20 yılda 500'den fazla hayvan türü yok olacak

ntv.com.tr 02.06.2020 - 16:00
2015'yılında dünyanın altıncı kitlesel yok oluşunun başladığını bildiren bir rapor yayınlayan araştırmacılar, çalışmanın 5 yıl ardından söz konusu yok oluşun hızlandığını belirttiler. Bilim insanları "Felaket getirecek bir ekosistem çöküşünü" önlemek için küresel acil durum çağrısında bulundu.
ABD’deki Stanford Üniversitesi’nde araştırmacı olan çalışmanın yazarlarından Paul Ehrlich, "İnsanlık diğer canlı türlerini yok ederken bindiği dalı kesip kendi geleceğini yok ettiğinin farkında değil. Nesli tükenmekte olan türlerin korunması, hükümetlere bağlı olduğundan iklim değişikliğine karşı küresel çapta bir acil durum ilan edilmelidir” açıklamasını yaptı.
Araştırmacılar, son 100 yılda 400'den fazla omurgalı türün neslinin tükendiğini ve bunun normal evrim seyrinde 10 bin yıl kadar sürecek bir kayba eşit olduğunu söyledi. Söz konusu nesli tükenen türler arasında fildişi gagalı ağaçkakan ve bir yılan türü olan Round Island yuvalama boa ve altın kurbağa gibi ekositemlerde önemli rol oynayan türler de bulunuyor.
Önümüzdeki 20 yıl içinde soyu tükenecek olanlar arasında ise, Sumatran gergedanı, Clarion adası çit kuşu, Espanola Dev Kaplumbağa ve Harlequin kurbağa gibi türler yer alıyor.
Öte yandan, ek analizler 237 binden fazla memeli ve kuş türü popülasyonunun 1900'den beri yok olduğunu gösteriyor. 2001-2014 yıllarında ise 173 türün neslinin tükendiği ve bunun normalde beklenen yok oluş oranın 25 katı olduğuna dikkat çekildi.
Bilim insanları ayrıca, yeni tip corona virüs salgınıyla yaşanan krizin, insanlığın doğal hayata düşüncesizce davranmasının çok kötü geri tepebileceğini gösterdiğini dile getirdi.
Uzmanlar, "Corona virüs salgınının Çin'de vahşi hayvan ticareti ve tüketimiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Çin hükümeti tarafından vahşi hayvan ticaretine getirilen yasağı, düzgün uygulanırsa yok olmanın eşiğindeki türler" değerlendirmesini de yaptı.
Dünya tarihinde her biri, hayvan, bitki ve mikroorganizma türlerinin yüzde 70 ila 95'ini ortadan kaldıran 5 kitlesel yok oluş meydana geldiği ifade ediliyor. En yakın geçmiştekinin, 66 milyon yıl önce dinozorları ortadan kaldıran kitlesel yok oluş olduğu belirtiliyor.
Geçmişteki kitlesel yok oluşlara, asteorit çarpması ve büyük volkanik patlamalar gibi olayların neden olduğu biliniyor.