Gelecek için hayati öneme sahip: Petrolü ve dizel yakıtı temizleyebilen yeni bakteri türleri keşfedildi

ntv.com.tr 27.08.2021 - 16:48 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 17:08
Calgary Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Kuzey Kutbu'nun sularında, bölgedeki bir petrol sızıntısını temizlemeye yardımcı olan "beklenmedik" bakteriler buldu.
Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde yer alan Labrador Denizi'nde yaşayan ve mevcut fosil yakıtları parçalayabilen bakteri türleri, Paraperlucidibaca, Cyclocasticus ve Zhongshania olarak adlandırıldı.
Çalışmanın bulguları Applied and Environmental Microbiology dergisinde yayınlandı.
Çalışmanın yazarlarına göre; bu bakteriler okyanusu temizliyor ve okyanusun çevredeki yerli topluluklar için hayati bir kaynak olarak kalmasını sağlıyor.
Araştırmanın ortak yazarı Dr. Casey Hubert, kendisini Arktik’te büyüyen petrol kirliliğine karşı Sean Murphy adlı bir öğrencisinin uyardığını söyledi. Bölgede büyüyen Murphy, Newfoundland ve Labrador halkının açık deniz petrolüyle olan karmaşık ilişkisini fark ettikten sonra çalışmayı başlattı.
Buna göre petrol sondajı halka ekonomik olarak çeşitli faydalar sağladı ancak 2010 yılında meydana gelen Deepwater Horizon petrol sızıntısı bölgedeki hayvanlara zarar verdi, insanların hastalanmasına yol açtı.
Yapılan çalışma kapsamında bilim insanları, Arktik deniz yatağının en üst birkaç santimetresinden gelen çamuru bir şişe içinde yapay deniz suyu ve ham petrol ile birleştirerek petrol sızıntısını temizlemeye çalıştı. Deneyler, Labrador Denizi'ndeki sıcaklığa yaklaşmak için 4 derecede yapıldı ve ne olacağını görmek için birkaç hafta bırakıldı.
Dr. Hubert, "Simülasyonlarımız, doğanın petrol sızıntısına ilk defa nasıl müdahale ettiğini gösterdi" dedi.
Bilim insanları, ister Kuzey Kutbu'nda ister başka bir yerde olsun, tüm çevre felaketlerine karşı yapılabilecek en iyi şeyin önlem almak olduğunu söyledi. Ancak, acil bir durumda devreye girebilecek müdahale planları da oldukça önemli.
İsrail hükümetinin, bu yılın başına kıyılarında büyük bir petrol sızıntısı temizliği için “hazır olmadığı” görüldü. Şubat ayının sonunda Akdeniz’de bir yük gemisinden petrol sızıntısı meydana geldi. Sızan petrol, İsrail’in neredeyse tüm Akdeniz kıyılarında kirliliğe neden oldu. Ardından İsrail Sağlık, İçişleri ve Çevre Koruma Bakanlıkları, büyük bir petrol kirliliğin ardından halkın bir sonraki duyuruya kadar ülkenin tüm plajlarından uzak durmasını istedi.
2020’de ise ada ülkesi Mauritius'ta, Japon yük gemisinden sızan en az bin ton petrol Hint okyanusuna boşaldı.
Yaşanan olaylar bakterilerin önemini ortaya koyduğunu söyleyen Dr. Hubert, şunları kaydetti:
"Küresel ısınma buzsuz dönemleri uzattığından ve Kuzey Kutbu'nda endüstriyel faaliyetler sürekli arttığından bir petrol veya yakıt sızıntısı olması durumunda Kuzey Kutbu deniz mikrobiyomunun nasıl tepki vereceğini anlamak önemlidir. Bu bakteriler petrolü temizleyebilir."