"Gelecekteki Sen" ile tanış: 60 yaşındaki kendinizle sohbet edebilirsiniz!

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir grup araştırmacıyla geliştirilen yeni bir proje ile 60 yaşınızdaki kendinizden tavsiye alabilirsiniz. Ekip tarafından geliştirilen "Future You" (Gelecekteki Sen) isimli sohbet robotu, kullanıcılara 60 yaşındaki benlikleriyle yapay zeka destekli sohbet etme imkanı sağladı. Sohbetler sonucu kullanıcıların kaygı düzeylerinde azalma olduğu, motivasyonlarında ise artış yaşandığı bildirildi.

"Gelecekteki Sen" ile tanış: 60 yaşındaki kendinizle sohbet edebilirsiniz! - 1

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) liderliğinde geliştirilen yeni bir proje, kullanıcıların yapay zeka aracılığıyla 60 yaşındaki halleri ile etkileşimde bulunmalarına olanak sağlıyor. Bilim insanları bu deneyimin kullanıcılar üzerinde, kaygı azalmasına ve motivasyonlarının artmasına yol açtığını bildirdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

"Gelecekteki Sen" ile tanış: 60 yaşındaki kendinizle sohbet edebilirsiniz! - 2

60 YAŞINDAKİ SEN İLE KONUŞ

Proje, kullanıcıların  yaşamları ve istekleri hakkında kendilerinin daha yaşlı bir versiyonuyla konuşabilmelerini mümkün kılıyor. MIT Media Lab ve uluslararası işbirlikçilerinin geliştirdiği "Future You" (Gelecekteki sen) isimli sohbet robotu, kullanıcıların 60 yaşındaki hallerinin simülasyonunu oluşturmak için yapay zeka kullanıldı. 

"Gelecekteki Sen" ile tanış: 60 yaşındaki kendinizle sohbet edebilirsiniz! - 3

Araştırma ekibinin, insanların gelecekteki benlikleriyle bağlantı kurma hissini vermek için geliştirdiklerini söylediği projede kullanıcılar, yapay zeka ile bir metin arayüzü üzerinden, yaşam koşullarına, inançlarına ve hedeflerine dair sohbet ediyor. 

"Gelecekteki Sen" ile tanış: 60 yaşındaki kendinizle sohbet edebilirsiniz! - 4

Kaliforniya Üniversitesi'nden Hal Hershfield, yaşlı halinizden alınan tavsiyenin, kullanıcıların geleceğe dair daha olumlu hissetmelerini sağladığını ifade etti. “Platformun etkileşimli bileşenleri, kullanıcıya bir dayanak noktası vererek kaygılı düşünceleri somut ve üretken hale getiriyor” dedi.

"Gelecekteki Sen" ile tanış: 60 yaşındaki kendinizle sohbet edebilirsiniz! - 5

Projede ilk olarak kullanıcıların yüklediği özçekimlerden yola çıkarak, yaşlanma sürecinde nasıl görünecekleri yapay zeka tarafından oluşturuldu. Sistem, kırışıklıklar ve gri saç gibi özellikleri ekleyerek, 60 yaşındaki görünümü elde etti. 

"Gelecekteki Sen" ile tanış: 60 yaşındaki kendinizle sohbet edebilirsiniz! - 6

Diğer veriler ise, kullanıcıların mevcut yaşam durumları, demografik bilgileri ve gelecekle ilgili hedefleri hakkında verdikleri yanıtlarla oluşturuldü.. Bu yanıtlar, OpenAI'nin ChatGPT'si tarafından işlenenerek ve araştırmacıların "gelecek belleği" olarak adlandırdığı yapıyı tamamladı. 

Örneğin sohbet robotu, lisede biyoloji öğretmeni olmak isteyen bir kullanıcıya öğrencilerini doğa koruma alanına geziye götürdüğü unutulmaz bir anı anlatabiliyor.

"Gelecekteki Sen" ile tanış: 60 yaşındaki kendinizle sohbet edebilirsiniz! - 7

Kullanıcının yanıtlarına göre bir persona benimseyen chatbot, gelecekteki yaşamıyla ilgili sorulara yanıt vererek,  olası yollar hakkında tavsiyelerde bulundu. Araştırmacılar, kullanıcıların gelecekteki benlikleriyle yaptıkları konuşmalardaki olumsuz dönüşlere karşı dikkatli olduklarını, sistemin yalnızca  potansiyel gelecek sunduğunu sürekli hatırlattırlatı. 

"Gelecekteki Sen" ile tanış: 60 yaşındaki kendinizle sohbet edebilirsiniz! - 8

Projeye katılan 1-30 yaş arası 344 İngiliz genç, gelecekteki benlikleriyle 10 ila 30 dakika arasında etkileşimde bulundu. Katılımcıların çoğu, kaygı düzeylerinde düşüş ve motivasyonlarında artış bildirdi.

Araştırmacılar, bu tür deneyimlerin uzun vadeli karar alma süreçlerini olumlu yönde etkileyebileceğini belirtiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER