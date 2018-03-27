GetContact dahil 25 mobil uygulama için inceleme başlatıldı
Sosyal medya bir süredir GetContect uygulaması konuşuyor. Zira GetContect ile kullanıcılar başkalarının kendilerini rehberlerine nasıl kaydettiğini görebiliyor. GetContact dahil 25 mobil uygulama için inceleme başlatıldı. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da söz konusu uygulama ile ilgili uyarıda bulundu.
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İNCELEME BAŞLATILDI
Telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamaların kullanımı hızla yaygınlaşırken, bu sistemler kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin endişeleri de artırdı.
GetContact dahil 25 mobil uygulama için inceleme başlatıldı. AA'da yer alan habere göre, rehber uygulamaları arasında GetContact, CIA, UpCall, Truecaller, CallApp, Kim Arıyor? uygulamaları öne çıkıyor. Bu uygulamaların sadece Google Play üzerinden indirilme sayısı 100 milyonları buluyor.
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4,5 MİLYAR TELEFON SORGULAMASI YAPILDISöz konusu uygulamalardan GetContact, Apple'ın AppStore uygulama marketinde popüler ücretsiz uygulamalar listesinde ilk sırada yer alıyor. Google Play'de ise 10 milyona yakın kişinin indirdiği GetContact uygulamasıyla şu ana kadar 4,5 milyar telefon sorgulaması yapıldı.
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BTK BAŞKANI'NDAN UYARI
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, hızla yayılan ve güvenlik açığı içeren 3. parti uygulamalarla kaynağı belli olmayan, kullanıcıdan izin talep eden GetContact ve benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceği konusunda uyarmıştı.
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KISA SÜREDE POPÜLER OLDU
Rehberinde kayıtlı olduğunuz kişilerin sizi hangi isimle kaydettiğini öğrenebileceksiniz. Güvenlik açısından bu tür programların kullanılması pek tavsiye ediliyor. Zira bu uygulamalar ile telefonunuzdaki tüm bilgileri tanımadığınız bir kurumun erişimine açmış oluyorunuz. Buna rağmen kısa sürede hizmete giren bu uygulamaya talep oldukça fazla oldu.
GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor.
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GETCONTACT NEDİR? GETCONTACT NASIL KULLANILIR?
Genel olarak sizin rehber bilgilerinizi alan bu tür uygulamalar, veri güvenliği açısından çok tavsiye edilmese de, kullanıcılar bu tür uygulamaları seviyorlar. Özellikle GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor. Uygulamayı karşı tarafın da kullanıyor olması önemli.
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GETCONTACT İLE NELER YAPILABİLİYOR?
Uygulamanın asıl amacı, numaraları engellemek için filtre koymak olsa da, başka kişilerin sizi rehbere nasıl kaydettiğini görme yeteneği, uygulamanın en çok dikkat çeken ve kullanılan noktası.
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GETCONTACT NASIL KULLANILIR? ÖZELLİKLERİ NELER?
İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları yapan numaraları raporlayarak diğer GetContact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.
Yazının başında da dediğimiz gibi, GetContact milyonlarca kullanıcının izin verdiği rehber verilerini ortak bir havuzda buluşturuyor. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.
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GetContact uygulaması, arkadaşlarınızın rehberlerinde sizi nasıl kaydettiğini gösterebilen ayrıca çevrenizdeki daha önce tanıdığınız kişileri, numara yoluyla bulabildiğiniz sosyal bir topluluk.
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9Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.
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GETCONTACT NASIL SİLİNİR?
GetCcontact rehber havuzuna girdikten sonra çıkmak isteyenler için çözüm sunuluyor. Bunun için www.getcontact.com adresine girin. Web sitesinin altında yer alan ‘Unlist’ seçeneğine basın. Ekrana gelen ekrana telefon numaranızı girin ve onay verin. GetContact’tan paylaşılan bilgilere göre 24 saat içinde telefon numaranız bu listeden kaldırılacak.