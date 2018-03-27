GetContact nedir, nasıl kullanılır? (GetContact nasıl silinir?)
İHA
Sosyal medya bir süredir GetContect uygulaması konuşuyor. Zira GetContect ile kullanıcılar başkalarının kendilerini rehberlerine nasıl kaydettiğini görebiliyor. Peki Getconnect nedir ve nasıl kullanılır? İşte bilmeniz gereken her şey...
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Rehberinde kayıtlı olduğunuz kişilerin sizi hangi isimle kaydettiğini öğrenebileceksiniz. Güvenlik açısından bu tür programların kullanılması pek tavsiye ediliyor olmasa da kısa sürede hizmete giren bu uygulamaya talep oldukça fazla oldu.
GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor.
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GETCONTACT NEDİR? GETCONTACT NASIL KULLANILIR?
Genel olarak sizin rehber bilgilerinizi alan bu tür uygulamalar, veri güvenliği açısından çok tavsiye edilmese de, kullanıcılar bu tür uygulamaları seviyorlar. Özellikle GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor. Uygulamayı karşı tarafın da kullanıyor olması önemli.
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GETCONTACT İLE NELER YAPILABİLİYOR?
Uygulamanın asıl amacı, numaraları engellemek için filtre koymak olsa da, başka kişilerin sizi rehbere nasıl kaydettiğini görme yeteneği, uygulamanın en çok dikkat çeken ve kullanılan noktası.
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GETCONTACT NASIL KULLANILIR? ÖZELLİKLERİ NELER?
İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları yapan numaraları raporlayarak diğer GetContact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.
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Yazının başında da dediğimiz gibi, GetContact milyonlarca kullanıcının izin verdiği rehber verilerini ortak bir havuzda buluşturuyor. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.
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GetContact uygulaması, arkadaşlarınızın rehberlerinde sizi nasıl kaydettiğini gösterebilen ayrıca çevrenizdeki daha önce tanıdığınız kişileri, numara yoluyla bulabildiğiniz sosyal bir topluluk.
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7Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.