GetContact nedir, nasıl kullanılır? (GetContact nasıl silinir?)

Rehberinde kayıtlı olduğunuz kişilerin sizi hangi isimle kaydettiğini öğrenebileceksiniz. Güvenlik açısından bu tür programların kullanılması pek tavsiye ediliyor olmasa da kısa sürede hizmete giren bu uygulamaya talep oldukça fazla oldu.

GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor.