Geminid Meteor Yağmuru ne zaman saat kaçta başlayacak?

Yılın son meteor yağmuru, Geminid bugün ve yarın gözlenebilecek. Yetkililer, saatte ortalama 20'ye yakın yıldız kayması görülebileceğini belirtiyor.  

Amerikan Meteor Derneği, Geminid Meteor  Yağmuru’nun Cumartesi ve Pazar günleri,  karanlık yerlerden görülebileceğini açıkladı.

Aynı açıklamada bulunulan konuma göre saatte 20 kadar meteorun düşüşünü izlemenin mümkün olduğu belirtildi.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR? 

"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

Geminid yani İkizler Meteor Yağmuru ise her yıl Aralık ayında gözlenen bir uzay olayı.

Dünya, Güneş etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, küçük gezegenlerden saçılan göktaşlarının arasından geçiyor. Bu göktaşları dünya atmosferine girdiğinde ise yanarak parçalanıyor.  

GEÇEN YILLARDAN DİKKAT ÇEKEN KARELER 

Geminid Meteor Yağmuru'ndan geçtiğimiz yıllarda ise objektiflere bu kareler yansımıştı.

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