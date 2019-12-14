Geminid Meteor Yağmuru ne zaman saat kaçta başlayacak?

Amerikan Meteor Derneği, Geminid Meteor Yağmuru’nun Cumartesi ve Pazar günleri, karanlık yerlerden görülebileceğini açıkladı.
Aynı açıklamada bulunulan konuma göre saatte 20 kadar meteorun düşüşünü izlemenin mümkün olduğu belirtildi.
"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.
Geminid yani İkizler Meteor Yağmuru ise her yıl Aralık ayında gözlenen bir uzay olayı.
Dünya, Güneş etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, küçük gezegenlerden saçılan göktaşlarının arasından geçiyor. Bu göktaşları dünya atmosferine girdiğinde ise yanarak parçalanıyor.
Geminid Meteor Yağmuru'ndan geçtiğimiz yıllarda ise objektiflere bu kareler yansımıştı.