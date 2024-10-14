"Gelecekteki Sen" ile tanış: 60 yaşındaki kendinizle sohbet edebilirsiniz!
ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir grup araştırmacıyla geliştirilen yeni bir proje ile 60 yaşınızdaki kendinizden tavsiye alabilirsiniz. Ekip tarafından geliştirilen "Future You" (Gelecekteki Sen) isimli sohbet robotu, kullanıcılara 60 yaşındaki benlikleriyle yapay zeka destekli sohbet etme imkanı sağladı. Sohbetler sonucu kullanıcıların kaygı düzeylerinde azalma olduğu, motivasyonlarında ise artış yaşandığı bildirildi.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) liderliğinde geliştirilen yeni bir proje, kullanıcıların yapay zeka aracılığıyla 60 yaşındaki halleri ile etkileşimde bulunmalarına olanak sağlıyor. Bilim insanları bu deneyimin kullanıcılar üzerinde, kaygı azalmasına ve motivasyonlarının artmasına yol açtığını bildirdi.