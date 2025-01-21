Gezegenler buluşuyor: Gökyüzü bu gece 6 gezegeni bir araya getirecek!
21 Ocak 2024 tarihinde yani bugün Mars, Jüpiter, Neptün, Satürn, Uranüs ve Venüs gökyüzünde hizalanacak. "Gezegen geçidi" olarak bilinen bu hizalanmada gezegenler düz bir çizgi üzerinde çıplak gözle gözlemlenebilecek kadar birbirine yaklaşacak. Gökyüzü meraklılarının Neptün ve Uranüs'ü görebilmek için ise bir teleskop veya güçlü bir dürbün kullanması gerekecek. Eğer bu görsel şöleni kaçırırsanız endişelenmeyin; çünkü altı gezegenin tamamı 28 Şubat'ta tekrar hizaya gelecek...
GEZEGEN GEÇİDİ KAPIDA
Mars, Jüpiter, Neptün, Satürn, Uranüs ve Venüs bu gece gökyüzünde sıralanacak.
Altı gezegen 21 Ocak 2024'te yani bugün aynı hizaya gelecek.
Bulutsuz ve açık bir gökyüzünde en iyi şekilde gözlemlenebilen bu görüntüde, gece karanlığında gezegenlerin kolayca fark edilmesi mümkün.