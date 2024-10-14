"Gelecekteki Sen" ile tanış: 60 yaşındaki kendinizle sohbet edebilirsiniz!

Diğer veriler ise, kullanıcıların mevcut yaşam durumları, demografik bilgileri ve gelecekle ilgili hedefleri hakkında verdikleri yanıtlarla oluşturuldü.. Bu yanıtlar, OpenAI'nin ChatGPT'si tarafından işlenenerek ve araştırmacıların "gelecek belleği" olarak adlandırdığı yapıyı tamamladı.

Örneğin sohbet robotu, lisede biyoloji öğretmeni olmak isteyen bir kullanıcıya öğrencilerini doğa koruma alanına geziye götürdüğü unutulmaz bir anı anlatabiliyor.