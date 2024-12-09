Geri sayım başladı: Tüm gezegenler buluşuyor!

MERKÜR'DE GÖRÜNEBİLİR

Bu hizalanma sırasında kısa bir süre için Merkür de görülebilecek. Ancak Merkür, Satürn ve Neptün gün batımına yakın güneş ışığı tarafından gizlenebilir, bu yüzden tüm gezegenleri aynı anda görmek oldukça zor olacak. Mart ayına kadar bu üç gezegen Güneş’e daha da yaklaşarak görünürlüğünü kaybedecek.