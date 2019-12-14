Geminid Meteor Yağmuru ne zaman saat kaçta başlayacak?

Geminid yani İkizler Meteor Yağmuru ise her yıl Aralık ayında gözlenen bir uzay olayı.

Dünya, Güneş etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, küçük gezegenlerden saçılan göktaşlarının arasından geçiyor. Bu göktaşları dünya atmosferine girdiğinde ise yanarak parçalanıyor.