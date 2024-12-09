Geri sayım başladı: Tüm gezegenler buluşuyor!
Ocak 2025’te, astronomi meraklılarını heyecanlandıracak inanılmaz bir gökyüzü olayı yaşanacak. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, gökyüzünde aynı anda dizilerek büyüleyici bir manzara sunacak. Peki gezegenler ne zaman hizalanacak, Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?
Ocak 2025’te, gökyüzü meraklılarını büyüleyecek astronomik bir olay gerçekleşecek: Altı gezegen, Venüs’ten Neptün’e kadar, aynı anda gece gökyüzünde hizalanarak eşsiz bir görsel şölen sunacak.